稀土金屬環保回收 紓解供應鏈壓力

【作者： 芮嘉瑋】

從資源世紀交替的角度來看，十九世紀是煤炭世紀，二十世紀是石油世紀，二十一世紀則是稀有金屬世紀。引用《聖經》中<箴言>17章3節：「鼎為煉銀，爐為煉金…」。稀有金屬的提取冶煉固然重要，但若能將其回收再利用，豈不更加呼應國際間所倡議的循環經濟的理念。

為了因應氣候變遷、全球暖化的現象，世界各國紛紛倡議「淨零排放」，牽動電動車、潔淨能源等綠能產業更加崛起創造新能源時代下的新商機，其中有工業維生素之稱的稀土元素需求成長，但其開採與傳統回收技術同樣也造成環境上的負擔。產業界正積極尋找新的稀土回收技藝，以降低汙染並提升對環境友善的程度。

含有稀土元素的消費後產品供應鏈

稀土元素在化學週期表中包括一組15種鑭系元素連同鈧和釔共17種元素。稀土元素在綠色能源和高技術產業的發展中發揮越來越重要的作用。例如，對稀土元素的需求已經隨著電機用永久磁體、混合動力電動汽車的充電電池、石油煉製的催化劑、平板顯示器的螢光粉以及用於風力渦輪機的發電機等使用的增加而增加。

圖一顯示目前含有稀土元素的消費後產品供應鏈圖，混合動力電動汽車中的永久性NdFeB磁體含有釹(Nd)、鏑(Dy)、鐠(Pr)，螢光燈、LEDs、LCD背光源等陰極射線管中的螢光粉含有銪(Eu)、鋱(Tb)、釔(Y)，液晶觸控玻璃基板含有鈰(Ce)，充電電池和混合動力電動汽車電池中的鎳氫電池[1]則含有鑭(La)、鈰(Ce)、釹(Nd)、鐠(Pr)。然而，由於現有的回收方法效率低，這些稀土元素中只有不到1%被回收，幾乎完全仰賴開採來供應，這對生態的保護與產業的永續是一大威脅。

既有稀土回收方法的問題

目前用於稀土元素的回收方法包括濕法冶金、火法冶金、氣相萃取和溶劑萃取。其中，濕法冶金是用於永久磁體最常使用的回收方法，例如可將永久磁體溶解在諸如硫酸、鹽酸、磷酸和硝酸等強酸之中，並且稀土元素可選擇性地作為複鹽硫酸鹽、草酸鹽和氟化物沉澱。

然而，濕法冶金過程的主要問題是化學品的使用率高，且非稀土元素的共同萃取造成的選擇性低以及產生大量的廢物。稀土元素也可通過火法冶金過程來回收，但過程需要對回收的稀土元素混合物進行進一步分離以及高溫熔爐的高額投資成本。氣相萃取涉及基於揮發性差異分離稀土元素，包括用在N2流中的Cl2和CO氯化和加碳氯化(carbochlorination)，會產生高度腐蝕性的氯化鋁，伴隨形成氯化氫氣體。

溶劑萃取是通過利用溶質在兩種不混溶液體中的不同溶解度來回收稀土元素的另一種方法。然而，在常規的溶劑萃取過程中，分離受到物質平衡的限制，需要接觸時間足以使一相分散於另一個不混溶相中。因此，需要一種兼顧環保及成本效益且能在最小程度或不需要純化和後處理的情況下進行高純度回收稀土元素的方法。

【欲閱讀更完整豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022年第 365 期4 月號】