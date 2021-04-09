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台灣醫療顯示器10年內有機會達陣得分

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖一 : 台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)智慧醫療SIG召集人、元太科技業務中心協理陳俊賢。(攝影：季平)
圖一 : 台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)智慧醫療SIG召集人、元太科技業務中心協理陳俊賢。(攝影：季平)

【作者： 季平】

聯合國2019年《世界人口展望報告》（World Population Prospect 2019）數據顯示，全球老年人口2050年預計達97億，占總人口數的16%；聯合國《World Fertility and Family Planning 2020》報告指出，2019年全球總和生育率已降為2.5，其中又以亞洲國家下降速度最快；2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時65歲以上人口將佔總人口數的20%。全球面臨高齡少子化危機，醫療照護與長照需求迫在眉睫。

另一方面，AI、雲端運算、5G等科技加速催生智慧醫療發展腳步，對於慘澹經年的面板業者來說，醫療顯示器可能是價值轉型的其中一把金鑰。

插旗智慧醫療 顯示器業者動作要快

台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)智慧醫療SIG召集人、元太科技業務中心協理陳俊賢(圖一)指出，「智慧醫療」範圍甚廣，從醫院檢測、治療、照護到離開醫療院所的居家護理、長照，甚至遠距醫療、病患監控都含括在內。其中，醫療顯示器在醫療診斷、放射線檢測、手術治療及患者病理監測等方面扮演重要角色，可協助醫師將病患體內樣態可視化，有助臨床病理診斷及治療。

醫療用顯示器大分桌上型病例檢視顯示器、影像診斷顯示器及手術室螢幕顯示器，隨著科技發展，高齡化及長照需求殷切，高精密度、高解析度及大螢幕等醫療顯示器需求逐步攀升，比方4K、8K、3D手術用醫療顯示器陸續問世，產品多具有大尺寸、高解析、高亮度、高對比等特性。

醫療顯示器產業的應用與發展

TDUA資料顯示，2019年台灣顯示科技產業產值達1.4兆元規模，產業鏈廠商逾200家，台灣也是全球第二大顯示科技與應用供應國(市佔率27.6%)，顯示器產業產值為台灣第二大電子零組件產業，約佔GDP 8%，僅次於半導體產業。

工研院產科國際所指出，醫療顯示器產業在健康促進、疾病預防、疾病診斷、疾病治療、病後照護與復健階段都具有發展機會，低解析顯示、高解析顯示或動靜態顯示技術能應用於影像辨識、手術導航及教學、診斷輔助、遠距醫療等領域，關鍵技術可運用於智慧環境監控照護系統、智慧醫療影像系統及AI輔助判斷、診斷支援系統、感測器等範疇。研究指出，2030年傳統醫院可能被智慧醫院取代，不論是智慧病房、智慧護理站、智慧洗腎中心、智慧診間、智慧急診室、智慧手術房等都有顯示產業可以發揮的空間。

研究機構MarketsandMarkets資料顯示，2018年全球醫療顯示器市場規模為18.6億美元，預估2023年將成長達23.3億美元，年複合成長率為4.6%。醫療顯示器應用類別以診斷用比重最高，2018年佔比為52%，2023年佔比為51%；成長最快速的醫療顯示器應用為手術介入應用，2018-2023年複合成長率達7.6%(圖二)。

圖二 : 醫療顯示器應用類別以診斷用比重最高。(source：MarketsandMarkets、工研院產科國際所)
圖二 : 醫療顯示器應用類別以診斷用比重最高。(source：MarketsandMarkets、工研院產科國際所)

進一步分析醫療顯示器技術類別佔比，以LED-Backlit LCD最高，2018年佔比達81%，2023年為75%；醫療顯示器成長最快速的技術類別為OLED，2018-2023年複合成長率為20.9%。

從全球顯示器產業發展趨勢找利基市場

市調機構IHS Technology指出，2018年全球顯示器產能年增率達9%，2019年成長逾10%，主要受惠於終端市場對大尺寸面板需求持續增加，如電視、桌上型顯示器、筆電與平板電腦、手機及商用顯示器等產品。2018年全球前五大TFT-LCD大尺寸面板出貨廠商依次為中國京東方、南韓LG Display(LGD)、台灣群創光電、台灣友達光電及韓國三星(SAMSUNG DISPLAY)，全球市佔率各約27.0%、17.1%、16.9%、13.2%與6.8%(圖三)。以醫療顯示器市佔比來看，群創光電與友達光電全球市佔率已超過50%。

