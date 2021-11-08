如何因應疫後的生態系變局：電子產業的挑戰與機會

【作者： 盧傑瑞】

2020年是世界歷史上獨一無二的一年。

全球自2019年受到新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響後，到2021年的今天都還無法回復。人們的生活方式、工作和社交活動正在徹底改變，例如避免人與人接觸，以及遠端化的工作方式，因此也正在改變對技術的需求。這樣的改變也在許多方面影響著產業，一些企業的營運正面對意想不到衝擊，但同時也為另一些公司帶來巨大的潛力商機。

除了疫情本身的影響，美國和中國之間的對抗也愈演愈烈，讓工業全球化的浪潮開始朝向新的概念發展。許多工業領域的價值鏈和供應鏈正在發生重大改變，不可避免的為全球電子產業造成巨大的影響，但也開啟了另一扇機會之門，刺激了全球電子產業，從根本上重新思考新的運作方式。

COVID-19改變工作與生活型態 引發元件缺貨潮

首先，由於COVID-19造成的生活劇變，在產品規劃、開發、製造和銷售等方面，人們無法像過去一樣可以聚集在一起討論，來創造價值並提高生產力和品質。

COVID-19所帶來工作與生活習慣的改變，使得電腦設備的需求量迅速增加，導致了全球半導體元件的短缺。不僅筆記型電腦的價格上漲，而且電視等消費電子產品的售價也開始上漲，這顯示了由於零組件短缺引發的「連鎖價格上漲」，並且在未來幾年內會繼續如此。

根據市場研究公司NPD的資料，近幾個月來，大尺寸電視的價格，與去年夏天相比上漲了約30%。雖然這種價格上漲是受到「晶片危機」的影響，但它也凸顯出問題的複雜性，不能簡單地依靠過增加晶片產量來解決這個問題。

實際上，一些3C產品業者已經暗示了未來漲價的可能性。例如，華碩在2021年3月份的財報中表示，由於零組件的短缺，將導致上游價格進一步上漲，而這種的情況，將可能會影響消費者購買；此外SONY也宣佈，由於半導體缺貨的影響，PlayStation 5的供貨情況，預計到2022年底都仍舊是極不順暢。

另一方面，顯示器產業也正受到特定晶片供應不足的挑戰。由於顯示器晶片並不需要太先進的製程技術，通常是採用落後最先進技術幾代的產線來生產。但由於市場的競爭性，晶圓廠需要更專注設置更先進的設備，來生產高附加值的晶片，因此對於老舊設備的產能提升，幾乎沒有什麼興趣去投資。

儘管顯示晶片只是IC的一種類型，但其影響卻是涵蓋著整個市場面，任何需要顯示幕的產品都會受到價格上漲的影響。

許多市場分析專家預測，半導體的短缺將持續一年或更長時間。如果這種情況無法有效獲得改善，全球晶片生產情況可能完全改變。

低生產彈性 半導體產業鏈可能步入重塑階段

半導體元件的短缺凸顯了一個事實，就是，半導體的生產和供應，對許多產業都很非常重要，即使是傳統產業也深受依賴，更不要說尖端的晶片對於人工智慧（AI）、5G和軍事技術等關鍵領域的進步至關重要。

英特爾近年來落後於台積電和韓國的三星電子等競爭對手，雖然正計畫進行大量投資，以重新獲得其領先地位，但仍顯得困難重重，即使美國政府還推出了500億美元的刺激計畫，以提高美國晶片的生產能力。但是，這些措施對改善情況毫無助力，因為這是一個簡單的經濟問題，也就是供應有限，而各方都在近期可能的爭奪產能。

以車用電子元件為例，短缺的時間點是始於2020年第二季，當時隨著COVID-19病毒在全球蔓延，汽車製造商減少了產量和車用電子元件的採購。與此同時，晶片業者發現應用於遠端醫療、在家工作和虛擬學習的電子元件的需求激增，而將一部份產能轉移到這領域。

但是在接下來的幾個月裡，車用元件的需求成長速度，比大多數人預期的要快得多。

圖二說明了這一發展。車用所需的電子元件，月規模同期比(YoY)在3月和4 月突然而急劇下降，當時COVID-19大流行導致全球汽車工廠紛紛減少產能。但市場卻在第三季和第四季出現急遽翻轉，銷售量快速復甦，使得第4季的YoY再次恢復為正。

圖二 : 全球車用電子元件月銷售規模成長趨勢。（source：World Semiconductor Trade Statistics；CTIMES整理）

雖然電子元件產業一直努力提高產量，以滿足需求的急劇增長，但這種供需失衡無法透過立即性的調節產量來彌補，這是由於半導體生產是最複雜的生產技術之一，長達26週的交貨時間是半導體產業的標準，因此提高電子元件產量需要時間，這樣的特性完全無法因應出現快速大轉變。

2021.11月(第360期)生態系策略：加速邁向智能化