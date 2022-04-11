影響力持續擴增 電子商務顛覆零售戰略

【作者： 王岫晨】

電子商務（Electronic Commerce；EC）是指透過網路來進行商品的買賣和服務，或傳輸資金與數據等。這些商業交易通常以企業對企業、企業對消費者、消費者對消費者或消費者對企業的形式發生。除了EC之外，e-tail一詞有時也用於指在線購物的交易流程。

電子商務的起源可以追溯到1960年代，當時企業開始使用電子數據交換（EDI）與其他企業共享業務檔案。到了1979年，美國國家標準協會開發了ASC X12作為企業透過網路來共享檔案的通用標準。在1980年代相互共享電子文件的個人用戶數量大幅增加之後，1990年代開始eBay和亞馬遜的崛起，也徹底改變了電子商務市場。消費者現在可以透過具備電子商務功能的實體店面，在線購買無窮無盡的商品。

電子商務應用

這包括企業對企業的活動，例如使用電子郵件向消費者和其他業務潛在客戶發送未經請求的廣告郵件（通常被視為垃圾郵件），以及向訂閱者發送電子通訊等。現在，越來越多的企業嘗試使用數位優惠券、社交媒體營銷，以及定向廣告等工具，直接在線吸引消費者的目光。

近年來，電子商務的市場正繼續成長。而電子商務的興起，也迫使IT人員必須跨越基礎設施設計和維護，開始考慮眾多客戶的應用面向，例如消費者數據隱私和安全性。在開發IT系統和應用程序來滿足電子商務活動時，也必須思考數據管理的相關法規、個人身份資訊的隱私與訊息保護協議等。

電子商務可以透過電腦、平板電腦、智慧手機和其他智能設備來進行。幾乎所有可以想像的產品和服務，都可以利用電子商務交易來獲得，包括書籍、音樂、機票以及股票投資，甚至網路銀行等金融服務。因此，它被認為是一項極具顛覆性的技術。以下列出電子商務的幾個關鍵重點：

●電子商務是通過網路來購買或銷售商品和服務。

●利用電腦、平板電腦、智慧手機和其他智能設備來進行。

●在今天，幾乎任何東西都可以通過電子商務來購買。

●它可以替代實體店，然而多數企業選擇同時維持這兩者。

●電子商務在四個細分市場中運作，包括企業對企業、企業對消費者、消費者對消費者，以及和消費者對企業。