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斷鏈疑慮浮升 俄烏戰火引爆產業供應瓶頸

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖二 : 鈀金是受烏克蘭危機影響最顯著的關鍵礦物之一，它是汽車和半導體產業的關鍵材料。
圖二 : 鈀金是受烏克蘭危機影響最顯著的關鍵礦物之一，它是汽車和半導體產業的關鍵材料。

【作者： 芮嘉瑋】

砲火、坦克、斷壁殘垣、傷亡畫面….，俄烏戰爭緊緊吸引全球目光，全世界都能感受到戰爭帶來的影響，且影響的程度取決於戰爭持續多久。

俄羅斯境內擁有豐富天然資源，是許多與能源、農產品和稀貴金屬等相關大宗商品的生產及出口大國。俄羅斯入侵烏克蘭，美歐國家傾向祭出各類制裁，包括阻斷許多大宗商品自俄出口，造成供應中斷的危機出現。斷鏈危機引發商品成本上揚的壓力，恐引爆後續一連串漲價效應，使得近來全球關注的通膨問題將更趨嚴重。

俄羅斯是大宗商品的生產及出口大國

能源方面

俄羅斯在石油、天然氣和煤炭等能源方面的產量及出口都位居世界上舉足輕重的地位。俄羅斯是世界第三大石油生產國，僅次於美國和沙烏地阿拉伯，日產量為1100萬桶（bpd）。?它與沙烏地阿拉伯爭奪世界最大石油出口國的頭銜，每天約有700萬桶原油和石油產品出口到國外，其中亞洲約佔一半，而歐洲、美國和世界其他地區則佔其餘部分。

俄羅斯也是僅次於美國的世界第二大天然氣生產國和最大的出口國，其流量主要流向歐洲，滿足了非洲大陸 40% 的天然氣需求。俄羅斯是歐盟最大的能源供應國；歐盟約40%的天然氣進口和近66%的原油進口都來自俄羅斯。此外，俄羅斯是世界第六大煤炭生產國，煤炭產量4億噸，佔全球產量的5%以上。

農產品方面

俄羅斯和烏克蘭都是主要的小麥供應國，合計佔全球出口的29%。俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，占國際出口的20%；而烏克蘭小麥出口占國際出口的10%。烏克蘭是世界四大玉米出口國之一，玉米出口占超10%。這兩個國家還佔全球葵花籽油出口的80%左右。

稀貴金屬方面

俄羅斯在鋁、鈀、鎳、鉑金、銅、鈷、海綿鈦、黃金和鋼鐵等金屬都是世界上主要生產國。俄羅斯是僅次於中國的原鋁生?大國，其最大鋁生產商俄羅斯鋁業聯合公司（United Company Rusal PLC；簡稱俄鋁（Rusal）），在2021年生產了380萬噸鋁，估計約佔世界產量的6%，是中國以外世界上最大的鋁生產商。歐洲、亞洲和北美是俄鋁的主要市場。

總部設於俄羅斯首都莫斯科的Nornickel（諾爾里斯克鎳），是俄羅斯採礦和金屬行業的領導者，也是全球最大的鎳（Nickel；Ni）、鈀（Palladium；Pd）和鉑金（Platinum； Pt）的主要生產商之一。Nornickel鈀的生產量全球第一（佔市場份額的40％），2021年生產了260萬金衡盎司的鈀金，佔全球礦山產量的40%。Nornickel鎳的生產量全球第二（佔市場份額的12％），2021年生產了193006噸鎳，約占全球礦山鎳?量的7%。Nornickel鉑金的生產量全球第四（佔市場份額的11％），2021年生產了641000盎司鉑金，約佔全球礦山總產量的10%。

Nornickel也是一家領先的銅生產商，也生產金、銀、銥、硒、釕和碲。根據美國地質調查局的數據，俄羅斯去年生產了92萬噸精鍊銅，約佔世界總產量的3.5%，其中Nornickel生產了406841噸銅。亞洲和歐洲是主要的出口市場。

鈷的生產量全球第五。

按美國地質調查局（USGS）的數據，俄羅斯在2021年生產了7600噸鈷，佔全球總產量的4%以上，是全球第二大生產國，落後剛果民主共和國的12萬噸產量。據美國地質調查局的數據，2021年俄羅斯與烏克蘭各別生產了27000噸和5400噸的海綿鈦（Titanium sponge）金屬，佔全球總量210000噸的15%。俄羅斯是僅次於澳大利亞和中國的世界第三大黃金生產國，2021年黃金產量約佔全球金礦產量3500噸的10%。根據世界鋼鐵協會的數據，俄羅斯生產了7600萬噸鋼鐵，佔全球總量的近4%。

針對以稀貴金屬為主之大宗商品，根據加拿大自然資源部（Natural Resources Canada）及美國地質調查局（United States Geological Survey；USGS）的資料顯示，俄羅斯在2021年全球關鍵礦產年產量排名上舉足輕重、不容忽視，尤其是鎳、鉑金等稀貴金屬之年產量更是超越了中國（圖一）。

圖一 : 鋁、鎳、鉑金、稀土、海綿鈦等關鍵礦產2021年年產量。（source：Columbia/SIPA[1]）
圖一 : 鋁、鎳、鉑金、稀土、海綿鈦等關鍵礦產2021年年產量。（source：Columbia/SIPA[1]）

俄烏之戰對稀土供應的影響

從全球稀土儲量來看，依2020年美國地質調查局（USGS）資料顯示，依序為中國、越南、巴西、俄羅斯和印度，其中俄羅斯1200萬噸、排名第四。從?量上來看，依序為中國、美國、緬甸、澳大利亞、馬達加斯加，俄羅斯年產量2700噸，位居世界第七[4]。烏克蘭的稀土儲量和?量均未列入世界排名，表示該國對稀土領域的影響力較小。中國則是稀土儲量和生?的最大國家，占比遠遠超過俄羅斯。

【欲閱讀更豐富完整的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 367 期6 月號】

2022.6月(第367期)元宇宙當道 軟硬體再對話
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