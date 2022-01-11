日本真能透過台積設廠振興半導體產業嗎？

【作者： 盧傑瑞】

2021年10月14日，日本首相岸田文雄在記者會上表示，「台積電計畫在日本建立生產基地。這將增強日本半導體產出能力和自主性，並對經濟安全作出重大貢獻。同時我們將對此投資案提供一半以上的補助金額。」

2021年10月14日，日本首相岸田文雄在記者會上表示，「台積電計畫在日本建立生產基地。這將增強日本半導體產出能力和自主性，並對經濟安全作出重大貢獻。同時我們將對此投資案提供一半以上的補助金額。」

根據媒體的報導，台積將與DENSO、SONY合資設立22～28nm製程的晶圓廠，總投資金額約為8000億日元，預計將於2024年5月開始生產。

消息一出，日本各媒體、產業專家、資深媒體工作者，均以不同面向分析了此投資案。例如，就有媒體認為，此舉是忌憚中國的崛起，日本和美國將更加深與台灣的往來，加快先進技術的開發。並且相信這項投資案的被公開，是在經濟產業省默許與暗中推動的。

另外，也有評論家認為，這項投資案極有可能是，一些始終無法提振日本半導體產業的官僚，在多方運作下達成的結果，藉此希望吸引外國半導體業者到日本投資，來振興日本半導體產業。

日本產業評論人士指出，會推動台積與SONY合作的背景，是在2019年半導體短缺之前。當時日本領先的半導體製造商只有邏輯半導體領域的瑞薩電子、CMOS感測器領域的SONY，和快閃記憶體領域的鎧俠(Chioxia)。

其中，瑞薩推出了Fab Lite(輕晶圓廠)策略，以鞏固其生產基礎；而鎧俠由於其大股東東芝的管理不穩定，並不具備積極的投資條件。唯一的希望是SONY，它在智慧手機的CMOS感測器有很大的市場佔有，並且正在尋求擴展到汽車和工業應用。

真能振興日本半導體產業？

在當時，日本政府並不鼓勵企業加大對半導體的投資，但日本政府現在居然願意為該案補助多達5000億日元。一位媒體工作者認為，日本政府會對半導體產業採取某種意義上的冷漠態度，是因為對2000年代所有各種日之丸半導體計劃失敗的反應。

這一次，日本政府準備通過《半導體和數位產業戰略》再次支援半導體產業，幾乎所有的產業評論家不希望看到過去的失敗重演，更希望日本政府能夠反省日之丸半導體計畫中的問題，並在此基礎上吸取教訓。為數不少的評論家都認為，日本的半導體設備和材料產業的業者，不應該對這個半導體和數位產業策略投入太深。

圖一 : 日本政府期望透過半導體和數位產業戰略，再次支援半導體產業。（source：日本經濟產業省；CTIMES整理）

但是，爭取台積到日本設廠，是否真的會對日本半導體產業帶來幫助？甚多新聞媒體工作者，或產業界人士也紛紛提出一些看法和質疑。

以與SONY合資設立工廠，來滿足SONY對於邏輯半導體的需求來看。基本上，SONY的影像感測器需要整合三個不同的半導體元件，分別是將影像感測器、DRAM和邏輯半導體封裝成一個模組，才能對蘋果等客戶出貨。

如果台積的新廠建在熊本，DRAM是從美光的廣島廠採購，SONY可以從日本國內獲得這三種半導體元件，但是Wire bonding和Package等後段製程處理是在哪裡進行呢？

假設是委託ASE的台灣工廠進行後段製程，SONY在日本生產的晶片將會被送往台灣完成後段製程，最後再出貨到例如鴻海的中國工廠，進行手機或其他產品的組裝。

換言之，即使台積在日本建新廠，還是需要將CMOS影像感測晶片等運送到台灣，再出貨到中國。對於這樣的「半導體產業供應鏈」或「半導體生產自主性」的到底有多大的效果。

部分評論者難以理解，為什麼台積選擇日本。因為在日本之前，台積不只在美國投資建立晶圓廠，甚至在更早之前已經在中國設立了晶圓廠。但對於台積而言，中國是一個巨大而有潛力的市場，那裡有許多大規模的客戶，這與日本完全不同。

日本評論家認為，台積在美國建立晶圓廠是有經濟理由的，因為美國也有大客戶訂單，並一直在持續增加中。然而，台積在日本建廠卻沒有任何經濟理由，這裡並沒有大客戶，而且需求在下降，而且日本與台灣最大不同的是，日本沒有對半導體產業的稅收優惠政策，同時電力等基礎設施成本都相當高。

雖然一些專家認為，台灣海峽的地緣政治緊張局勢，使得在日本建立晶圓廠是值得的，但出於安全和安保的考慮，在美國本土建立新的晶圓廠，應該會比在日本更有利，因為日本靠近台灣海峽，並無法避免尖閣群島(釣魚台)的領土爭端。

新建的工廠「不是最新的技術」

台積規劃的日本新廠所採用的是22至28nm技術。那為什麼SONY和DENSO要投資22-28nm製程的晶圓廠？而日本政府又為什麼要為這座並非最先進製程投資案補助4000億日元？

在今年中的一個採訪中，SONY半導體事業群的社長清水照士曾表示，40nm和28nm的生產設備，在目前全球的晶圓廠中已經是快要攤提完畢的生產線。如果以40nm和28nm的新設備來建造一個新廠，就會折舊攤提的負擔。如果能得到政府的財政支持，這對降低成本和國際競爭力都有好處。

但即使SONY等日本企業，要求像台積這樣的代工廠增加產量，但他們也不可能為了滿足客戶的要求，而投資數千億日元建立舊製程的晶圓廠。因為除了最新的製程技術，晶片的生產已經沒有那麼大的利潤。

就如前述，如果想以合資企業的形式建立一座舊製程技術的新工廠，也無法在成本上與已經擁有折舊生產線的晶圓代工業者競爭，因為新工廠一開始就會面臨的折舊的成本。

一位日本評論家表示，以今天全球都飽受半導體短缺的痛苦，晶片需求者皆哀鴻遍野，除了以某種特殊方式來創造成本競爭力外，根本別無選擇。而政府的補貼就是其中一個實現的方法。

目前的半導體短缺並不是單純因為COVID-19造成的需求激增，需要重度依賴某些地區，所面臨的挑戰已經凸顯出來。或許日本政府的補助不僅是為了維護自己國內的產業，也是為了應對地緣政治風險。

嚴重的半導體工程師問題

根據日本時事通信社的報導，台積在日本的新廠，預計將僱用約2000人，將會有一半左右的人員負責運營，而另外數百人則是作為技術核心，負責生產線的運作。但以目前日本的半導體產業基礎，台積新廠是否可以招募到這麼多的技術人員，且確保這些工程師能穩定的在廠內工作？

【欲閱讀此篇更完整的內容及更多精彩報導，詳見2022.1月(第362期)或CTIMES》網站】