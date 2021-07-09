屏下光感測器全面進入顯示應用裝置

【作者： 謝承翰】

現今，環境光感測器（ALS）已成為手機、平板、筆電、電視、汽車、廣告看板、智慧家電甚至戶外照明的標準配備，無論蘋果、惠普、豐田、通用等旗下產品都不難看見其蹤跡。

它的用途是：根據環境的光線，調整電子產品螢幕亮度，當環境光感測器偵測到環境明亮時，會自動關閉容易消耗電力的螢幕背光源；反之則開啟並調整光源，以達到人眼最舒適的光視感度，緩解視覺疲勞；同時，也能實現節省電子產品耗電量，延長電池壽命的目的。

此外，環境光感測器也可以使用在路燈，根據天色明暗自動關閉或開啟；也可以使用在車燈上，例如進入隧道、接近黃昏或光線減弱時自動控制車燈。環境光感測器的工作就是持續進行量測，並協助處理器判斷環境光照度，以啟動螢幕背光源或照明，並且自動調整光線，無論在任何的照明環境下，都可以達到一致的輸出亮度，讓使用者體驗最佳觀看舒適度，提升體驗並達到節能的目的。

想像一下，坐進駕駛座，智慧儀表板可以根據光線狀態自動調光，讓駕駛可以隨時清楚看見儀表板資訊，智慧螢幕也會自動顯示問候語、今天的天氣狀況；當你想要搜尋附近的美食餐廳，螢幕上會自動告知附近的熱門美食餐廳位址、類型；又或者當你站在服飾店櫥窗外，智慧看板會主動呈現歡迎訊息、今日新品與特惠商品，甚至最新流行的穿搭方式。

如今，人們生活周遭已圍繞大大小小、形形色色的顯示面板，這些面板共通點就是搭載背光源，幫助人們清楚看到畫面顯示的內容。然而，背光源耗電量高，約佔顯示器耗電量高達40％，若背光能因應環境光源去做明暗調節，可以節省不少電力。

根據市調機構Grand View Research指出，全球環境光感測器市場規模在2019年達28.5億美元，預計2020～2027年年複合成長率達10.9％，包括智能居家、汽車儀表板與顯示器、戶外照明等應用都將帶動環境光感測器市場規模持續擴大。

環境光感測器的技術原理

蘋果的Apple Watch 5就將環境光感測置於顯示器之後。（source：allthings.how）

環境光感測器的技術原理，就是先透過光學濾波器過濾後的光轉成訊號，經由類比數位轉換器將類比形式的連續訊號轉換為數位訊號，再透過環境光感測器內部I2C（機體匯流排電路）介面與外部的微控制器（MCU）系統處理輸出的脈衝寬度調變（PWM）訊號，藉此對TFT LCD顯示器模組中的背光源下指令，進行可適性的亮度明暗調整。

如今，環境光感測器的種類分為四類：光敏電阻、光二極體、光電晶體、整合放大電路的光電IC，其中光電IC是市場主流，優點涵蓋光譜特性接近人眼對可見光的響應、更好的線性曲線、輸出電流容易獲得、內建中斷喚醒功能等。

環境光感測器的主要供應商，包括艾邁斯半導體（ams AG）、博通（Broadcom）、威世科技（Vishay Intertechnology，Inc.）、德州儀器（TI）、羅姆半導體（ROHM）、歐司朗（OSRAM）、英特矽爾（Intersil）、II-VI、意法半導體、瑞薩、安森美、美高森美（Microsemi）、Melexis等。

供應商概況

艾邁斯半導體、博通（前身是安華高）、英特矽爾是全球前三大環境光感測器供應商，推出的產品都具有指標性的市場定位。

過去逾十年來，艾邁斯半導體持續在環境光感測器推陳出新，尤其在手機屏下光感測器居於領先地位。繼推出適用於OLED（有機發光二極體）螢幕下的環境光感測器方案TCS3701，藉由RGB光線與紅外光感測器、演算法及串擾補償算法，實現精確測量環境光強度。

2021.7月(第356期)屏下感測時代來臨！