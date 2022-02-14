能源轉型刺激全球潔淨能源與關鍵礦物需求成長

【作者： 芮嘉瑋】

2020年為全球史上第3熱年份，過去6年（2015~2020）和10年（2011~2020）平均溫度皆為有紀錄以來最高。溫室氣體造成的全球暖化與氣候變遷已成為國際間永續發展最關切的議題之一，依世界經濟論壇（World Economic Forum, 簡稱WEF）於2021年1月出版《2021年全球風險報告》（The Global Risks Report 2021）指出，氣候變遷相關議題列為風險最高的面向，牽涉到環境、經濟、地理政治、科技與社會等多元的層面[1]。

為此，2021年可說是淨零排放（Net-zero emission）年，自年初的G7氣候領袖會議起，一直到2021年10月31日至11月12日在英國格拉斯哥市（Glasgow）舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會（簡稱COP26），追求淨零排放已成為全球共同的目標與趨勢，全球已有超過130個國家宣布推動淨零排放。在COP26最終達成的《格拉斯哥氣候協議》，傳遞了煤炭時代即將結束、化石燃料終將被淘汰的訊號。

為了拚減碳，台灣八科技巨頭組氣候聯盟，總統蔡英文也在110年國慶大會上發表環境永續的議題，並宣示2050淨零排放目標，與各界一起規劃路徑圖。邁向2050淨零願景，未來策略將推動從低碳到零碳的淨零轉型架構。

淨零排放將帶動能源轉型，而潔淨能源技術正是邁向淨零的關鍵技術。在國際能源署（IEA）2050淨零路徑的策略中強調，除太陽能、風能、電動車等既有潔淨能源技術大規模應用之外，潔淨能源技術的創新及其未市場化大規模的應用，都屬淨零情境的貢獻來源[2]，為提高潔淨能源技術創新，2030年投資先進潔淨技術金額將會較2020年增加2.8倍

能源轉型需要大量關鍵礦物

能源轉型需要大量的關鍵礦物，意味著這些礦物的供應需求已浮現出一個重要增長的領域，清潔能源轉型所需的礦產開採增長非常迅速。

依據IEA的報告[3]，到2050年淨零路徑中全球能源安全指標（圖一），顯示關鍵礦物的需求將從2020年的大約8百萬噸增長到2050年的4千多萬噸，預估未來的30年中，關鍵礦物的需求將成長近五倍之多。

其次，石油供應量的減少也將從2020年每天的9千多萬桶下降至2050年每天2千多萬桶，以及太陽能光伏（solar PV）和風能（Wind）在發電中的份額預估到2050年將成長近7倍。

能源轉型需要大量關鍵礦物

能源轉型需要大量的關鍵礦物，意味著這些礦物的供應需求已浮現出一個重要增長的領域，清潔能源轉型所需的礦產開採增長非常迅速。

依據IEA的報告[3]，到2050年淨零路徑中全球能源安全指標（圖一），顯示關鍵礦物的需求將從2020年的大約8百萬噸增長到2050年的4千多萬噸，預估未來的30年中，關鍵礦物的需求將成長近五倍之多。

其次，石油供應量的減少也將從2020年每天的9千多萬桶下降至2050年每天2千多萬桶，以及太陽能光伏（solar PV）和風能（Wind）在發電中的份額預估到2050年將成長近7倍。

同一份報告中顯示自2020年到2050年，煤炭需求迅速下降（尤其至2030年的10年間下降最快），原材料礦產的需求迅速增加，這些關鍵礦物包括諸如銅、鋰、鎳等對許多潔淨能源技術至關重要的原材料。這些關鍵礦物的全球需求正迅速增加也代表著總收入將大幅增長（圖二），到2040年這些礦物的全球市場規模將接近目前的煤炭市場。

銅、鈷、錳和各種稀土金屬等關鍵礦物的總市場規模，在2020年至2030年間在淨零路徑中增長了近七倍，其中主要用於製造電動汽車和風力渦輪機的稀土金屬的需求，到了2030年將增長10倍。這對礦業公司而言，為它們創造了大量的新機會。

為實現2050淨零排放的願景，電氣化（Electrification）取代化石燃料是淨零減排最重要驅動因素之一，預估到2050年，運輸用電池的需求是2020年的90倍（達到14 TWh[5]左右）。電池需求的增長意味著對關鍵礦物的需求不斷增加，例如用於電池的關鍵礦物鋰金屬的需求到2030年將增長30倍，到2050年將比2020年增長100倍以上。

圖二 : 煤炭及用於潔淨能源技術之特定關鍵礦物的需求消長。（source：IEA[6]）

潔淨能源技術對礦物需求產生重大影響

與基於化石燃料的發電相比，潔淨能源轉型預計將更加密集地使用礦物。世界銀行集團（World Bank Group）在2020年5月發布《礦?品促氣候行動：清潔能源轉型的礦?消耗強度》的一份報告[7]發現，為滿足對潔淨能源技術日益增長的需求，諸如石墨、鋰和鈷等礦物產量的需求，到了2050年將增加近5倍。<待續....>

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 363 期 2 月號】