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決勝物聯網互連應用 eSIM扮演關鍵推手

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖二 : 在應用上，Esim比起傳統SIM卡更為靈活。（source：台灣雲端物聯網產業協會）
圖二 : 在應用上，Esim比起傳統SIM卡更為靈活。（source：台灣雲端物聯網產業協會）

【作者： 王岫晨】

物聯網正如火如荼地發展，各種新興商業模式也正蓬勃發展。在這樣的情況下，傳統SIM卡由於生命週期過短、操作環境要求苛刻、還必須綁定營運商等缺點，使得其越來越難滿足物聯網各種極端條件下的應用需求。

物聯網兩大需求

根據台灣雲端物聯網協會指出，未來物聯網應用對於SIM卡產生的需求，大致可以分成兩個領域，一個是M2M的聯網，例如汽機車聯網、智慧路燈、智慧大樓、智慧停車、智慧城市、智能抄表、定位追蹤等應用；另一個則是與終端使用者息息相關的消費性電子產品，例如可穿戴設備、智慧家庭、智能家居、健康監控等設備。

對於這些智能設備而言，通信和聯網都是基本的功能，但隨著萬物相連的時代來臨，SIM卡無論是體積及靈活的營運商資費方案，都成為物聯網產業鏈非常在乎的重點項目。因此，eSIM的應用也成為驅動IoT技術發展的最佳推手。

eSIM核心價值

近年來通信技術和IoT相關垂直行業已經快速起飛，而SIM卡也被視為是GSM行動通訊的基礎，並負擔起終端網路身份識別的重要角色。在應用場域方面，IoT產業的需求朝向多元化發展，eSIM除了具備體積小、更靈活、更穩定、成本低、更安全等特性外，也預期可為整體物聯網產業鏈帶來更靈活的商業模式。目前IoT的蓬勃發展前所未見，為了確保各種IoT的應用在全球成功部署並保持競爭力，就必須透過eSIM來連結所有的解決方案和設計。下方列出eSIM的幾項核心價值：

●體積小：eSIM可直接嵌入到行動設備上而無需卡槽，與傳統的SIM卡相比可節省90％設備空間。

●更靈活：eSIM基於遠程編程方式實現配置，因此用戶可以靈活切換運營商，做到卡號分離「換號不換卡」，更無須插入運營商單獨發行的SIM卡。

●更穩定：不受限於環境，可滿足抗高溫、抗震動、耐氧化的需求。

●成本低：根據電信營運商數據顯示，每張eSIM可節約4元左右的成本。

●更安全：由於手機不再需要實體SIM卡， 因此今後駭客想辦法破解手機已經變得沒有必要。此外，多數與eSIM對接的平台也都通過GSMA國際標準認證。

圖一 : SIM發展歷史。（source：台灣雲端物聯網產業協會）
圖一 : SIM發展歷史。（source：台灣雲端物聯網產業協會）

嶄新的連結方式

值得注意的是，消費者應用設備（如智慧手機、平板電腦和可穿戴式設備等）的技術進步，也正在進一步加快eSIM的市場成長速度。此外，由於晶片組緊湊的設計尺寸，使得eSIM被看好非常有機會能在智慧手機中獲得更高的普及率。透過eSIM，智慧手機中的SIM卡空間可以有效減少，使得設備製造商可以設計出更薄的智慧手機。在過去，Apple就已經推出了具有雙重SIM卡功能的iPhone機種，這機種上具備一個Nano-SIM卡和一個eSIM卡。預期Apple未來還會將eSIM整合到其平板電腦和手錶等系列產品當中。

目前eSIM也被稱為是嵌入式通用IC卡（eUICC），這是下一世代的SIM卡技術。它讓傳統SIM卡從有限的單一網路，進化成為可覆寫且不受網路限制的智慧型模組，也就是可嵌入到物聯網裝置內，或寫入到塑膠材質上的可移動式SIM卡。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2021 年第 355 期6 月號】

2021.6月(第355期)5G CPE 一網打盡
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