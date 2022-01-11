2021最失望與2022最期待的五大科技

【作者： 王岫晨】

揮別2021年，2022年已經到來。揮別新冠疫情的陰霾，半導體產業依然繼續穩步向前邁進。從2021年到2022年，有哪些令人失望與值得期待的科技趨勢呢？CTIMES編輯團隊也特別挑選整理了五大最失望與最期待的科技趨勢，且聽本刊編輯部為各位讀者細說道來。

2021年五大失望

比特幣

儘管比特幣是個非常知名的數位貨幣，然而由於其給人的印象多半都是網路勒索的支付方式，或者淪為炒作的標的物，因此也成為今年度最令人失望的五大科技之首。事實上加密貨幣推動勒索軟體的經濟已不是什麼秘密，它的持續升值只會為網路攻擊者帶來好消息。比特幣在10月份創下歷史新高，一些專家預計到2022年初，該代幣的價值將達到100,000美元。與此同時，攻擊者更積極地強迫組織支付更大的贖金。此外，加密貨幣的去中心化特性，為攻擊者提供了匿名性和身份的保護。由於比特幣這種加密貨幣不與任何中央銀行或金融機構掛鉤，因此監管機構很難追查到犯罪分子，讓網路攻擊者可以在不被發現的情況下將非法收益轉移到各個國家，並參與洗錢以進一步助長非法活動。從這個角度來看，加密貨幣已成為網路攻擊者加強其非法行為的工具。

元宇宙

近期元宇宙的議題吸引了民眾、媒體、產業，甚至投資者目光。目前已有不少單點應用各自發展，然而卻仍未互通、串連、融合，整體生態系也尚未完整，實屬可惜。然而展望來年，隨著各項技術的帶動，將可望逐步突破技術瓶頸，使得元宇宙生態圈逐漸成形。在元宇宙的概念中，這是一個可以跟真實世界精準且無縫串連的虛實整合場域，要實現這個目標，因此需要多個關鍵技術交互操作應用，包括雲原生基礎建設、智慧人機互動介面、分散式追蹤、空間運算、內容創作、平台服務、資訊安全與智慧分析等。然而正由於其關鍵技術與應用還未成形，目前包括分散式追蹤、空間運算、內容創作跟平台服務等領域都還有極大的改善空間，預估至少要5到10年的時間才能真正開始落實相關應用。不過，因應疫情帶來的新常態，以及僅需基礎技術支持的應用領域正在起步，包括混合辦公、遊戲娛樂、文化策展、智慧製造與時尚服飾等是可期待的領域。

自駕車

自駕車的定義是完全依靠車輛本身，將乘坐者送至目的地。這是個遠大的目標，預期要達到Level 5的自駕水準，才有辦法達成完全的車輛自駕。根據預測，2024年全球Level 1至 Level 5自駕車出貨量將達到5,425萬輛，2020～2024年均複合成長率約18.3%，然而現行法律只允許Level 2以下自駕車上路行駛，原因當然在於Level 3以上自駕技術尚未成熟，以及相關基礎建設、配套措施、法令規章等都尚未齊備。也因此，自駕車的美好未來目前還是只能在科幻電影裡面去回味，在現實世界中，還是僅看得到配備有ADAS系統的輔助駕駛車輛而已，然而自駕車的未來發展還是值得期待。值得注意的是，伴隨自動駕駛功能，也衍生出一種新樣貌，也就是在車內的時間該如何應用。過去在非疫情期間，一般情況下許多人每天花在交通上的時間都超過一個小時，在過去只能專心開車，而未來隨著自動駕駛慢慢落實，勢必發生改變，車室內的時間應用值得開發的重點。

