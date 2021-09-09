鈣鈦礦太陽電池與燃料電池的應用與技術現況

【作者： 季平】

為對抗氣候變遷帶來的衝擊，歐盟設定2050年實現氣候中和、零溫室氣體排放目標，美國承諾2050年成為100%採用再生能源的經濟體，日本承諾2050年達到碳中和，台灣政府則宣布2025年再生能源發電占比達20％。

承諾的背後，能源轉型與再生能源開發如火如荼展開，如日本力推次世代太陽能板及碳循環(Carbon Recycling)技術，台灣積極推動「綠能科技聯合研發計畫」，如沙崙智慧綠能科學城下設「綠能科技示範場域」。

再生能源不只能解決全球暖化問題，還能大幅降低電力成本，除了發展快速的太陽能及風電，次世代綠能技術鈣鈦礦太陽電池及燃料電池也在鴨子划水，等待上岸。

次世代綠能生力軍一：鈣鈦礦太陽電池

工研院綠能所組長林福銘指出，鈣鈦礦是存在於鈣鈦礦石中的鈦酸鈣(CaTiO3)化合物，因此得名，用於太陽光電領域的鈣鈦礦材料具有高吸光係數、可調控之能帶結構與能隙、極佳的晶格缺陷容忍度、多元的材料形貌(由零維至三維結構)等特性，「由於原料取得容易、合成方法簡單，加上價格低廉，鈣鈦礦材料有機會成為下個世代的超級材料！」目前已應用於Solar Cell、LED、Memory、Laser、Lithium battery anode、X-ray detector等多種光電領域。

鈣鈦礦太陽電池的優劣勢

圖二 : 工研院綠能所組長林福銘。(source：工研院綠能所)

許多材料都曾被製成太陽電池，如矽晶、III-V族(如GaAs砷化鎵)、CdTe(碲化鎘)、矽薄膜、CIGS(銅銦鎵硒)、CZTS(銅鋅錫硫)、染料敏化(DSC)、有機太陽電池(OPV)等，其中，有機型如染料敏化(DSC)、有機太陽電池(OPV)多應用在弱光發電的利基市場；III-V族太陽電池效率高，但材料價格昂貴，多用於太空衛星及國防軍事領域；CdTe效率佳，但鎘是各國管制的高污染性重金屬，所以發展有限；矽薄膜與CIGS曾被視為可能取代矽晶的潛力股。

圖一 : 工研院開發的關鍵鈣鈦礦原料(碘化鉛)合成;50倍顯微鏡下的晶態。(source：工研院綠能所)

由於矽原料價格持續下跌，矽晶太陽電池廠瘋狂擴產使製造成本大幅下降，矽晶太陽電池模組快速跌價，導致矽薄膜與CIGS成本無法與之競爭而逐漸沒落，被認為可解決CIGS成本過高問題的CZTS也因為材料特性不佳，效率無法突破，僅在學術研究上曇花一現，因此，目前市場主流仍以矽晶太陽電池為主。

鈣鈦礦太陽電池市場現況

鈣鈦礦太陽電池研究多在實驗室小尺寸進行，若與成熟的矽晶太陽電池相比，鈣鈦礦太陽電池的優勢在於原料容易取得、設備造價低廉、材料可調配性大，所以發展潛力較大，缺點則是材料、製程與模組開發仍屬前瞻研究，但大面積電池製成還無法完全克服，所以鈣鈦礦太陽電池的壽命仍無法與矽晶太陽電池相比。

「不過，鈣鈦礦的效率從2009年的3% (日本橫濱Toin大學)到2021年的25.5%(南韓國立蔚山科學技術研究院UNIST)，短短12年就有顯著的進展，在太陽電池史上非常少見，顯示鈣鈦礦太陽電池具有非常大的發展潛力。」林福銘說。

看好鈣鈦礦太陽電池發展，歐洲Oxford PV預計開發250 MW堆疊電池生產線，中國協鑫、纖納、極電光及萬度等業者也積極投入，其中，協鑫規劃完成100MW產線、極電光則規劃2023年完成6GW產線。台灣目前以實驗室研究為主，除了工研院，明志科技大學、台灣大學研究團隊與太陽能業者研發「鈣鈦礦/矽晶疊層太陽能電池量產技術」已有突破，提高光電轉換效率達26%以上。

鈣鈦礦太陽電池的發展挑戰

鈣鈦礦太陽電池的光電轉換率約20-25%，多是小面積(<1cm2)電池數據，相當於小指頭指甲切成6份。雖然效率有所突破，但鈣鈦礦太陽電池還有許多問題有待克服，如穩定性、製程的再現性、放大面積的均勻性、封裝方式、機台整合與設計等。高效率鈣鈦礦太陽電池用到的有機材料在製程上容易配合調整，但光、濕、熱等穩定性還需要進一步測試，材料需要持續改進，此外，製程從放大、步驟搭配到機台設計等問題也需要一一克服。

林福銘認為，未來鈣鈦礦太陽電池技術的發展重點包含大面積化提升效率、效率持續提升、改善壽命問題，之後方能量產。鈣鈦礦太陽電池放大技術可細分為透明導電層、電子傳輸層、鈣鈦礦吸收層、電洞傳輸層、阻擋層與對電極層等，每一層都有需要面對的挑戰。

