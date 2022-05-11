快訊

圖輯／一代台語片笑匠傳奇一生落幕——脫線享嵩壽90

美最強驅逐艦駐日！遼寧艦不甘示弱 率7艦駛近台灣演訓

7個LINE免費隱藏版貼圖來了！蠟筆小新超Q、任務也最難解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

實現5G傳輸性能 大規模MIMO提升使用體

聯合新聞網 / CTimes零組件
2022.5月(第366期)雲端運算的五道金牌
2022.5月(第366期)雲端運算的五道金牌

【作者： 王岫晨】

全球電信運營商紛紛推出5G獨立組網架構（SA），作為支援各種電信服務之核心網路，並加速推動都市的基地台建置，以網路切片、邊緣運算為基礎，使網路服務多元化，並提供端到端的品質保障。

在2022年，企業需求將推動5G結合大規模物聯網（Massive IoT）和關鍵物聯網（Critical IoT）應用，包括更多網路端點連結數據傳輸，如智慧工廠燈光開關、感測器與溫度讀數等。至於關鍵物聯網則涵蓋智慧電網自動化、遠端醫療、交通安全與工業控制等，另外也結合工業4.0的應用，提供資產追蹤、預測性維護、現場服務管理和優化物流處理等。

積極部署5G

疫情迫使企業進行數位轉型、個人生活型態改變，再次凸顯了5G部署的重要性，2022年運營商將透過網路切片功能切入市場，由於5G專網、openRAN、未授權頻譜、毫米波等發展，因而出現多方生態系統，除了傳統的運營商外，更有來自OTT、雲、社群媒體、電商業者參與，成為新興服務提供商，使得未來運營商也將更積極建立5G企業應用。

對於5G的發展，台灣愛立信總經理藍尚立觀察後指出，全球行動數據總流量正在持續成長，回顧2020年底已超過每月49EB，預計到2026年會成長近5倍，達到每月237EB。智慧型手機是推動此一趨勢的主力，95%的行動數據流量來自智慧型手機傳輸，資料使用量已創下新高。目前，全球智慧型手機的月平均流量已達10GB以上，預計到2026年底將達到35GB。

由於新冠疫情正在加速數位轉型，也提升了人們對可靠、高速的行動寬頻網路的需求。根據愛立信調查，在已推出5G的電信營運商中，有近九成也推出了無線固網接入（FWA）服務（包括4G和5G），即使在光纖普及率較高的市場也不例外，以因應日益增加的FWA流量。預測到2026年FWA流量將增長7倍，達到64EB。而預計到了2021年，大規模物聯網技術（Massive IoT，包括NB-IoT和Cat-M）連接數可望成長近八成，達到3.3億。到了2026年，這些技術預計將占所有行動物聯網的46%。

大規模MIMO

大規模MIMO自十年前問世以來，已經從一個誇大的學術理念，發展成為許多無線技術中使用的核心技術。

大規模MIMO（massive MIMO；mMIMO）是應用於5G的新興無線接入技術，適用於6GHz以下和毫米波頻段。大規模MIMO自十年前問世以來，已經從當時一個誇大的學術理念，發展成為目前已在許多無線技術中使用的核心技術。

仔細來看，大規模MIMO是一種多用戶的多輸入多輸出技術，可以在高行動性環境中，為無線終端設備提供品質更為良好的通訊服務。其技術概念是在基地台配備許多天線陣列，如此就可以在相同的時間內，同時服務更多的終端設備。大規模指的是天線數量，而不是天線的物理尺寸。<待續>

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 366 期5 月號】

相關新聞

14道安全鎖 強化雲端運算資訊安全

數位轉型浪潮席捲多年，越來越多企業採用或移轉各種複雜的雲端技術與服務。雲端安全包含所有雲端部署模型，如公有雲、私有雲、混合雲、多雲等，以及以雲端為基礎的各種服務及解決方案，如IaaS、PaaS、SaaS。當企業導入雲端運算後，資訊管理問題就從企業內部延伸到外部利害關係人，存取使用者越多，衍生的資訊安全問題也越多。

異質架構與AI正加速雲端邊緣運算的發展

雖然邊緣計算有無數種定義，但今天的邊緣運算大多是指透過這項技術，將運算、儲存和網路等功能的子集(subset)工作，被分散到位於網絡中最遠端的一層或多層邊緣節點。今天的邊緣節點通常利用同質運算基礎，也就是所有處理都在同一類型的CPU上運行。

晶片封裝、檢測與光源整合將是矽光子技術的關鍵

由CTIMES主辦的每月【東西講座】，於4月22日（五），針對「矽光子晶片的今生與來世」為題技術探討，當日以實體與線上直播方式進行，特別邀請國立中山大學光電系教授洪勇智博士前來演說，一同揭開矽光子晶片今生與來世的神秘面紗，現場吸引了滿座的產業人士親赴交流。

聰明部署邊緣節點 實現靈活工業運行環境

工業領域的邊緣運算需求，可以從很多方面來說起。因為具有資料的局部性、可靠性和低延時等不同要求，因此工業控制應用可以說是邊緣運算的主要應用場域。由於資料（甚至是中繼資料）被視為是公司的關鍵資產，使得資料局部性要求將資料保留在工業環境的物理場所中（例如工廠）。而考慮到控制鏈的穩定時間（例如移動機械臂）與反饋回路的延遲等直接相關時，就很容易理解低延遲要求是非常嚴格且重要的一件事情。至於可靠性的要求更是顯而易見的，因為停機的代價將會十分高昂。

實現5G傳輸性能 大規模MIMO提升使用體

全球電信運營商紛紛推出5G獨立組網架構（SA），作為支援各種電信服務之核心網路，並加速推動都市的基地台建置，以網路切片、邊緣運算為基礎，使網路服務多元化，並提供端到端的品質保障。

5G、毫米波雷達和UWB加速自駕車佈局

所謂的自動駕駛技術，基本上是透過安裝在車身上的感測器，收集所有的必須性的資訊，因此僅僅依靠這些感測器，或許可滿足Level 3的要求，但當期望實現Level 5的全自動駕駛，就需要更多的各種資訊，例如，行駛時，駕駛者無法看到的危險和周圍路況，僅依靠感測器獲得的資訊是遠遠不夠的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。