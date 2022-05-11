異質架構與AI正加速雲端邊緣運算的發展

【作者： 盧傑瑞】

雖然邊緣計算有無數種定義，但今天的邊緣運算大多是指透過這項技術，將運算、儲存和網路等功能的子集(subset)工作，被分散到位於網絡中最遠端的一層或多層邊緣節點。今天的邊緣節點通常利用同質運算基礎，也就是所有處理都在同一類型的CPU上運行。

CISC/RISC處理器是迄今為止最主要的解決方案，較小的邊緣節點只需要使用單核心CPU就有足夠的處理能力，通常使用X86或ARM架構。而更大的邊緣節點則採用多核處理器的方案，內建2個~32個不等的X86、ARM或RISC-V內核，或者包括多個相同類型的CPU處理器。

雲端數據中心的多處理單元異質架構

在雲端平台方面的計算資源，是由傳統的複雜指令集計算/精簡指令集計算 (CISC/RISC) 伺服器所組成，或許也有部分平台還包括了，圖形處理單元 (GPU) 加速器、張量處理單元 (TPU)、場域可程式閘陣列( FPGA）和其他一些處理器，來幫助加速部分的工作。

圖一 : 一個先進通用的異質運算系統。（source：Mohamed Zahran）

雖然這樣的雲端平台方面有強大的運算能力，但隨著邊緣節點的增加，大量的運算需求，開始大量消耗著雲端平台的資源，導致整體效率大幅滑落。

因此異質運算的概念就被提出，並且正被實現中。異質運算是一種將不同數據路徑架構下的不同類型處理器，以優化特定計算工作負載的執行技術。所以，在決定如何在雲端數據中心，和邊緣運算節點之間劃分工作負載時，需要考慮許多權衡，來對每一層設計中面為不同應用程序時，進行優化的處理器數據路徑架構就變得相重要。

在這樣的架構下，雲端數據中心可以將許多工作負擔，分散到邊緣節點的異質運算架構中。包括用於多種處理器類型的模組，包括 CISC/RISC CPU、GPU、TPU 和 FPGA等。而運算工作負載不僅可以分散在邊緣和雲之間進行，更可以在兩個相異級別的異質處理資源之間分區進行。

例如圖二中節的點F2和F3，可以並行地處理從F1傳送的數據。而F4則是可以獨立地處理來自F2和F3的數據，或者處於等待狀態，直到來自兩個節點的數據出現，這取決於所需的行為。

圖二 : 多種處理器流程圖的圖示例。（資source：Institute for Information Transmission Problems, RAS；作者整理）

同時許多流程節點可以並行執行，其中也會一些不能，因為它們的功能無執行緒安全，尤其是對於神經網絡節點，情況更是如此。

在軟體方面，則有多種平台可以選擇，例如Microsoft的Azure Edge、Amazon的Greengrass、VMware Edge，以及 Eclipse、EdgeX Foundry和Linux等。透過這些軟體來管理邊緣節點中CISC/RISC的基礎架構、配置、安全性、編排、管理等。

加速器與CPU協同使用 提高系統效能

隨著人工智慧/機器學習開始佔據優先地位，新出現的各種應用陸續對處理單元提出了獨特的服務需求，包括了可以執行乘積累加運算(Multiply Accumulate, MAC)、極高並行化和大量數據存取等運算任務等。

因此，這樣的背景下，期望能滿足效率提高且不增加功耗，又可以支援人工智慧/機器學習下，最好的方法就是建立一個全新的運算架構，而這個架構可以由多個協同工作的專用運算模組所組成。每個模組都能高速的執行單一任務，並且在低功耗下，呈現出的是更高的效能和更低的整體功耗。

異質系統是可以提供更高效率的運算能力，就如上述，需要跨主機CPU和加速器來分配工作。因此就需要一些方法來對參數的分析與AI的規劃，在機器學習模型最佳化後，讓系統達到接近最優秀的配置。

從歷史上看，運算處理是一項通用任務，利用CPU可以順利地執行許多不同的任務，但以今天的觀點來看，這並不太聰明，因為一次只能執行單一任務。

直到圖形化使用者介面（GUI）的出現，使得操作和運算處理變得越來越複雜，因此GPU就被開發出來作為個專門的、高度並行運算的處理器。

加速器通常會與CPU協同使用，來提高整體系統的效能。例如，前500強的超級電腦名單裡，功能最強大的5台電腦中，就有3台是採用GPU作為加速器的異質電腦(圖三)。因此可以透過不同的架構特性和大量的系統參數配置(例如執行緒數、執行緒親和性、主機多核處理器與加速設備之間的工作負載劃分)，設計出最佳的工作負載分配，來實現最優異質系統的性能和耗電效率。

不過必須注意的是，能夠產生最高吞吐量的最佳系統配置未必是最省電的。此外，最佳系統配置也有可能需要因應不同類型的應用運算、輸入問題大小和可用資源而進行調整改變。

異質節點的效益衡量標準

在優化經濟效率方面，工業物聯網聯盟CTO助理Charles Byers曾經提出2個計算方法：一些吞吐量/一些成本來作為衡量標準(Some throughput measure/Some cost measure)。

隨著更開放的軟體和硬體生態系統，硬體的成本將會持續降低，而使得更龐大終端客戶採用多邊緣運算。每一美元所購買的系統能擁有更多吞吐量下，是優化邊緣系統總生命週期的一種重要成本方法。因此一美元購買的吞吐量，在很大程度上取決於系統架構、處理器的能力、基礎設施的效率，以及被要求的軟體平台和演算法。

邊緣節點運轉所需的電力是一個極其重要的考量部分，無論電力是由電池供電，還是直接從電纜供電，耗電率通常是佔營運成本的最大比例。另一方面，進入處理器的電能幾乎完全轉化為熱量，而這些散熱設施，也會是建置和運營成本的重點之一。因此，電源和散熱是相當大程度決定了邊緣運算單元的吞吐量。 <待續>

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 366 期5 月號】