COM-HPC全新規格 滿足邊緣運算市場的高階需求

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖一 : 康佳特科技（congatec AG）亞洲區研發經理朱永翔
圖一 : 康佳特科技（congatec AG）亞洲區研發經理朱永翔

【作者： 劉昕】

由CTIMES所主辦之【東西講座】系列，於2月25日（五）邀請德國工業電腦模組供應商康佳特科技（congatec AG），亞洲區研發經理朱永翔擔任講者，以「COM-HPC的智慧邊緣全攻略」為題解析技術，當天採實體與線上直播方式舉行，探究COM-HPC在邊緣運算上的應用與規格設計。

隨著現代的科技進步，COM Express已不敷使用，為提供更高速的運算與更多的介面通道，近年PICMG協會訂定全新COM-HPC規格，以滿足工業邊緣運算市場的高階需求。

邊緣運算（Edge Computing）為分散式網路運算架構，將應用程式、數據資料的運算過程，盡可能靠近邊緣節點處理，最大限度降低用戶端和伺服器之間的運算量，以減少延遲和頻寬使用，是一個發展快速、更高效能需求的領域。現今，高階嵌入式多核心處理器對記憶體的需求更是有增無減。

COM-HPC（High-Performance Computer-on-Modules）是具備高性能運算校能的模組化電腦，每個模塊集成核心元件CPU、記憶體、輸入與輸出，當使用者面臨半導體公司的產品改朝換代，無須花多餘心力設計整塊主機板，只需更換該模組，幫助加速下游客戶的研發時程。

COM-HPC相較COM Express特點在於支援運算密集型平台、頻寬與接腳數、最大記憶體容量、高頻寬顯示器介面、全新的高密度高速連接器、FPGA與GPA最大運算使用。

康佳特科技為德國標準嵌入式電腦模組供應商，同時也是PICMG（PCI Industrial Computer Manufacturers Group）成員之一。產品廣泛應用於工業，例如工業化控制、醫療科技、車載、航天電子及運輸等。 <後續....>【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 364 期 3 月號】

2022.3月(第364期)超精準室內2022.3月(第364期)超精準室內定位定位
2022.3月(第364期)超精準室內2022.3月(第364期)超精準室內定位定位

相關新聞

創新加速數據成長 邊緣成為儲存新戰場

從企業到個人，隨著數位創新的速度越來越加速，使得數據資料也不斷加速增長，進階儲存解決方案的需求也與日俱增，並成長到前所未有的規模。根據Seagate委託IDC研究機構進行的《Rethink Data》報告指出，未來兩年間企業資料預估會以42.2%的平均速度成長。IDC所做的這項調查也顯示，全球僅有32%的企業可用資料實際發揮功用，其餘68%完全未受利用。在台灣甚至只有30%的資料發揮功用，剩下高達70％未被利用。

COM-HPC全新規格 滿足邊緣運算市場的高階需求

由CTIMES所主辦之【東西講座】系列，於2月25日（五）邀請德國工業電腦模組供應商康佳特科技（congatec AG），亞洲區研發經理朱永翔擔任講者，以「COM-HPC的智慧邊緣全攻略」為題解析技術，當天採實體與線上直播方式舉行，探究COM-HPC在邊緣運算上的應用與規格設計。

無人機宅配服務落地近在咫尺

貨物運送無人機（Delivery Drone），顧名思義是一種用來運送貨物的無人機。當亞馬遜（Amazon）前執行長Jeff Bezos 在2013年宣布，Amazon將投入資本，研發如何在未來4～5年內完成無人機商品運送，掀起各界探討無人機運送貨物的熱潮。

TinyML前進物聯 MCU深度學習成為可能

物聯網正加速帶動人工智慧走向終端裝置，我們可以看到市場繼續保持積極的成長趨勢。市場也期待有更多的人工智慧物聯網設備在市場上普及，並深入包括消費性物聯網設備、工業應用和網路、還有與視覺、語音和聲音影像相關的邊緣應用。

感測光的聲音：以醫用光聲成像技術 解析人體組織

醫療影像技術提供我們觀察人體的獨特視角，對醫生診斷和疾病監測來說大有裨益。從X光、磁振造影（MRI）到超音波，醫療影像技術種類繁多。在進行生物組織成像時，設備的選擇取決於所需的影像對比度，並在解析度與檢測深度之間做出取捨。

能源轉型刺激全球潔淨能源與關鍵礦物需求成長

2020年為全球史上第3熱年份，過去6年（2015~2020）和10年（2011~2020）平均溫度皆為有紀錄以來最高。溫室氣體造成的全球暖化與氣候變遷已成為國際間永續發展最關切的議題之一，依世界經濟論壇（World Economic Forum, 簡稱WEF）於2021年1月出版《2021年全球風險報告》（The Global Risks Report 2021）指出，氣候變遷相關議題列為風險最高的面向，牽涉到環境、經濟、地理政治、科技與社會等多元的層面[1]。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。