突破行動OLED顯示器量產瓶頸

【作者： Tung-Huei Ke】

OLED顯示器的市場熱度持續攀升，在行動顯示與微顯示（micro-display）應用上，一些特定的技術挑戰也隨之浮現。現有的製程，像是精密金屬遮罩（fine metal mask；FMM）與噴墨印刷（inkjet printing；IJP）技術，都還無法滿足新世代顯示技術的應用需求，例如達到更高的解析度與像素密度，或是打造出成像品質充足的透明顯示器。

愛美科（imec）證實了光刻技術（photolithography），可望成為克服FMM與IJP技術瓶頸的首選方法，因此，他們將一套全新的製程導入了過往幾乎無人預料到的領域。

行動OLED顯示器的趨勢

OLED正逐漸成為行動手機與手錶的主流顯示技術，這類產品的解析度不太需要再進一步提升，目前落在500ppi以下，可是未來會朝向增加螢幕占比並去除可見機殼的目標發展。因此，整合在螢幕正面的感測器，包含指紋感測器、前置鏡頭等，就需隱藏在顯示器內。要做到這點，就需要一些技術來讓顯示器在不發生影像退化（image degradation）的情況下呈現出透明度。

在其他行動應用中，例如可用於擴增實境（AR）裝置的micro-LED顯示器，像素大小和密度也成為技術考量。目前有好幾種AR眼鏡正處於研究階段，但真正的3D投影還是難以實現。利用超高解析度的2D顯示器，並搭配透鏡陣列（lenslet array），這樣的元件配置就可能製造出成像不錯的立體影像方塊（imaging cube）。

而要實現這點，像素大小必須比現況再微縮一個數量級，也就是3000ppi，甚至是6000ppi。更具體地說，一般手機的像素大小是70微米，那麼目標就是縮至7微米以下，甚至是單一微米等級的尺度。

手頭方案全失效 蝕刻又不被看好

在目前的有機異質電子元件製造中，FMM技術在OLED堆疊中廣獲採用，用來產生發光層（emission layer）的紅、綠、藍像素圖形。因此，解析度高於500ppi的顯示器已經商業化，而且目前還在研發能夠免用FMM的直接圖形化OLED像素，解析度高達2000ppi以上。

然而，這項技術目前有些開發瓶頸，會阻礙採用更大基板並在高階析度下達到更高開口率的發展。舉例來說，在FMM製程中，遮罩可能發生下垂，而直接印刷技術還有遮蔽效應（shadowing effect）的問題。

此外，利用FMM技術的製程方法無法製出孔洞結構；走這條製造途徑還有清洗步驟與替換遮罩的考量，讓產線的運轉成本難以減省。

現在顯示器產業也在研究利用IJP等印刷製程的其他製造方法。多家廠商已展示了150ppi以上的主動式OLED（AMOLED）元件。這些製程受到業界肯定，因為它們不受基板大小限制。

另外還有幾項研究的目標是提升印刷的解析度，例如氣溶膠噴塗（aerosol jet）或是靜電噴霧（electrostatic jet）印刷技術。不過目前都還要面對一些技術挑戰，像是大面積沉積時元件層的厚度均勻度問題，還有這些元件與採用蒸鍍製程的OLED相較，可靠度較低。

過去有很長一段時間，業界並未將蝕刻技術納入考量。具體來說，OLED堆疊先前被認定無法在複雜且嚴峻的製程環境下正常運作。就以OLED的材料敏感度為例，就包含了濕度、氧氣、UV光照、有機溶劑和電漿表面處理等考量因素，這些都是標準蝕刻流程的一部份，但也都有可能會導致OLED元件發生不必要的衰減。

新i-line蝕刻製程 產出業界相容的OLED像素堆疊

歷經數年的持續努力，藉由多方合作與內部團隊的領域專長，愛美科成功開發出新的i-line（365nm）蝕刻製程，能夠產出與業界相容的OLED像素堆疊，而且沒有什麼基本限制，不論是對行動顯示器的基板大小，或是對微顯示器採用8吋（200mm）或12（300mm）吋晶圓尺寸，皆無設限。

這些成果源自於多方面的整合優化，包含元件結構、光阻劑和製程環境。確切來說，愛美科在2020年12月國際顯示技術研討會（the International Display Workshops）上展示了兩大成果。

愛美科展示了如何在OLED製程中導入蝕刻技術。

首項成果是打造出像素大小為10μm、間距為20μm的圖形化元件，而且在電致發光（electroluminescence；EL）的光譜與元件壽命方面，這些元件和非圖形化元件相比並無衰減。唯一測到的衰減發生在連續蝕刻步驟之後，那就是驅動電壓增加了。

（本文作者Tung-Huei Ke為愛美科研發主任；編譯／吳雅婷）

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