「小面積拔大會遇到均勻性或是電流收集的問題，但放大面積必須考慮電阻過高的問題。」克服技術包含金屬電極、電池串聯技術等，若是小面積使用的旋轉塗佈無法滿足製程需求，就必須開發新的塗布技術，如Doctor-bladed coating、Inkjet printing、Slot-die coating等，「每個技術都各有優缺點，必須針對薄膜缺陷、厚度、結晶性與表面粗糙度等問題進行改善，鈣鈦礦上下兩層的電洞與電子傳輸層必須與吸收層配合，否則效果會大打折扣。」

與發展成熟的矽晶太陽電池相比，鈣鈦礦太陽電池是後起之秀，各有特色，林福銘認為，鈣鈦礦太陽電池可以輔助矽晶太陽電池，助其突破原有的轉換效率極限，共榮共存，「可以堆疊方式提高矽晶太陽電池效率達30%以上，讓既有的電池廠在變動最小的狀況下可以持續增加競爭力，發揮更好的效能。」

次世代綠能生力軍二：燃料電池

燃料電池是一種將化學能轉換為電能的裝置，能量來源是外部供給的氫氣與氧氣，氫氣與氧氣分別在燃料電池的陽極與陰極觸媒反應，只要持續供應就可以不斷提供電力。

圖四 : 工研院綠能所組長張文昇。(source：工研院綠能所)

燃料電池的優劣勢

工研院綠能所組長張文昇指出，燃料電池依工作溫度區分為二，一是低溫型燃料電池(攝氏60~200度)，如質子交換模燃料電池(PEMFC)、磷酸燃料電池(PAFC)，二是高溫型燃料電池(600~1000°C)，如固態氧化物燃料電池(SOFC)、熔融碳酸鹽燃料電池(MCFC)。

燃料電池具有高效率、低碳排、穩定運轉、無轉動零件、安靜、料源多元、規模彈性極大、適於分散獨立應用、可當基載電力、具可逆式運用功能(發電/電解)等特性，缺點則包含系統成本高(使用貴金屬觸媒)、長期耐用性待改善、氫氣基礎設施少、氫氣品質要求高等。

圖五 : 四種燃料電池特性。(Source：工研院綠能所)

圖六 : 四種燃料電池優、缺點。(Source：工研院綠能所)

新興燃料電池目前主要朝提高發電性能、降低材料成本(使用非貴金屬觸媒)、多元料源及增加使用壽命等方向邁進，具有潛力的發展技術包含鹼性陰離子交換膜燃料電池(Alkaline Anion Exchange Membrane Fuel Cell, AEMFC)、直接氨燃料電池(Direct Ammonia Fuel Cell)、微生物燃料電池(Microbial Fuel Cell)、直接二甲醚燃料電池(Direct Dimethyl Ether Fuel Cell, DDMEFCs)、直接甲酸燃料電池(Direct Formic Acid Fuel Cell, DFAFC)等，技術成熟度(TRL)約為4以下，仍處於實驗室研發階段。

圖七 : 新興燃料電池技術優勢。(Source：工研院綠能所)

燃料電池市場現況

全球燃料電池產業處於發展初期，市場規模不大，2019年燃料電池全球總裝置容量(MW)自1,196.3MW大幅增長至1,318.7 MW；E4Tech 2020年報告指出，2020年全球燃料電池出貨量逾82,400套，較2019年高出72,500套；定置型燃料電池出貨量從2019年約52,200套增加至2020年約57,800套，裝置容量也成長至324.8 MW，主要成長市場為亞洲市場，如韓國大型機組發電系統及日本小型住宅用燃料電池系統。

此外，可攜式燃料電池的出貨量也微幅增加，自2019年約3,900套增加至2020年約4,100套，可攜式燃料電池的裝置容量約達0.4 MW。受惠於運輸型燃料電池需求增加，運輸型燃料電池出貨量約為20,500套，電池裝置容量達993.5 MW。

圖八 : 2016-2020年國際燃料電池出貨量。

張文昇認為，燃料電池可以作為分散式電力，降低電網負擔，南韓的做法是透過可再生投資組合標準(Renewable Portfolio Standard, RPS)及再生能源憑證制度(Renewable Energy Certificate, REC)，鼓勵大型燃料電池電廠建置，目標設定於2040年產業用燃料電池發電量達15 GW，這些做法有助促進韓國氫能與燃料電池產業發展。

台灣則因應不同場域條件及氫料源，將燃料電池做為分散式或備援電力來源，如SOFC燃料電池應用於廠區，利用工業副產氫或天然氣發電，作為廠區分散式電力來源，供應廠內電力需求，同時降低市電負荷。張文昇指出，燃料電池列為再生能源發電設備需搭配適當的氫能料源，若能作為儲能選項，有助提高分散式電力比例，減緩電網負擔，有助能源調節。

以台灣定置型燃料電池發展路線為例，短期可以備用電力、利基產品及商業用定置型發電系統為發展目標；中期導入低成本燃料電池CHP系統應用，以醫院、大賣場、飯店、工業區等熱需求處為推展目標；長期則是逐步導入中大型定置型發電系統，作為工業區或用電大戶的分散式電力來源。

圖九 : 台灣定置型燃料電池發展路線圖。(Source：工研院綠能所)

燃料電池的發展挑戰

燃料電池商轉需搭配燃料電池載具與加氫站開發，是否增加商轉難度？對此，張文昇表示，從數據面不難看出燃料電池普及率及未來發展性逐步升溫。國外燃料電池載具與加氫站已商轉多年，車輛中心資料顯示，全球氫燃料電池乘用車數量自2015年498量增加至2020年25,745輛，其中有15,821輛（約61%）集中在2019-2020年售出，受惠於COVID-19疫情，反而逆勢創下8,241輛年度銷售新高紀錄。

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