AI

儘管AI看似無所不在，然而目前AI發展正面臨兩大挑戰：大量人為介入導致的偏差與效率問題，以及類神經網絡演算法帶來的信任問題。因此目前的人工智慧技術多半屬於弱AI，只能應用在單一領域。預計下一代人工智慧技術將朝Omnipresent AI發展，真正做到演算法融合、流程自動化、以及虛實整合，預期AI基於此，將能在多個虛實融合場域應用更為得心應手，也讓AI的應用能更多元普及。預估到2024年，50%的結構化可重複性事務，將可實現全面自動化。而隨著人工智慧技術朝強AI發展，企業對人工智慧技術的需求也將大幅提升。且AI技術應用發展，加上終端智慧裝置的增加，以及企業數位轉型的浪潮推動下，也將會有更多企業開始運用集體智慧的力量，蒐集並啟用集群式的事物或機器，以提高生產效率、融合內部協作，達到知識管理與決策制定等目的。預期製造業、零售業、醫療產業將在未來最有機會率先導入群體智慧發展，逐步邁向全自動化，並創造更多產業發展機會。

網路攻擊

近年來網路犯罪分子的效率越來越高，也對個人與企業造成重大影響。根據Acronis網路威脅報告》指出，網路釣魚仍然是主要的攻擊媒介。94%的惡意軟件是通過電子郵件傳送的，利用社會工程技術欺騙用戶打開惡意附件或鏈接，在疫情發生前，網路釣魚就已經名列前茅，現在它還在快速增長。至於勒索軟體也讓大型企業和中小企業都面臨危險。高價值的目標包括公共部門、醫療保健業、製造業和其他重要組織。勒索軟體仍然是近來最有利可圖的網路攻擊之一。

此外，加密貨幣也成為攻擊者最喜歡方法之一。今日惡意軟體能夠竊取數位錢包帳戶交易的訊息，預期在2022年有更多直接針對自動化交易進行攻擊，攻擊加密貨幣的核心程式。針對Web 3.0應用程序的攻擊也將更是越演越烈, 更多全新和複雜的攻擊，如閃電貸款攻擊，將使攻擊者從加密貨幣吸收數百萬美元。

2022年五大期待

5G

5G改變了通訊產業的遊戲規則，使連接更快速、更穩定和更安全。愛立信預測，2021年底5G行動用戶數將超過5.8億，預計每日平均新增100萬名用戶。而到了2027年，5G有望成為主導全球的行動網路技術。預期5G屆時將占全球行動用戶約50%、覆蓋約75%的全球人口，並承載全球62%的智慧手機流量。而目前寬頻物聯網（4G/5G）已經超越2G及3G，成為全球物聯網應用比例最高的技術。大規模物聯網的部署也將隨著5G普及，在未來幾年內加速，使用案例涵蓋電子健康穿戴裝置、資產追蹤、環境監測、智慧電表和智慧製造追蹤與監控設備等。另外5G O-RAN也是值得關注的重點，O-RAN聯盟鼓勵多個公司彼此進行合作，以便於製造最佳化並具成本效益的5G產品。隨著網路連結成為疫情後經濟復甦的關鍵要素，且影響日益重大，預計在未來幾年，5G商用網路的動能可望持續發展。 全球5G發展正在加速，而台灣在這波行動科技的浪潮中處於領先位置

零信任架構

隨著疫情蔓延，居家環境成為工作場所，攻擊者的重點已從針對公司總部或分支機構轉移到個人家庭。隨著越來越多的人進入他們的家庭辦公室，公司發放的裝置數量也相應增加，不僅是筆記型電腦，還包括視訊會議裝置、IP 電話、印表機等。如果沒有充分配置和保護，所有這些裝置都可能成為漏洞。因此，零信任必須成為這種新安全型態的重要組成，默認情況下，所有用戶都應該被拒絕存取網路。保護訪問路徑的每個部分，對於讓組織在當今的數位化勞動力中感到安心至關重要。因此，組織需要延伸其公司網路，並為其在家工作的員工提供統一的安全策略管理。這應該包括部署新的整合解決方案，例如整合安全、網路和數位體驗管理的安全存取服務邊緣（SASE），SASE解決方案不僅可以帶來安全性，還帶來更好的營運效率。此外，隨著列印環境走向以雲端為基礎，以及混合辦公環境之發展，因此零信任架構也已是今天企業在列印產品與服務佈署的重要方向。

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