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三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

4大優勢助攻 5G CPE漲聲響起！

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖三 : 高通2019年推出驍龍X55 5G數據機及射頻系統(Snapdragon X55 5G Modem-RF System)。(Source：Qualcomm)
圖三 : 高通2019年推出驍龍X55 5G數據機及射頻系統(Snapdragon X55 5G Modem-RF System)。(Source：Qualcomm)

【作者： 季平】

任何終端設備若收不到訊號，智慧不起來，即便5G擁有十倍速於4G的無線高速傳輸能力，使用者也只能對著螢幕乾瞪眼。使用Wi-Fi的時候，可能因為距離或遮蔽物阻擋以至於信號中斷，這時，路由器可以加強網路覆蓋，但有些地方可能連網路訊號都收不到，只好二次加工，比方由客戶終端設CPE(Customer Premise Equipment)接收基站發出的5G信號，轉換成Wi-Fi信號或有線信號，讓使用者的智慧裝置如手機、平板、電腦可以順利連網。

提到CPE，有人會將它與路由器、FWA(固定無線接入)、Hotspot相提並論，但在定位及功能上略有出入。

5G CPE的四大優勢：移動性、靈活性、低成本、大頻寬

TrendForce研究總監謝雨珊指出，CPE是網路連接至用戶端的相關設備，包括數據機、寬頻路由器、寬頻閘道器等；Hotspots(熱點)(MiFi=Mobile Wi-Fi，無線數據機終端)為可攜式無線上網裝置，尺寸與手機相仿，集數據機、Router(路由器)、AP(無線存取點)三者功能，可以把5G網路訊號轉換為Wi-Fi訊號，支援Wi-Fi設備的多終端同時使用，如手機、NB、平板可以同時上網。

圖一 : TrendForce研究總監謝雨珊。(Source：TrendForce)
圖一 : TrendForce研究總監謝雨珊。(Source：TrendForce)

5G CPE的主要功能在於接收5G無線訊號後，將訊號轉換為Wi-Fi訊號的5G用戶終端設備，根據商用類型可分為FWA(固定無線接入)使用固定式裝置，以及MiFi(無線數據機終端)可隨身攜帶行動熱點。

4G技術採高頻覆蓋，基地台主設備容量承載有限，一旦使用用戶過多或集中爆發上網需求，就會出現壅塞狀況，而光纖寬頻正是有線寬頻的具體應用。「5G可利用大規模天線，在高頻段頻譜資源下，波長短，天線陣子形成天線矩陣，結合波束賦形、波束追蹤技術，可以彌補高頻傳輸的侷限性。」謝雨珊說，不過，光纖寬頻的速度和穩定性仍超過5G網路。

CPE可分室內型和室外型，是未來發展5G智慧家庭、智慧生活不可或缺的要角，透過5G CPE，可以控制多種智慧終端設備，網網相連，萬物互聯。CPE最大的優勢在於移動性和靈活性，可以適應更為嚴苛的網路環境，比方戶外小型聚會、戶外商業活動或展覽，CPE設備可以隨走隨用，攜拆兩便。

對於鋪設光纖難度大、成本高的偏遠地區，室外CPE有極佳的聯網助攻特性，由於5G CPE體積大，天線增益更強，功率更高，而且信號收發能力也比手機更強，所以室內外皆可使用。簡而言之，5G CPE融合了Wi-Fi的低成本，以及5G大頻寬優勢，對傳統光纖寬頻來說具有極佳的輔助效果。

5G FWA CPE 2025年全球出貨量上看1,170萬台

隨著5G網路基礎建設的全面開展，勢必有越來越多地方覆蓋5G信號，5G CPE的需求也會隨之增加。TrendForce數據顯示，5G CPE相關設備發佈數量逐步成長，2020年全球共有108家設備商發佈支援5G裝置或設備，數量高達559款，逾半數(約335款)已可商用，其中又以手機發佈比例最高，達278款(49.7%)，其次是FWA(Fixed Wireless Access，固定無線接入)與CPE(用戶終端設備)達108款(19.3%)，Hotspots(熱點)(MiFi)達26款(4.7%)，合計佔全球5G終端設備的24%。

資策會MIC預測2019-2024年全球5G CPE出貨規模，其中，5G FWA預估2024年成長超過1,500萬台；全球技術市場技術諮詢公司ABI Research則預測，2021年全球5G FWA CPE市場出貨量將超過400萬台，到了2025年將躍升至1,170萬台，市場將以48%的複合年增率持續成長。

ABI Research分析師Khin Sandi Lynn認為，即便LTE是目前提供FWA服務最廣泛使用的技術，但仍無法與高速固定寬頻競爭，5G FWA服務可以支持千兆速度，具有極大的競爭潛力。

圖二 : 2019-2024年全球5G CPE出貨預測。(Source：MIC，2020年12月）
圖二 : 2019-2024年全球5G CPE出貨預測。(Source：MIC，2020年12月）

