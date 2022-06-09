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開啟任意門 發現元宇宙新商機

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : Facebook更名為Meta，宣告元宇宙（Metaverse）時代來臨。(Source：Meta官網)
圖一 : Facebook更名為Meta，宣告元宇宙（Metaverse）時代來臨。(Source：Meta官網)

【作者： 季平】

自從社群媒體龍頭Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將Facebook更名為Meta，正式宣告元宇宙（Metaverse）時代來臨。研究機構Gartner預測：2026年全球約有25%的消費人口每日投入一小時在元宇宙平台，完成購物、工作、社交、學習等生活大小事。元宇宙結合虛實融合、數位經濟與數位科技三元素，催生各種新的應用模式及新商模。搶攻元宇宙商機，現在就得提早佈局！

當元宇宙迎面走來…

2003年，美國遊戲大廠Linden Lab發行「第二人生(Second Life)」遊戲PC版，玩家可以自創分身，在虛擬世界活出另一種人生；2018年，電影《一級玩家》的虛擬世界向我們走來，虛實融合的世界歷歷在目，這些場景都是元宇宙的未來想像。

當元宇宙開啟新世界之門，代表AR/VR/MR等數位科技更趨成熟，使用者可以透過虛擬實境VR頭戴裝置在元宇宙遊戲、參加演唱會或比賽，元宇宙應用可以落地在不同商業範疇，建構全新經濟模式，而這些因元宇宙而來的新商模將逐漸取代傳統經濟模式。

台灣新光投信數據顯示，元宇宙商機在2020年產值為4787億美元，2024年預估達7833億美元，複合年增長率(CAGR)為13.1%，應用範圍主要包含社群廣告、線上娛樂、AR/VR穿戴裝置、遊戲軟體、廣告及服務等。TrendForce預估，元宇宙將吸引更多品牌商跨入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）市場，帶動全球VR及AR裝置出貨量高度成長，2022年可望達1202萬台規模，年增26.4%。

美國創投家馬修．鮑爾（Matthew Ball）認為，元宇宙的核心要素包含「數位構成的廣大虛擬世界」、「提供多元使用者體驗」、「和現實世界相連的數位世界」等，元宇宙所架構的網路新世界必定深度連結真實生活。他在著作《元宇宙的框架（Framework for the Metaverse）》中指出，元宇宙核心元素包含硬體、運算、連結、虛擬平台、支付、內容/服務/資產、交換工具與標準，以及 使用者行為改變。當中牽涉的數位科技橫跨或驅動數個範疇，每一項核心元素或驅動範疇既可獨立，又能相互連結，串聯更多應用平台與商業模式。

提早卡位元宇宙新商機

元宇宙強調沉浸式體驗，提到沉浸式體驗，許多人馬上聯想到AR/VR/MR，如3D VR虛擬看屋、3D模擬電玩遊戲等，這些技術早已透過微軟、Meta等不同領域的技術整合者，實際應用在媒體、娛樂、零售業、製造業、教育、醫療等領域，甚至已經出現數位貨幣與交易，如去中心化的NFT（非同質化代幣）、加密貨幣交易平台Coinbase等；透過感測器構建數位模型，還可以模擬預演手術或執行醫療協作、提前發現病灶；數位雙生（Digital Twin）廠房可以模擬生產過程，優化生產及管理流程。

圖二 : 加密貨幣交易平台Coinbase搭上元宇宙加密貨幣金融列車。(Source：Coinbase官網)
圖二 : 加密貨幣交易平台Coinbase搭上元宇宙加密貨幣金融列車。(Source：Coinbase官網)

新的網路世界中，使用者可以透過「數位化身(Avatar)」與他人的數位化身或虛擬世界互動，自行生產內容、任意編輯虛擬世界，甚至擁有虛擬資產，在虛擬平台中透過虛擬貨幣與機制完成各項交易，過的是「第二人生」。元宇宙的數位資產技術近年來也蓬勃發展，如區塊鏈、NFT、智慧合約、分潤機制等。

搶攻元宇宙商機，Meta的祖克柏開出第一槍，位於加州矽谷伯靈格姆（Burlingame）的「實境實驗室」（Reality Labs）堪稱第一家「元宇宙」實體門市，預定6月9日開幕。店內將展示虛擬實境頭戴裝置遊戲，設有專門測試視訊通話裝置的空間，也將展示多款Meta硬體設備，如Oculus Quest 2 VR頭盔、視訊聊天設備Portal、雷朋（Ray-Ban）智慧眼鏡等，消費者可在店內親自體驗虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）。

除了Meta，全球科技業者也動作頻頻，如Google Maps加入沉浸觀看功能Immersive View，透過AI人工智慧，地圖可以3D擬真呈現，使用者可以透過手機觀看城市細節，甚至欣賞不同時間、氣候背景下的城市樣貌。Google地圖早已推出AR徒步導航功能Live View，ARCore Geospatial API可以協助開發者使用Live View 3D街景技術，結合自己的App應用程式，設計出尋找車位、場景導航、玩實景地圖遊戲等消費者需求。此外，Google的AR購物也支援多種商品虛擬展示，滿足消費者線上購物體驗。

其他元宇宙應用場景已逐步找到商業模式，比方三星旗下電視產品加入非同質化代幣（NFT）整合平台，用戶可以透過電視機欣賞數位創作並購買NFT藝術品。透過三星電視的智慧校準技術，可以針對不同電視機規格，將藝術品調整成藝術創作者希望展現的形式，三星的MICRO LED、Neo QLED及The Frame美學電視都已搭載相關技術。

【欲閱讀更豐富完整的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 367 期6月號】

2022.6月(第367期)元宇宙當道 軟硬體再對話
2022.6月(第367期)元宇宙當道 軟硬體再對話

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