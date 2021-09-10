手機NFC加速普及 創新消費支付新體驗

【作者： 王岫晨】

磁條卡在銀行業已經使用很長的時間了，且至今仍有銀行還在發行磁條卡。不過，過去20年裡，為了更安全地解決銀行卡詐騙問題，在地方政府支援下，銀行一直在推廣部署晶片卡。銀行卡中嵌入晶片在整個支付產業的發展中發揮了重要作用。但這是一個漫長的過程，且需要相當長的時間來完成，因為大型基礎設施必須部署到位，而且客戶還要接受新式銀行卡。所有這些市場發展變化為NFC非接觸式技術應用奠定了基礎，無論是在銀行卡還是行動裝置中，NFC技術發展歷經了三個主要階段。

NFC技術發展

意法半導體的安全微控制器事業部行銷應用總監Jerome Juvin認為，這種非接觸式支付技術具有很強的開創性。首先，從技術角度來看，這是第一次整合射頻非接觸式通訊技術與安全晶片，在銀行卡和NFC行動裝置中，非接觸式通訊技術的導入讓支付方式發生許多變化。首先，這為使用者帶來不同的支付體驗，並且可以為銀行卡設計新的外觀尺寸，因為模組變得更小，更容易整合到尺寸更小的產品中，例如，智慧型手環、智慧手錶。而到現在，指紋辨識在智慧型手機中的應用也變得非常廣泛，讓銀行卡為使用者帶來更高的支付安全性和更佳的支付體驗。

這些變化為銀行產業和行動產業帶來了很多好處，真正地有利於整個生態系統的發展，包括裝置製造商，例如，智慧型手機或智慧手錶製造商。因此，他們可以為客戶開發新的應用，提升品牌黏著度，建立新的商業模式，行動網路運營商採用非接觸支付技術能從中獲得很大的利益。新的商業模式產生了新的服務類型，例如，行動支付和交通卡。此外，透過整合嵌入式安全模組和NFC收發器，裝置製造商也能開發出自己的生態系統和商業模式，將安全應用設定於手機的核心應用，並能夠開發如 ApplePay、GooglePay、SamsungPay、HuaweiPay、MiPay、OPPO Pay一樣的手機錢包。

晶片商的新機會

所有這些發展，為產業生態系統和ST等技術供應商帶來很多好處，同時也創造了更多機會，因為智慧裝置中的安全模組可以帶來額外的應用和技術，這也是將NFC控制器和安全模組整合到嵌入式SIM等應用中的絕佳機會，因為如今嵌入式SIM使用與NFC相同類型的安全模組。由於出現了多種應用創新和技術，因此可以整合NFC和安全模組，這是NFC支付和嵌入式SIM結合應用的現狀。

此外，我們還看到UWB通訊應用，UWB是一種無線載波通訊標準，用於研發新的數位車鑰應用。UWB是一種射頻技術，同樣有著安全性的要求，這是NFC安全模組子系統整合這類技術的絕佳機會。在過去20年或者更早的時期，我們看到支付技術在全球普及，晶片卡在過去的20年裡發揮了重要的作用。從大約在2015年開始，我們可以看到，支付技術發展的速度明顯提升，這不僅是因為技術本身，還因為支付的市場接受度。

非接觸式支付技術在我們的生活中越來越普及，使用者更加渴望新的支付體驗。比如，在中國，微信支付和支付寶廣泛部署二維碼支付技術，並從指紋辨識、大螢幕手機發展中獲得巨大回報，在支付技術的發展發揮了關鍵作用。因此，自2015年以來，我們看到了這項技術及其使用方式加速發展。

銀行支付卡市場

在今天，銀行卡支付仍然是一個巨大的市場，複合年成長率保持1位數成長。儘管在2020年受疫情影響，市場規模略有下滑，但卡片發行量仍維持小幅成長。2020 年銀行卡發行量約34億張。預計市場會在疫情後復甦，主要受益於雙介面銀行卡的全球部署。值得注意的是，各大品牌廠商推出更多創新應用，銀行卡出現很多新的外觀設計：金屬、透明，甚至環保、生態等型態。在未來的發展，指紋辨識技術將開始在各地展開試點，特別是，受疫情影響，試點過程正在加速推動。

圖二 : 智慧卡銀行市場演進（source：st.com）

於亞洲的具體情況，需要注意的是，亞洲是一個重要的銀行卡市場，約占全球市場規模的40%。所有國家都宣布推廣雙介面銀行卡而逐步淘汰接觸式卡片，並且滲透率已經達到一定水準。亞太地區正在推動雙介面銀行卡計畫。亞洲特殊之處在於，雖然仍在使用VISA、MasterCard、AMEX、Discovery和JCB等傳統支付交易規則，但大多數國家也各自擁有支付技術規範。在東南亞，由於市場碎片化嚴重和國家眾多，可以看到大量的國家支付交易規則，所以，開發這個市場需要考慮這個特殊問題。

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