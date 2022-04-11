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5G、毫米波雷達和UWB加速自駕車佈局

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖一 : 人們期待透過5G能夠滿足V2X的通訊網路技術的要求。(source：日本總務省情報通訊白皮書；作者整理)
圖一 : 人們期待透過5G能夠滿足V2X的通訊網路技術的要求。(source：日本總務省情報通訊白皮書；作者整理)

【作者： 盧傑瑞】

所謂的自動駕駛技術，基本上是透過安裝在車身上的感測器，收集所有的必須性的資訊，因此僅僅依靠這些感測器，或許可滿足Level 3的要求，但當期望實現Level 5的全自動駕駛，就需要更多的各種資訊，例如，行駛時，駕駛者無法看到的危險和周圍路況，僅依靠感測器獲得的資訊是遠遠不夠的。

現階段，自動駕駛技術已經達到了Level 3，可以在高速公路上行駛。雖然各種先進自動技術正被積極地開發中，但期待自動駕駛被成功導入，需要3個先進無線技術支援：5G、毫米波雷達和UWB。

透過5G將自動駕駛提升到Level 5

與傳統的4G相比，5G有三個主要特點：高速度和高容量，超低延遲和多點同時連接。例如，在通訊速度的峰值速率方面，4G是1Gbps，但5G已經大幅提高到20Gbps，因此可以滿足4K/8K或其他高解析影像的傳輸。而延遲速度也將大幅減少到1毫秒，是4G的1/10。同時連接的數量也大幅提高到100萬單位/k㎡，是傳統系統的十倍之多。因此，透過5G通訊技術，可以協助將自動駕駛能力快速提升到Level 4甚至Level 5。

目前全球的自動駕駛技術相關業者，一直努力開發出利用5G通訊的車輛間通訊系統。例如日本軟銀在國際標準化之前，就開發出世界上第一個自動安全駕駛所需的高可靠、低延遲的車輛間通訊系統，並且成功地讓應用在卡車上，在高速公路上與後續車輛進行編隊行駛。

這項新一代安全駕駛系統，是透過5G通訊技術將三輛高速行駛的卡車連接起來，並在無線終端之間進行直接通訊。因為終端間直接通訊是不需要經由基地台，因此訊號傳輸的延遲只有1/1000秒，讓車輛之間的通訊都可以達到低延遲傳輸。

同時，日本軟銀還利用5G的低延遲寬頻傳輸特點，將後方卡車鏡頭的影像傳輸到前方的車輛，達到讓所有利用5G CAV通訊的車輛，都能即時觀察到後方車輛周圍的情況。

日本軟銀稱為「擴展感測器」的平台，可以分享車輛之間保持距離，和自動跟蹤所需的資訊。在經過新東京-名古屋高速公路上實際行駛後，已經證實這項技術對安全駕駛來說是可被信任的。因此，也被日本業界認為對「聯網自動駕駛車（Connected Autonomous Vehicle；CAV）」的標準化非常有用，同時更是推動自動駕駛技術進步所必需的新技術概念。

利用V2X將汽車和各種外部事物相連

為了實現車聯網，最近對「V2X（Vehicle to Everything）」的討論越來越多，而5G的出現，人們對5G在V2X應用的期望越來越高(圖一)。

一個明顯的例子是3D地圖資料。為了實現自動駕駛，需要比傳統汽車導航系統更詳細的資料。但將如此大量的資訊儲存在汽車中是不實際的，因此透過通訊來頻繁更新3D地圖資料是必不可少的，這就需要車輛和網路（V2N）之間的高速、高容量的通訊。此外，在Level 3以上的自動駕駛中，駕駛者不是司機，而是系統。

為了確保這種情況下的安全駕駛，就需要進行遠端監控和管理，甚至是遠端操作。 在過去最大的問題是，溝通的時間滯或延遲。然而使用超低延遲的5G網路，這些延遲問題就可以被大幅的減少。

【欲閱讀更完整豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 365 期4 月號】

2022.4月(第365期)車用晶片智慧出行
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