圖三 : 2018年全球前五大TFT-LCD大尺寸面板出貨商市佔比合計達81_。(製表：季平)
圖三 : 2018年全球前五大TFT-LCD大尺寸面板出貨商市佔比合計達81_。(製表：季平)

中國大陸業者概況

前述全球前五大TFT-LCD大廠在2010-2020年一個十年中勢力各有消長。中國京東方2017年大尺寸顯示面板出貨量居全球之冠，2018年全球首座10.5代面板廠正式量產，第二座10.5代電視面板生產線也正式啟動。在國家政策大力支持下積極擴充產能，導致近三年來全球面板價格跌幅逾30%。不過，2019年京東方傳出暫緩LCD產線投資，轉而佈局Mini LED、Micro LED，有助產業秩序回穩。

南韓業者概況

南韓LGD 2010-2014年在Monitor、NB、TV、Tablet等大型面板出貨量均為全球第一，三星(SAMSUNG DISPLAY)產線橫跨2代-8.5代，產能亦為全球第一。然而，隨著LGD加速發展OLED面板事業，逐步縮減2-6代LCD面板製程規模、2017年陸續關閉3.5代及4代、5代廠，加上中國快速崛起，2019年後面板產能供過於求，LGD因連年虧損而宣布重整，縮減LCD事業，甚至全面停產LCD電視面板以降低虧損。另一家韓國大廠SAMSUNG DISPLAY也在2019年後逐步關閉傳統LCD生產線，投入新世代量子點顯示器技術(QD Display)。

日本業者概況

日本早期主要面板業者如Panasonic、Sharp、JDI等因不堪價格競爭壓力而轉型其他利基市場，如Panasonic鎖定Public Display、NB、Tablet、車用及醫療面板；Sharp 2016年被台灣鴻海併購，專攻自有品牌電視面板；JDI因Apple手機面板由LCD轉換成OLED，訂單流失導致連年虧損，至此，日本業者幾乎淡出面板產業。

台灣業者概況

台灣中小尺寸面板出貨量曾超越韓國三星，群創光電及友達光電2014年之前的產能市佔率分別為18%及16%，後來因中國快速崛起，面板產業供需失衡導致連年虧損。由於液晶電視、平板電腦、智慧型手機等消費性產品已呈飽和趨勢，顯示器業者亟思轉型。

陳俊賢指出，面板尺寸越來越大，對於產品良率要求越來越高，不過，大尺寸面板一般解析度不夠高，而台灣TFT-LCD面板廠由3.5代廠到現在的4.5代廠，多年來聚焦小尺寸面板投產，小尺寸面板高解析、高精準特性正好有利於跨入醫療顯示器利基市場，「在日、韓業者蟄伏或轉型，中國專注於消費型大尺寸面板投產下，台灣正好切入醫療顯示器領域。」

「慘」業價值轉型 面板雙虎報佳音

2020年疫情帶來宅經濟熱潮，加上中國政府補助縮手，台灣面板大廠群創、友達一掃虧損陰霾。鑑於面板產業景氣循環變化快，友達大舉跨入多元應用智慧場域全方位產品線，群創近兩年也投入價值轉型計畫，以三代線、四代線面板廠投入醫療器材設備零件等高附加價值的新品產製。

群創光電為全球醫療用顯示面板第一品牌，可提供15吋到58吋完整平版感測器、診斷用、手術用、超音波、病患監測醫療用顯示器，也是全球前三大醫療設備商GE、Siemens、Philips的重要夥伴，擁有完整產品線，可提供130萬到1000萬畫素的高解析產品，擁有全球醫療顯示器最高規格的放射醫學及乳房造影技術，放射治療用顯示器符合DICOM灰階標準，可提供全系列2M、3M、5M、6M診斷用醫療顯示器，手術用醫療顯示器具有高亮度、寬視角 (wide viewing angles)、高色域等特性。

群創與夏普合作全球第一台8K醫療用顯示器，是2K解析度的16倍，可應用在內視鏡手術，協助遠距醫療手術與診斷。群創也著墨miniLED、microLED高階技術，希望結合5G與AI技術，在遠距醫療、精準醫療方面發揮產品優勢。

