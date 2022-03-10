創新加速數據成長 邊緣成為儲存新戰場

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圖一 : 數據資料大量產生，使得資安轉為實際行動。企業與政府面臨更複雜威脅，以及這些複雜對營收與服務造成的影響。
圖一 : 數據資料大量產生，使得資安轉為實際行動。企業與政府面臨更複雜威脅，以及這些複雜對營收與服務造成的影響。

【作者： 王岫晨】

從企業到個人，隨著數位創新的速度越來越加速，使得數據資料也不斷加速增長，進階儲存解決方案的需求也與日俱增，並成長到前所未有的規模。根據Seagate委託IDC研究機構進行的《Rethink Data》報告指出，未來兩年間企業資料預估會以42.2%的平均速度成長。IDC所做的這項調查也顯示，全球僅有32%的企業可用資料實際發揮功用，其餘68%完全未受利用。在台灣甚至只有30%的資料發揮功用，剩下高達70％未被利用。

數位化創新加速儲存需求

由於全球經濟需求不斷變化，企業也隨之發展多樣化應用。在維持強健安全狀態的前提下，進行快速、大規模的數位創新至關重要。聯合國教科文組織近期指出，全球有超過5000萬人正在從事文創產業相關工作。在科技驅動的世界中，創新的定義不斷地改變，這個職稱已從企業角度發散到一般的個人，除了平面設計師，更包括內容創作者、UI/UX設計師、藝術家和插畫家、企業家和自由工作者、工程師、建築師及研究生等職務。

當處理大量專案資料時，創作者必須透過快速可靠的儲存方案，來大幅改善工作流程，並使其能安心並更專注於創作。面對大量的工作負載量需求，當今的創作專業人士也需要能夠激發創意的科技，且不必擔心遺失優秀作品、遭遇專案瓶頸或緩慢的儲存速度。

多媒體編輯對儲存系統的要求也非常嚴苛，因為若無高效能的儲存設備，將拖累影音編輯者的共同編輯進度。而多媒體娛樂工作通常由多位編輯者進行協作處理影片，因此儲存裝置的資料傳輸速度及回應時間非常關鍵，才能確保多媒體運作的品質。

此外，由於現代企業多在國內及海外建立分公司，亟需大型虛擬桌面環境推動協作，讓員工能順暢使用企業網路和資料。而疫情下的遠端作業盛行，行動辦公需求也亟需利用虛擬桌面系統。在促進工作環境生產力方面，為使虛擬作業系統發揮最大效益，儲存設備也佔有關鍵地位，這種儲存方案須具備效能、容易部署及擴充，而且對於每部電腦所需的成本極低。

另外由於今日高效能運算（HPC）更為密集，需處理高達數十億個檔案、且運算的檔案已達到PB規模。因此，HPC的儲存裝置需能同時支援不同大小的工作負載，無論是隨機和順序IO。當儲存系統無法滿足這些要求時，將導HPC運算時間加長、影響公司重要產出。<後續....>

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2022.3月(第364期)超精準室內定位
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