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汽車電氣化潮流不可逆 電池管理技術跟上腳步

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖一 : 發展電動車面臨的挑戰，在於找到讓電動汽車更有利可圖的途徑。
圖一 : 發展電動車面臨的挑戰，在於找到讓電動汽車更有利可圖的途徑。

【作者： 王岫晨】

近日俄烏衝突升溫，除了天然氣及原油大漲，也可能衝擊包括鋁、鎳、銅等在內的有色金屬供應。據TrendForce表示，鎳作為電動車動力電池製造的上游關鍵原料，在動力電池中主要用於三元正極材料的製造，2021年全球鎳礦產量約為270萬金屬噸，主要來自印尼、菲律賓和俄羅斯，其中俄羅斯鎳礦產量佔據全球總產量約9%（包括了低、中、高品位?），位居第三名。

目前新能源汽車市場滲透率正處於加速階段，且三元動力電池佔據了近一半的市場份額，意即車用動力電池所需的上游原料鎳需求將愈加旺盛，儘管現階段俄羅斯的鎳產品出口暫不受影響，然若俄烏關係持續惡化，短期內恐影響全球鎳供應，推升鎳價上漲，並進一步拉升終端如電動車產業的成本壓力。

此外，隨著新能源汽車產銷量的爆發，動力電池裝機量也出現高速成長，進而促使電池材料的需求水漲船高。其中，正極材料作為動力電池需求最大的一類原材料，其出貨量受益於新能源汽車的拉動而快速提升，預估2025年全球動力電池對正極材料的需求量將有望突破215萬噸。

電動車普及轉捩點

隨著全球正在經歷著巨大的社會變革，過去幾年間塑造汽車產業發展的大趨勢正變得更加重要。各國政府為了解決污染問題，以及消費者對更綠色、更乾淨和更安全的未來生活的期盼，全球都正在重新定義能源產業的目標，並加速推動電動汽車市場的發展。而目前看起來，電動車的發展已經如火如荼展開，反而是充電基礎設施成為電動車能不能普及的關鍵點。

目前發展電動車面臨的挑戰在於找到讓電動汽車更有利可圖的途徑。這裡的癥結點在於，鋰離子電池組的尺寸、成本，以及消費者對單次充電後，續航里程的接受程度之間的平衡。因此，鋰離子電池組的單位成本和製造能力，已經成為電動汽車市場擴張的核心。

鋰離子電池

鋰離子電池組的單位成本和製造能力，已經成為電動汽車市場擴張的核心。

鋰離子電池是電動車、混合動力車和插電式混合動力汽車的電力來源，而其中，用來保護數百個電池的電池監控系統非常重要。我們知道各種電動汽車都必須配備電池組，以提供驅動相關牽引電機所需要的電力。這樣的電池組，根據對象是電動車（EV）、混合動力電動汽車（HEV），或者是插電式混合動力汽車（PHEV），其所需的電壓可能從200V到400V左右的範圍內。為了提供所需的電壓和電流，目前最主流的選擇是鋰離子（Li-ion）可充電電池。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 365期4 月號】

2022.4月(第365期)車用晶片智慧出行
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