群創旗下的睿生光電則致力於X光醫療產品，從TFT sensor array到完整探測器，建構X光產業鏈，全球X光平板偵檢器市佔率第一，因應重症病患需求，推出可撓式 (flexible) FPD(圖四)。睿生透過IGZO技術讓sensor速度突破非晶矽限制，未來X光影像有機會從2D走向3D，從靜態走向動態。

友達光電開發一系列醫療顯示面板，應用於超音波、成像造影、內窺及手術等醫療用途，除高解析、高對比及廣色域面板外，也投入X光感測器產品開發，針對安養照護機構推出養老雲平台、健康促進方案及安全守護方案，協助長照產業數位轉型。

圖四 : 睿生光電FPD產品( (Source：睿生光電)
圖四 : 睿生光電FPD產品( (Source：睿生光電)

友達子公司達擎專注醫療應用技術開發及產品需求服務，專業醫療顯示器市佔超過20%，不僅領先全球發表32吋4K超擬真手術用顯示器整機，導入醫療級最高分區Mini LED驅動技術，也推出32吋4K偏光式3D顯示器解決方案，結合友達最新3D顯示技術與承鋆生醫內視鏡2D轉3D立體影像科技，以及高像素輕量化軟性X光感測器。

疫情加持而爆紅的醫療顯示器產品

受疫情影響，2020年也出現爆紅醫療顯示器及智慧醫療應用產品，如凌華科技的ASM系列醫用顯示器，以及元太科技的電泳式電子紙顯示器 (ePaper based on Electrophoretic technology)。

凌華ASM系列產品符合IP54防護等級，抗菌塗層的無縫零螺絲鋁製外殼可防止液體和灰塵滲透，可噴霧和濕式消毒，降低感染風險。產品整合內視鏡、顯微鏡、透視鏡、多模特影像及其他醫學造影系統，將臨床造影設備的動、靜態影像視覺化，可用於手術室、加護病房、急診室和檢查室。這款公衛電腦訴求安全性、抗菌防護、影像和彩色視覺以及極低的時間延遲，有助提高手術和診斷精準度。

疫情造就的宅經濟及遠距教學帶動電子書閱讀器(eReader)與電子紙筆記本(eNote)需求成長。元太科技已完成電子墨水到電子紙面板、模組的一條龍生產製造，穩居全球電子紙 (e-Paper)龍頭地位。電子紙的視覺效果與紙張相同，無背光源，長時間閱讀不傷眼，彩色印刷電子紙(E Ink Kaleido)技術可運用於彩色電子書閱讀器，以及顯示表格、地圖、圖片等彩色圖像。

電子紙超低耗電、無線連網、無線供電、戶外可視等特性可成為智慧人機介面。除了閱讀器外，應用擴展至醫療商品，如醫療照護資訊看板、床頭卡、病房門牌、藥盒標籤、點滴吊牌等，有助減少接觸感染機率。

圖四 : 睿生光電FPD產品( (Source：睿生光電)
圖四 : 睿生光電FPD產品( (Source：睿生光電)

切入醫療顯示器利基市場 把握未來10年先機

TDUA報告顯示，智慧顯示供應鏈產值達新台幣2.5兆元規模，由於產業競爭激烈，若無因應對策，預估2030年台灣將面臨產值下滑5,000億元。有鑑於台灣顯示科技與應用產業的重要性，行政院科技會報辦公室已規劃《臺灣顯示科技與應用行動計畫 (2020-2024)》，協調各部會研議產業發展目標與具體推動措施。

《臺灣顯示科技與應用行動計畫 (2020-2024)》指出，全球顯示器市場面臨中國持續擴廠及主流消費產品市場飽和的挑戰，未來應朝智慧零售、智慧移動、智慧醫療及智慧育樂四大需求邁進，並結合AI、5G、區塊鏈等創新商業模式，實踐數位轉型，也能為產品及服務創造高附加價值。

圖六 : E Ink智慧醫療_醫療照護資訊看板。(Source：元太科技)
圖六 : E Ink智慧醫療_醫療照護資訊看板。(Source：元太科技)

2021.4月(第353期)智慧顯示 --工業、車用、醫療三大面向
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