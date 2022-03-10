COM-HPC全新規格 滿足邊緣運算市場的高階需求

【作者： 劉昕】

由CTIMES所主辦之【東西講座】系列，於2月25日（五）邀請德國工業電腦模組供應商康佳特科技（congatec AG），亞洲區研發經理朱永翔擔任講者，以「COM-HPC的智慧邊緣全攻略」為題解析技術，當天採實體與線上直播方式舉行，探究COM-HPC在邊緣運算上的應用與規格設計。

隨著現代的科技進步，COM Express已不敷使用，為提供更高速的運算與更多的介面通道，近年PICMG協會訂定全新COM-HPC規格，以滿足工業邊緣運算市場的高階需求。

邊緣運算（Edge Computing）為分散式網路運算架構，將應用程式、數據資料的運算過程，盡可能靠近邊緣節點處理，最大限度降低用戶端和伺服器之間的運算量，以減少延遲和頻寬使用，是一個發展快速、更高效能需求的領域。現今，高階嵌入式多核心處理器對記憶體的需求更是有增無減。

COM-HPC（High-Performance Computer-on-Modules）是具備高性能運算校能的模組化電腦，每個模塊集成核心元件CPU、記憶體、輸入與輸出，當使用者面臨半導體公司的產品改朝換代，無須花多餘心力設計整塊主機板，只需更換該模組，幫助加速下游客戶的研發時程。

COM-HPC相較COM Express特點在於支援運算密集型平台、頻寬與接腳數、最大記憶體容量、高頻寬顯示器介面、全新的高密度高速連接器、FPGA與GPA最大運算使用。

康佳特科技為德國標準嵌入式電腦模組供應商，同時也是PICMG（PCI Industrial Computer Manufacturers Group）成員之一。產品廣泛應用於工業，例如工業化控制、醫療科技、車載、航天電子及運輸等。 <後續....> 【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 364 期 3 月號】