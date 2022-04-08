車用晶片供需2023年見真章！

【作者： 季平】

新冠疫情引爆「晶片荒」，連帶影響車用晶片「斷炊」，交付週期一延再延。海納國際集團資料顯示，全球晶片下單到送交時間已達26.2周，突顯短缺問題，其中又以汽車晶片最為嚴重，如2月份MCU等待交期達35.7周。不少汽車業者因晶片短缺被迫持續減產，如日本豐田（Toyota）宣布下修Q2全球產量逾10%，Q2合計全球產量約240萬台，與之前預估的280萬台相比，減少40萬台。

雖然2020年開始，英飛凌、恩智浦、意法半導體、德州儀器與瑞薩電子等IDM大廠擴大車用電子32位元微控制器（MCU）與電源管理IC產能，仍無法滿足汽車大廠需求。另一方面，台積電、聯電、力積電等車用晶片供應鏈自2021年起積極擴廠，由於設備建置與認證需要至少約一年的時間，產能最快2023年開出。因此，2022年車用晶片雖然不若2021年吃緊，供需恢復正常最快也要等到2023年。

2021年車用晶片斷炊為哪樁？

車用晶片2021年爆出缺貨潮，主要可歸納4個原因：供應商囤貨、誤判需求量、晶片需求量大，以及疫情影響。市場觀察，晶片出貨量足夠，主要是市場端囤貨，尤其中國大陸供應鏈囤貨明顯，導致供需失衡，在市場質疑「台積電不出貨」的情況下，台積電董座劉德音曾點出「供應鏈囤晶片」現象。中國大陸官方雖然嚴打晶片囤貨，但2021年Q3晶片缺貨仍相當嚴重，以至於汽車供應鏈需要透過各種管道調貨，也導致晶片市場價格混亂，甚至高達30倍價差。

2020年車用晶片需求量誤判可能也是晶片供需失衡的原因之一。工研院產科國際所研究經理江柏風指出，國內半導體生產類別每季都有不同的配重，Q2-Q3以3C產品為主，因應年底耶誕節需求；Q4-Q1以工業用與車用需求為主。2020年Q4國內半導體車用晶片需求量是減少的，所生產量減少，而通訊、電腦晶片需求大，因此產能轉而挹注於此。當2021年Q1市場發現車用晶片需求並未如預期般減少時，已經無法回頭開新產能，因此出現2021年車用晶片嚴重不足的情況。

此外，近兩年新冠疫情造成居家工作、線上學習人數大增，市場對PC、手機等連網產品需求量大增，車用晶片在供應鏈的排序上遠落後於手機、筆電等產品，產能排擠下，車用晶片持續短缺。

解決斷片危機：調整管理模式+積極擴廠

工研院電光系統所副所長駱韋仲指出，若與2021年供需失衡相比，車用晶片供應鏈已經找到新的管理模式，如調整配備規格，因此出貨壓力趨緩，比方過去可能缺少無接觸系統就無法出貨，現在雖然配備較為基本，但調整後仍可在半年內出貨，等待期縮短，但如果希望取得全配車款仍要等待一年。

這段期間，許多車廠改變存貨方式以減少庫存，維持備用存貨，以免供應鏈斷炊。調研機構Gartner指出，由於半導體短缺及供應鏈瓶頸，加上電氣化與自駕車等趨勢推波助瀾，2025年前十大汽車製造商可能高達50%將開始設計自己的汽車晶片，如此才能完全控制產品路線及供應鏈穩定度。

圖二 : 工研院電光系統所副所長駱韋仲。(Source：工研院)

由於全球指標車廠力求2035年達到100%零碳排，新供應鏈持續擴展，商機無限。市調機構MarkLines資料顯示，電動車將佔所有公路運輸活動的80%以上；MarketWatch則預估，2027年全球影像顯示晶片市場規模約達57億美元，車用電子產值可望爆炸性成長。

另一方面，L2自駕車系統逐漸成為市場標配車款，代表一台車需要約120-150 顆晶片才能達到運作效能，更先進的L4自駕車系統至少需要200顆以上的晶片才能達到運作效能，這樣的晶片需求量與成長趨勢更激勵生產端加速研發與投產。

工研院電光系統所副所長駱韋仲認為，L2成為基本車款，代表未來晶片需求量大，汽車電子化或電氣化需要很多感測器，搭配感測融合技術與邊緣運算，需要更多MCU，晶片需求更高，加上AI功能等新一代車款的各種新需求，目前的狀況是，新技術新需求不斷，但問題卡在晶片不足。

車用晶片供應鏈概況

力積電董事長黃崇仁2021年底指出，電動車是全球邁向節能減碳及淨零排放的主要工具，推升車用電子晶片需求，對車用晶片是大利多，但是如果將減碳、電源管理、AI、5G、自動化、自動駕駛(L4)、電動車等需求納入考量，車用晶片仍供不應求，未來首先要面對的就是電源管理晶片的大缺貨，但是台積、聯電、世界先進、力積電等晶圓廠能否在2023年開出產能，仍有待觀察。

工研院產科國際所研究經理江柏風進一步指出，不是市場有需求，生產端就一定有擴產動作，土地好找，廠房好擴，但擴廠需要設備到位，生產端也要確定未來訂單無虞才可能投資擴廠作業，目前5大IDM廠多半有增加生產線或擴廠的動作，但不是全都用在生產車用晶片，市場存在很多不確定因素，最終需求量也無法確定。

對聯電、台積電等晶片廠來說，比較大的困難是，汽車晶片最少要1年甚至2年的驗證時間，與手機晶片相比，至少是3-4倍的時間差，二者的產量相差約10倍之多，投產3C或車用晶片的回收與產值短時間內即可實現，但車用晶片則否，即便這些重量級供應鏈積極擴廠，最快也要2023年才可能出現實質效益。

雖然有不確定因素干擾，台積電及聯電等供應鏈仍積極蓋廠擴產。台積電自2020年上半年起即動態調整晶圓產能，2021年車用半導體重要元件微控制器（MCU）代工產量提升近60%。台積電總裁魏哲家表示，高性能電腦、車用需求超乎預期，2021年1-6月台積電重新調配產線，擴大車用晶片產量，較2020年同期增加30%。

【欲閱讀更完整豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 365 期4 月號】