應對疫情危機部署 企業邊緣運算需求大增

【作者： 王岫晨】

人工智慧（AI）和物聯網（IoT）的興起，正加速引發第四次工業革命，這已經對工作性質和勞動力市場的供需產生了根本性影響，而這一趨勢在未來幾年更將會加速發生。根據統計，到 2025 年，現有的工作自動化比重將增加到 47%，也就是幾乎佔了所有工作的一半。而統計也指出，到 2025 年，全球可能會有 8500 萬個工作崗位被取代，且在人、機器和演算法之間的新分工，可能會出現 9700 萬個新工作機會。

數百年來，大多數人在整個工作生涯中都維持著同樣性質的工作。而過去數十年，由於技術進步和全球化的推動，使得大多數人在他們的工作生涯中會多次轉換工作或跑道。這種轉變正在導致市場就業橫向發展，其中人力價值可以發揮在多個縱向市場，這可能為員工提供更大程度的就業能力和靈活性，也為企業提供了極大的靈活性和獲得廣泛潛在人才的機會。儘管如此，新冠疫情的危機，和隨之而來的遠端工作模式，可能會在未來加速改變企業的運作模式。

企業邊緣運算需求大增

Arm應用工程總監徐達勇指出，因應新冠疫情，全球有數億人使用各自的終端裝置在家工作，在家上學。我們看到對雲端應用、VPN、視訊軟體（如Zoom、Microsoft Teams和Google Meet）及協作工具等 IT 資源的需求空前的強勁。企業和員工從不得不接受、學習適應、到最後從中獲益。人們也不再侷限於在數個定點定時、「集中」的工作與會議，分散式的職場勞動力對企業運作的方式，可能帶來永久性的變化，成為後疫情時代的常態。

圖二 : Arm 應用工程總監徐達勇（David Hsu）

企業開始根據應對當前危機的經驗、重新評估其長期的 IT 與網路需求，邊緣運算的佈署就越顯重要。隨著功能不斷強化的微處理器、跨界應用處理器，與機器學習能力的快速進展，將可持續創造效能更高、功耗更低、且電池續航力更強的邊緣裝置，以因應後疫情時代的各項需求，例如：

‧ 遠端作業需求：遠距辦公、遠距教學、遠距醫療、居家照護、視訊會議工具、團隊協作工具等。

‧ 零接觸商機需求：行動支付、貨運物流、機器人倉儲、外送等。

‧ 智慧工廠、智慧製造需求：工業監控、自動化製造管理等。

AI 對於邊緣運算的助益

雲端運算是為連接設備賦予 AI 的基礎，助長了 AI 在各個應用場景和技術領域的快速擴展。但因為某些特定應用可能無法與雲端運算互相操作，導致 AI 對雲端運算的依賴反而造成某些 AI 應用的局限性。

將 AI 導入邊緣裝置，使 AI 在連結的裝置上直接進行處理，以突破過去裝置的限制，並為那些過去未能完全發揮的應用領域，因為整合了智能而釋放出新的機會。過去雲端 AI 處理遭遇的三大限制，未來可望在邊緣 AI 獲得突破：

‧ 延遲：邊緣 AI 支援低延遲和安全關鍵應用中的智能，降低對全時連網的依賴性；

‧ 隱私：Edge AI 提供了 local 處理的數據上傳雲端的替代方案，使 AI 應用於機敏且無法共享的數據上，在個資保護上更為周延且安全；

‧ 電源/成本：邊緣人工智慧支援超低成本、超低功耗的智能設備，能降低因需要全時開機／待機而產生的電費成本。

綜上所述，將 AI 賦予邊緣運算具有以下的助益：

‧ 增加自主性

‧ 提升隱私保護與資訊安全

‧ 增加安全性

‧ 減少頻寬

‧ 降低功耗

‧ 減少延遲

2021.8月(第357期)自駕車感測融合