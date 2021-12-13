讓ADAS大開眼見 先進行人偵測系統的技術突破
【作者： 愛美科提供】
自動駕駛輔助系統（ADAS）具備預測並減緩駕駛失誤的功能，擴大部署車載ADAS就有可能降低交通事故致死的發生次數。然而，單一的系統難以概括所有的駕駛需求、情境與交通或天氣條件，因此新一代的高效ADAS極有可能源自多項感測技術的整合。愛美科影像處理與判讀研究團隊（Image Processing and Interpretation research group；IPI）將介紹兩項行人偵測系統的最新技術突破：雷達與影像感測器融合技術、自動化色調映射技術。
當雷達遇上影像感測器：別具巧思的融合組合
未來車輛是否能快速且準確地偵測用路人與路障，將會對降低交通事故致死的發生起到關鍵作用。不過沒有任何一個感測或感知系統可以涵蓋所有需求、情境以及交通或天氣條件。
舉例來說，攝影機在夜間或面對刺眼陽光時就難以正常運作，而雷達會受到反光的金屬物件干擾。然而，當這兩種感測器相互整合時，各自的優劣就能完美地互補，實現雷達與影像的感測器融合（radar-video sensor fusion；RVF）。
感測器融合（sensor fusion）運用多種感測訊號的輸入，得以建構出一套感知汽車周遭環境的改良式（3D）模型。利用這些資訊並借助深度學習方法，已偵測物件被區分為不同類別，例如汽車、行人、單車騎士、建築物、人行道等，而這些數據洞見就是ADAS做出智慧駕駛與防碰撞決策的基礎。
新手上路：合作式雷達與影像感測器融合
目前最熱門的感測器融合技術叫做「晚期融合（late fusion）」，感測器資料只會在不同感測器分別偵測物件，並根據各自有限蒐集而來的資料作出「決策（decision）」後，才進行融合。其主要缺點是，每個感測器會拋棄各自視為不相關的所有資料，所以就失去了很多應用感測器融合技術的潛力。實務上，這甚至可能會導致汽車撞上某個單一感測器一直偵測不到的物件。
相對而言，「早期融合（early fusion）」或低階資料融合（low-level data fusion），則是將每個感測器蒐集而來的低階資料，整合在同個智慧系統以處理所有資料。但也因此需要大量的運算力及頻寬，包括從每個感測器連接到系統中央處理引擎的高頻寬鏈路。
面對這些問題，愛美科於比利時根特大學設置的IPI研究團隊持續開發「合作式雷達與影像感測器融合（cooperative radar-video sensor fusion）」的概念，其特色在於一回饋迴路（feedback loop），不同感測器可以互相交換低階或中階資料，在彼此進行偵測處理時產生影響。例如，如果汽車的雷達系統忽然受到強烈反光，那麼車載攝影機的偵測閥值就會自動調整，以進行補償。於是本來難以偵測到的行人現在就能成功辨識，而且系統不至於變得過度敏感或面對假陽性的結果。
交通與天氣條件嚴峻 準確度仍高出晚期融合15%
去年IPI團隊展示了合作式感測器融合方法的研究成果，與現今常用的晚期融合相比，效能更佳，而且因為它沒有頻寬和實作的限制，也比早期融合還要容易部署。
經過混合了歐洲某市中心各種交通情境的資料集評估，該團隊成功提升追蹤行人與單車騎士的準確度，比起使用單一攝影機的系統高出20%。此外，混合式感測器融合的首次偵測速度已證實較之於競爭方案，還要快上0.25秒。
IPI團隊資深研究員David Van Hamme聲稱：「過去數月，我們持續改良這套系統，更進一步提升行人偵測的準確度，尤其是針對嚴峻的交通和天氣條件。」
他表示，當用於簡易情境，例如大白天、毫無遮蔽且不太複雜的場景，這套方法比起單純使用攝影機的系統，準確度現已提升了41%，與晚期融合相較也高出3%。
