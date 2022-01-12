【作者： 季平】

資料中心（Internet Data Center，IDC）是企業存放重要應用程式與資料的實體設備，主要元件包含路由器、交換器、伺服器、儲存系統、防火牆和應用程式傳輸控制器等，透過這些元件，提供網路基礎架構、存儲基礎架構及運算資源，為保護元件的效能、完整同時顧及網路安全性，也會加強防火牆與入侵防護措施，以保護資料中心。

由於資料中心整合電腦、網路、存儲與其他IT設備等軟硬體設備，可利用私有雲或公有雲擴充作業及存儲能力，因此越來越多企業的資料中心基礎架構走向虛擬網路，甚至發展多雲端環境，在需要執行大型工作時可以使用遠端伺服器，形成部分專屬基礎架構建立私有雲，同時也串聯公有雲與私有雲運用，形成「混合雲」或多雲架構。IBM商業價值研究院與牛津經濟研究院資料顯示，2021年全球企業約有97%採用混合雲與多雲架構。

資料中心虛擬化 混合雲與多雲成主流

圖一 : TrendForce研究經理劉家豪。(Source：TrendForce)

TrendForce研究經理劉家豪指出，2012年後，隨著手機普及率提升，逐漸出現新的應用，如手機App會運用到後端的server支援；2016之後的數位轉型風潮也逐漸加快上雲的腳步，因此，在2020年前，資料中心遍地開花，佈建資料中心成為當時的顯學。

2021年後，5G商轉對市場的影響逐步浮現，包含區域性基礎建置（小規模資料中心）需求，另一方面，全球各國對於個人數據的保護法規越趨嚴謹，不斷強化消費者資料的「落地權」(residency)與「主權」(sovereignty)，這些原因促使主要公雲服務商更靠近資料產生區域，在符合規範的前提下，進行更快速的資料分析，提供更多「雲」服務。

TrendForce 2021年10月資料顯示，全球資料中心在產業發展上具有高密度、快速部署、可信度、可擴展架構及綠能等趨勢，技術發展上則有模組化、支援人工智慧、冷凍水冷卻系統、簡化電源架構、由上而下鏈結等趨勢。劉家豪認為，資料中心市場規模的擴大也連帶啟動新機會，個人部分，隨著連網裝置的普及與新內容服務開始擴大，加上疫情帶動的宅經濟助攻，促使串流影音、線上購物等消費行為劇烈成長，也讓雲端server規模的建置量逐年攀升；企業部分，在疫情不確定因素影響下，企業轉而積極尋求及部署更為彈性的基礎架構，部分企業採訂閱制服務，加快混合雲發展腳步，而混合雲框架又加深上雲力道。

圖二 : 全球資料中心產業與技術發展趨勢。

「雲-端-網」取代「雲」框架 帶動新商機

隨著各國5G服務陸續商轉，「雲-端-網」概念將大量取代現階段的「雲」框架，從雲端服務進一步延伸至硬體，帶來另一波商機，也因為未來雲端服務不再只侷限於軟體面，自有硬體品牌將成為雲端業者完善服務內涵的下一個戰場。ARM服務器在邊緣運算上深具發展潛力，如亞馬遜(AWS)今年即大幅提高ARM架構的server覆蓋，主要提供更便捷與低延遲的企業專網等服務，未來幾大雲端服務供應商(CSP)都會朝這個方向邁進。

IDC數據顯示，2020-2025年間，數據量年複合成長率達24%，這股成長力道不僅加速CSP擴張、升級或重新調整及優化資料中心的負載量，也提高了CSP的資本支出，已更名為Meta的社群網站臉書（Facebook）公布2021年資本支出年增31%，英特爾的Whitley、超微的Milan新伺服器CPU平台也在2021年登場。

@DIGITIMES Research則指出，隨著全球雲端資料中心動能升溫，加上英特爾、超微等新CPU平台陸續，預期2022年全球伺服器出貨量將成長6.4%，2021-2026年複合成長率達6.9%，台灣業者雲達、緯穎、英業達等都可望受惠。

隨著各國5G服務陸續商轉，「雲-端-網」概念將大量取代現階段的「雲」框架，從雲端服務進一步延伸至硬體，帶來另一波商機，也因為未來雲端服務不再只侷限於軟體面，自有硬體品牌將成為雲端業者完善服務內涵的下一個戰場。ARM服務器在邊緣運算上深具發展潛力，如亞馬遜(AWS)今年即大幅提高ARM架構的server覆蓋，主要提供更便捷與低延遲的企業專網等服務，未來幾大雲端服務供應商(CSP)都會朝這個方向邁進。

