聯發科如何借5G脫胎換骨

【作者： 籃貫銘】

打從進入5G市場開始，聯發科就不斷強調要在「技術」上領先，執行長蔡明介也公開宣示「我們絕不落後」。因此不論是在晶片的性能規格方面，或者解決方案推出的時程，聯發科都不斷地採取積極主攻的態勢，處處給競爭對手壓力，甚至讓高通破天荒的挺身出來捍衛自家的技術。

而隨著2022年的到來，全球5G市場也已走入了第四個年頭，聯發科究竟有沒有如他們自己所期待的，成為5G時代的領先者？而他們又會如何在2022年持續追擊競爭者？

大趨勢與疫情加持 獲利創新高

要驗收成果，營利的概況當然是第一份要繳出的成績單。根據財報，聯發科2021全年的營收順利達成執行長蔡明介200億美元的目標，而累積全年的合併營收為4934.15億元，年成長高達53.16%，創下歷史新高。

再從各個產品線來看，則聯發科旗下所有的產品類別都有超過30%的年成長，其中又以行動電話的113%成長幅度最大，顯示手機仍是聯發科的獲利主力，並且有突破性的進步；其次則是IoT、運算與ASIC類別，年成長率達43%；電源IC成長39%。

從整個產品線的成長概況來看，聯發科也是屬於疫情所催化的數位轉型的受惠者，在全球各個區域的強大需求之下，所有的產品都有相當程度的成長。

所以就獲利的成果來看，聯發科無疑是在5G時代裡取得了巨大的成功，也用實質的銷售成績，回應了對自己與市場的期待。但能有這樣的成果，很大的一個因素是，市場正好走到了對行動平台供應商十分有有利的位置。

因為對照高通（Qualcomm）的營收情況，同樣也能看出這樣的趨勢。根據高通的財報，其2021財年營收為334.7億美元，年成長55%，但淨利潤卻達到98.11億美元，成長104%。分拆來看，則手機晶片的收入年成長56%，物聯網事業收入成長66%，晶片設計部門QCT也大幅成長了64%。

總結來說，全球手機晶片商在去年幾乎都是荷包滿滿，包含中國的紫光展銳都有跳躍式的成長，營收達到人民幣117億元，年成長78%。可見時勢造英雄是不爭的事實。

挾供應鏈優勢 以技術和策略布局勝出

但機會是留給準備好的人，聯發科在5G市場的成功，絕對不只借風飛起這麼輕鬆容易。他們在5G技術上的長期整備，以及精準的策略選擇，更是他們能夠走進領先集團的另一大主因。

在晶片技術方面，受惠於台灣完整且先進的半導體供應鏈之便，聯發科能夠與台積電等相關供應商緊密的合作，所以在5G晶片的研發與上市時程上，完全不落第一線的國際大廠，而且晶片本身的性能規格也足以與之媲美。因此產品一推出就吸引了全球的目光，並順利站上5G市場的最前線。

以最早推出的天璣700為例，其製程就是使用當時最先進的7奈米製程，而且運算的核心也採用當時最高階的Cortex-A76和Mail-G57，同時還搭載了自行研發的人工智慧處理單元。

值得注意的是，聯發科在5G晶片的設計上也堅持採用難度較高的系統單晶片（SoC）架構，將數據機整合在整體的晶片之中，讓手機製造商更容易進行導入，進而加速了業者在5G市場上的布局。

而在手機平台上日漸吃重的人工智慧技術上，聯發科也投入大量的人力與資金，研發自有的AI運算加速單元（APU），把智能行動應用的關鍵技術掌握在自己身上，同時也拓展了進軍其他運算市場的可能性。

而在策略選擇方面，聯發科決定先攻Sub-6GHz頻段，現在看來也是十分正確的決定，不僅成功站上5G市場的領先族群，同時也抓住商用的族群，大量的貢獻營收，幾乎就是兌現了所有的投資。另外，像是雙5G、雙聚波載合、雙VoNR和高螢幕更新率的策略，都是當時最主流的功能，精準的切中消費者的需求。

不過雖然選擇先推出Sub-6GHz頻段的解決方案，但聯發科也多次公開表示，他們也具備毫米波（mmWave）的技術，並非沒有相關的解決方案，且將會依據市場的發展狀況適時推出。

5G王位未到手 高通仍穩坐市場龍頭

儘管在5G市場取得了極佳的勢頭，但聯發科目前仍還是排名第二的供應商，領頭羊高通在5G行動晶片的市場上，可說是穩穩的站在最前面。

根據市場研究機構statista的統計資料，在全球5G應用處理器(AP)的市佔分布上，截至2021年Q2，高通取得了55%的全球市佔率（2020年同期為29%），聯發科則為30%（2020年同期為11%），三星居第三，市佔率為10%（2020年同期為11%）。

就發展的態勢來看，透過在技術與策略上的追趕，聯發科在2021年已有大幅的成長，不僅超越了三星，還從中取得了部分的市佔，但與高通之間的差距，卻仍是持續的加大，顯見高通才是5G賽場上的最大贏家。

在基頻晶片方面，則高通與聯發科的之間的差距更大。根據Counterpoint的調查，在5G智慧手機的基頻晶片市場，高通的市佔率高達62%，穩居龍頭寶座（主要受惠iPhone 13的採用），聯發科的市佔率微幅增加3個百分點，達到至28%，位居第2位，其次為三星的6%(去年同期為9%)。

圖二 : 全球5G應用處理器(AP)的市佔分布。（source: statista）

整體而言，聯發科5G晶片的成長力道，主要集中在安卓陣營的中低階機種上，並且吃掉了三星的部分市場；至於安卓高階機種和蘋果陣營，則仍舊是高通一枝獨秀。

毫米波即將登場 使用體驗與生態系是決勝關鍵

而隨著聯發科與高通的競爭白熱化後，雙方在晶片規格與運行效能上的對抗也會更加激烈，而2022年也會是雙方在旗艦機種市場上展開交鋒的一年。

從聯發科剛剛發表的最新一代5G旗艦級行動平台天璣9000來看，該晶片採用了台積電4奈米製程，是目前最先進的5G晶片，並整合了旗下最新的5G數據機晶片M80。CPU也採用了Arm最新的Armv9架構，與Mali-G710旗艦十核心GPU，且支援LPDDR5x記憶體，同時也搭載了自家最新第五代AI處理器APU 590，整體運行的效率十分的驚人。

圖三 : 聯發科5G行動平台技術發展。（CTIMES整理製圖）

但儘管規格突出，跑分驚人，但最終都要回歸到時機的消費者使用體驗上，也唯有使用者買單，才是真正的成功。<待續...>

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 363 期 2 月號】