「但或許更重要的是，我們已經在其他情境中獲得進展，例如光線不足、行人位處遮蔽區域和人潮擁擠的場景等。」Van Hamme繼續補充：「畢竟這些情況都是行人偵測系統證明其存在價值的關鍵時刻。在這類高難度的情況下，合作式雷達與影像感測器融合所能帶來的好處更是令人驚豔，相較於晚期融合，準確度成長幅度高達15%。」
延遲表現大躍進
Van Hamme表示：「這還不是所有。談到縮短延遲（latency），或說是追蹤延時（tracking delay），我們也實現了大躍進。例如，在天氣與交通條件不佳的情況下，我們已經達到411ms的短延遲，也就是說，不論是與僅用影像感測器的系統（725ms），或是晚期融合系統（696ms）相較，都還要快上超過40%。」
追求未來的技術突破
Van Hamme說道：「在整合雷達與影像系統以偵測弱勢用路人的技術上，我們絕對是先鋒，目前我們呈現的研究成果顯示了這套方法的潛力無窮。我們相信它能成為現有行人偵測技術的強勁對手，目前常用的是更複雜、更繁瑣且造價昂貴的光達解決方案。」
他接著表示，IPI團隊也期許在這塊領域持續突破，將這套合作式RVF方法拓展到其他應用案例，例如車輛偵測就是其中之一。另一個研究重點是建構反應機智的車載系統，要能處理突發的功能缺陷或是故障。最後，還要改良那些隱於車載系統之中的神經網路，該團隊也想多加探索實現一些技術突破。
Van Hamme總結：「目前AI引擎有個具體缺點，就是他們接受訓練是為了盡可能地偵測到更多的弱勢用路人，但我們團隊認為，這未必是降低交通事故致死發生的最好方法。一位剛在駕駛車輛前方50公尺過完馬路的行人，真的有必要確實偵測嗎？我們認為其實不必，反而最好能將這些運算資源用在其他地方。」
把這個想法套用到某個神經網路上，確立偵測的優先考量落在汽車預測路徑上的弱勢用路人，這也是該團隊意欲偕同商業夥伴開發的研究項目之一。
自動化色調映射技術 部建於車載影像系統
如上所述，影像技術是目前ADAS系統的重要基石，但也有其不足之處。以基於可見光的攝影機為例，它在夜間或嚴酷的天氣狀況下，例如大雨、下雪等，運作效能就會變得很差。除此之外，一般相機的特點是有限動態範圍，這通常會在光源不足的場景造成對比度流失的問題。
當然，這些效能限制有的可以透過配備高動態範圍（HDR）相機來彌補，但HDR相機會讓訊號處理複雜化，因為高位元率的視訊串流會不斷出現，很可能造成ADAS內部的AI引擎負載過重。
整合這兩種感測器的優勢，IPI研究人員開發出了自動化色調映射技術（automatic tone mapping），這是一種將高位元率的HDR饋入資料轉換為低位元率、低動態範圍（LDR）影像的智慧化運算處理，過程中還能確保不遺失任何有關汽駕感知的關鍵資訊。
丟資料未必代表丟了重要資訊
IPI團隊的Jan Aelterman教授指出：「色調映射技術出現一段時間了，常用於智慧型手機。不過，若要把這項技術用在車用場景和行人偵測上，就特別需要納入一套全新考量並做出取捨。對於哪些資料需要保留、哪些資料可以在不危及人身性命的前提下丟棄，這些都是問題，這也是我們過去一直在經歷的特殊考驗。」
IPI團隊的研究成果如圖所示，包含了四張由HDR相機拍攝的場景。左圖的兩張影像已透過現有的軟體完成色調映射處理，而右圖成像則運用該團隊研發的卷積神經網路（CNN）色調映射方法。
（本篇由愛美科授權刊登；作者Jan Aelterman1與David Van Hamme2為愛美科於比利時根特大學設置之IPI研究團隊的1教授與2資深研究員；編譯／吳雅婷）
【欲閱讀此篇更豐富的內容及更多精彩報導，詳見【2021.12月(第361期)或CTIMES網站】
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