IDC數據顯示，2020-2025年間，數據量年複合成長率達24%，這股成長力道不僅加速CSP擴張、升級或重新調整及優化資料中心的負載量，也提高了CSP的資本支出，已更名為Meta的社群網站臉書（Facebook）公布2021年資本支出年增31%，英特爾的Whitley、超微的Milan新伺服器CPU平台也在2021年登場。

@DIGITIMES Research則指出，隨著全球雲端資料中心動能升溫，加上英特爾、超微等新CPU平台陸續，預期2022年全球伺服器出貨量將成長6.4%，2021-2026年複合成長率達6.9%，台灣業者雲達、緯穎、英業達等都可望受惠。

隨著各國5G服務陸續商轉，「雲-端-網」概念將大量取代現階段的「雲」框架，從雲端服務進一步延伸至硬體，帶來另一波商機，也因為未來雲端服務不再只侷限於軟體面，自有硬體品牌將成為雲端業者完善服務內涵的下一個戰場。ARM服務器在邊緣運算上深具發展潛力，如亞馬遜(AWS)今年即大幅提高ARM架構的server覆蓋，主要提供更便捷與低延遲的企業專網等服務，未來幾大雲端服務供應商(CSP)都會朝這個方向邁進。

IDC數據顯示，2020-2025年間，數據量年複合成長率達24%，這股成長力道不僅加速CSP擴張、升級或重新調整及優化資料中心的負載量，也提高了CSP的資本支出，已更名為Meta的社群網站臉書（Facebook）公布2021年資本支出年增31%，英特爾的Whitley、超微的Milan新伺服器CPU平台也在2021年登場。

@DIGITIMES Research則指出，隨著全球雲端資料中心動能升溫，加上英特爾、超微等新CPU平台陸續，預期2022年全球伺服器出貨量將成長6.4%，2021-2026年複合成長率達6.9%，台灣業者雲達、緯穎、英業達等都可望受惠。

擊的資料中心 超大規模近600座

除了IBM商業價值研究院與牛津經濟研究院資料顯示全球企業約有97%採用混合雲與多雲架構，Synergy Research Group的調查數據則能看出資料中心規模越來越龐大的趨勢。全球超大規模資料中心數量自2015年以來已增加至597座，主要分布於美國、中國、日本、德國、英國與澳洲，其中又以雲端三大巨頭的資料中心數量最為可觀，光是亞馬遜、微軟和Google三大業者建置的資料中心數量已逾50%。

分析全球20家主要雲端及網路服務公司的資料中心，使用佔比較高的族群包含IaaS、SaaS、PaaS、社群媒體、電商與遊戲業者。Gartner報告指出，2021-2022年全球雲端市場約成長21.7%，達4,820億美元的市場規模，其中以SaaS服務市場最大，約佔46%。

看好混合雲架構的市場需求，國際NAS（網路連接儲存設備）大廠群暉科技（Synology）也積極布局雲端事業，於2021年推出密碼管理工具Synology C2 Password、企業對外安全檔案交換平台Synology C2 Transfer，以及保護終端裝置與SaaS服務的備份解決方案Synology C2 Backup，其中，Synology C2全球已累積8萬用戶。Synology位於台灣的資料中心已於2021年11月正式啟用，Synology C2雲端事業群執行副總劉家宇指出，Synology C2在2022年將針對台灣市場推出全新物件儲存服務，進一步滿足在地產業對關鍵資料落地的需求。

看好台灣優勢 三大業者陸續叩關

IDC調查指出，未來5年會有更多企業透過雲端服務落實數位轉型，而且將顛覆現有的產業遊戲規則，其中又以亞洲企業最為積極，高達70%的業者動作頻頻，遠高於北美的46%及歐洲的28%。Synergy Research Group 2020報告指出，全球雲端市場較2019年增加37%，前三大依序為亞馬遜雲端(AWS)，市佔約32%，全球約有80個可用區域（Availability Zones）；第二為微軟的Azure，市佔約18%，全球約有60個可用區域；第三為Google的GCP，市佔約8%，全球約有73個可用區域。

【欲閱讀此篇更完整的內容及更多精彩報導，詳見2022.1月(第362期)或CTIMES》網站】