看好5G CPE未來發展，國內外業者競相佈局。2020年底，MIC AISP觀察台灣廠商出貨客戶及地區後發現，5G CPE的主要出貨對象以國際品牌廠為主，出貨佔比高達85%，不過，受Covid-19疫情影響，出貨地區以美國及中國為主，佔比超過60%。

資策會（MIC）認為， 2021年是網通產業秩序重組的一年，FWA成為寬頻最後一哩新選擇，由於部分國家幅員廣大，偏鄉光纖建置不易，吸引電信商嘗試以5G FWA做為固網最後一哩選項，也推升2021年5G CPE（Mi-Fi與FWA）產業出貨成長超過143%，達560萬台。

5G CPE市場發展概況

FWA是指利用支援行動網路的用戶端設備，提供寬頻接入的連結，在4G LTE時代，已有電信商提供4G FWA取代固網寬頻，由於 5G下載速度最高可達Gb級，媲美光纖網路，各界相當看好新一波5G FWA應用。GSM協會統計，截至2020年11月，全球已有超過423家行動電信商提供4G FWA服務，超過120家已提供5G服務，其中，推出家用或商用5G FWA寬頻服務的業者約44家。

Verizon是北美推出5G FWA服務的主要營運商，而EE、Three UK及Vodafone則是歐洲推出5G FWA的主要營運商；努力使用5G毫米波頻譜擴展5G FWA範圍的幾家業者包含高通、CasaSystem和愛立信公司。

ABI Research觀察，過去一年中，亞太地區、歐洲、中東和非洲的主要業者已開始推出5G FWA商用服務，除了Verizon，其他業者正將6 GHz以下頻段用於FWA服務，「考量到頻譜的可用性和更好的傳播優勢，低於6GHz的頻段可能成為5G FWA服務廣泛使用的頻段。」ABI Research分析師Khin Sandi Lynn說。不過，從LTE過渡到5G，目前5G FWA服務及出貨主要集中在成熟市場，新興市場可能繼續依賴LTE FWA服務。

IDC分析機構預測，全球5G、LTE路由器、閘道（gateway）市場將從2019年的9.79億美元成長至2024年的30億美元；Counterpoint Research則預估，5G FWA使用者將從2020年的1,030萬人增加到2030年的4.5億人，這些數據顯示，5G FWA服務市場具有相當大的潛在商機。

TrendForce研究總監謝雨珊觀察，市場上已有部份新款筆電、電視等產品開始支援5G，不僅消費型產品，企業規格設備也紛紛投入支援5G，如工業匣道器、企業路由器、無線AP等，還包含其它5G週邊設備，如AR/VR頭戴型設備、無人機、機器人、攝影機、車用OBU(車載單元)等。隨著5G商轉進程的加速，未來5G CPE可以著墨之處也會越來越多。

謝雨珊進一步指出，國外大廠Qualcomm(高通)自2019年即已佈局5G CPE晶片廠，專注於中高階市場，而且具備領導地位，更積極與其他廠商合作，以實惠價格做為競爭利器。此外，Qualcomm還主導5G FWA、5G Pioneer、XR等認證計畫，其中，2021年2月推出的第四代5G數據機對天線解決方案驍龍X65，是全球首款為5G固定無線接取CPE提供8個支援6GHz以下頻段接收天線的解決方案，同時針對Snapdragon X65 5G 數據機及射頻系統升級，包括能效的提升，以及支援更大的毫米波載波頻寬。Snapdragon X65裝置預計2021年底推出商用裝置。

圖四 : 2021年高通推出的驍龍X65 5G是全球首個支援10Gbps 5G速率及符合3GPP Release16規範的數據機及射頻系統。(Source：Qualcomm)
圖四 : 2021年高通推出的驍龍X65 5G是全球首個支援10Gbps 5G速率及符合3GPP Release16規範的數據機及射頻系統。(Source：Qualcomm)

台灣的晶片大廠聯發科則是致力於滿足各階市場，有AI、Wi-Fi、藍牙等技術互為搭配，更與Intel合作開發5G筆電，產品有天璣800、天璣1000等。聯發科在2020年9月針對5G CPE、FWA、行動熱點推出5G無線平台晶片T750，支援Sub-6GHz頻段及Wi-Fi 6，可用於新一代5G CPE(用戶終端設備）、FWA(固定無線接取）、mobile hotspot(行動熱點）等設備。

T750平台在5G Sub-6GHz頻段下支持雙載波聚合（2CC CA），訊號覆蓋範圍更廣，室內外FWA裝置如路由器、行動熱點等均適用。除了國內外指標性大廠，部分台灣廠商也已開始小量出貨支援FWA(固定無線接入)的CPE用戶端設備，如智易、啟碁、合勤、亞旭等2020年均有小量出貨。

5G CPE後勢看漲

5G CPE成為網通業者新產品開發目標，主要因為5G FWA可望成為佈局固網最後一哩路的補充或替代方案，有助淘汰過時的DSL技術，此外，Mi-Fi用戶加速升級5G產品也成為另一股助力。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2021 年第 355 期6 月號】

2021.6月(第355期)5G CPE 一網打盡
2021.6月(第355期)5G CPE 一網打盡

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