弭平半導體產業差距 生態系策略不可或缺

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圖一 : 為了消除半導體廠商間存在的差距，關鍵在於建立完整生態系統。
圖一 : 為了消除半導體廠商間存在的差距，關鍵在於建立完整生態系統。

【作者： 王岫晨】

半導體已經成為全球各地日常生活的重要組成部分。各種新興技術（包括人工智能、汽車電子、工業物聯網和AR/VR）在各行各業中越來越受到重視，因為越來越多的廠商，陸續透過這些技術來創造引人注目的新產品，並對相關應用進行數位化轉型。所有這些技術的核心是使它們高效率運作的晶片。事實上，整個世界比起以往任何時候，都更依賴半導體產業來提供所有這些晶片技術，以及使其發揮潛力所需的運算能力。

隨著技術變得更加互聯、自主、虛擬和智能，半導體在個人生活中扮演著越來越重要的角色。從本質上講，半導體是物理的編譯器。世界從類比發展到數位化，如果沒有半導體，我們現在認為理所當然的許多產品和應用根本不可能實現。也因此，從傳統的市場一路轉變，半導體廠商可以利用其核心技術，為每個應用設計優化的半導體，並製造勝過通用處理器的特定應用晶片。

連接不同半導體需求

摩爾定律正在成為只有少數大公司才能享有的特權。在1965年，當英特爾的創始人之一Gordon Moore提出了摩爾定律，也就是半導體的密度每隔18～24個月將倍增。為了提高半導體密度，半導體廠商需要投資廣泛的技術。於是，到了1990年代，設計和製造之間形成了橫向分工，並建立起了一種結構。在這種結構中，專門從事製造的代工廠朝向小型化的方向投資，以分散這些巨額的技術投資。而摩爾定律也持續了半個多世紀，為支持全球數位化革命的各種設備創新提供了效能改善的能力。

然而，近年來，人們開始談論摩爾定律已經來到極限。這背後，是半導體產業雙方都面臨的挑戰。EUV光刻技術對於7nm及更先進的小型化製程至關重要，並且被認為是供應方面的主要問題。目前也僅有包括英特爾、三星和台積電等三家公司願意繼續投資EUV的小型化技術。

對於需求方來說，先進半導體製程變得更加難以使用，需求方主要由專門從事半導體設計和開發的無晶圓廠公司組成。由於從代工廠訂購半導體時，前期開發成本高昂，每批次的單價也高，因此除了預計大量出貨的單一設計晶片外，很難獲得投資回報。因此，除了少數幾家大型半導體公司之外，其他所有廠商都很難享受到微型化所帶來的低製造成本優勢。

解決代工與採用差距

儘管目前有IT公司和設備製造商正開發自有的半導體以滿足未來多樣化需求的新趨勢，但新的半導體採用者和代工廠之間仍存在著差距，這些差距正在阻礙這一趨勢的成形。這樣的主要差距有三個值得注意的地方：

第一，是市場互動存在缺口。由於新的半導體採用者所經營的業務領域與代工廠大不相同，因此對彼此的產業缺乏了解。新的半導體採用者很難選擇製程與商業條件最佳化的代工廠。代工廠同樣難以接觸到這些新產品的採用者，這使得兩者難以匹配。

其次，發展能力也存在差距。開發半導體所需的能力與開發最終設備或服務所需的能力大不相同。為了將半導體生產外包給代工廠，無晶圓廠公司需要提供設計數據。然而，這些數據的創建需要特殊的設計工具，或者對半導體設計有深刻理解的工程師。這通常會成為新創廠商的障礙，因為僱用或培訓具有這些設計能力的人才並不容易。

第三，是供需時機上的差距。預計未來半導體對廣泛應用的需求將呈指數型的增加。另一方面，如果半導體新創廠商和供應商直接協商業務條件，由於產能、交貨時間和價格等條件不匹配，代工廠和採用者可能無法在必要的時間內達成協議。

2021.11月(第360期)生態系策略：加速邁向智能化
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