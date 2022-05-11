實現5G傳輸性能 大規模MIMO提升使用體

【作者： 王岫晨】

全球電信運營商紛紛推出5G獨立組網架構（SA），作為支援各種電信服務之核心網路，並加速推動都市的基地台建置，以網路切片、邊緣運算為基礎，使網路服務多元化，並提供端到端的品質保障。

在2022年，企業需求將推動5G結合大規模物聯網（Massive IoT）和關鍵物聯網（Critical IoT）應用，包括更多網路端點連結數據傳輸，如智慧工廠燈光開關、感測器與溫度讀數等。至於關鍵物聯網則涵蓋智慧電網自動化、遠端醫療、交通安全與工業控制等，另外也結合工業4.0的應用，提供資產追蹤、預測性維護、現場服務管理和優化物流處理等。

積極部署5G

疫情迫使企業進行數位轉型、個人生活型態改變，再次凸顯了5G部署的重要性，2022年運營商將透過網路切片功能切入市場，由於5G專網、openRAN、未授權頻譜、毫米波等發展，因而出現多方生態系統，除了傳統的運營商外，更有來自OTT、雲、社群媒體、電商業者參與，成為新興服務提供商，使得未來運營商也將更積極建立5G企業應用。

對於5G的發展，台灣愛立信總經理藍尚立觀察後指出，全球行動數據總流量正在持續成長，回顧2020年底已超過每月49EB，預計到2026年會成長近5倍，達到每月237EB。智慧型手機是推動此一趨勢的主力，95%的行動數據流量來自智慧型手機傳輸，資料使用量已創下新高。目前，全球智慧型手機的月平均流量已達10GB以上，預計到2026年底將達到35GB。

由於新冠疫情正在加速數位轉型，也提升了人們對可靠、高速的行動寬頻網路的需求。根據愛立信調查，在已推出5G的電信營運商中，有近九成也推出了無線固網接入（FWA）服務（包括4G和5G），即使在光纖普及率較高的市場也不例外，以因應日益增加的FWA流量。預測到2026年FWA流量將增長7倍，達到64EB。而預計到了2021年，大規模物聯網技術（Massive IoT，包括NB-IoT和Cat-M）連接數可望成長近八成，達到3.3億。到了2026年，這些技術預計將占所有行動物聯網的46%。

大規模MIMO

大規模MIMO自十年前問世以來，已經從一個誇大的學術理念，發展成為許多無線技術中使用的核心技術。

大規模MIMO（massive MIMO；mMIMO）是應用於5G的新興無線接入技術，適用於6GHz以下和毫米波頻段。大規模MIMO自十年前問世以來，已經從當時一個誇大的學術理念，發展成為目前已在許多無線技術中使用的核心技術。

仔細來看，大規模MIMO是一種多用戶的多輸入多輸出技術，可以在高行動性環境中，為無線終端設備提供品質更為良好的通訊服務。其技術概念是在基地台配備許多天線陣列，如此就可以在相同的時間內，同時服務更多的終端設備。大規模指的是天線數量，而不是天線的物理尺寸。 <待續>