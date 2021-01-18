站穩智慧運算的設計制高點開拓AI版圖

【作者： 吳雅婷】

AI浪潮衝向全球，台灣新創公司創鑫智慧（NEUCHIPS）錨定智慧運算版圖的制高點，善用台灣的晶片設計優勢，以AI加速器的矽智財為錨地，成功開發出AI在不同特定應用的運算引擎與骨幹架構，並鏈結從雲端到邊緣的智慧運算解決方案，致力為台灣半導體業測繪出一條創新的智慧航道。

觀察目前科技的最新動態，不難發現人工智慧（AI）浪潮不僅持續推進關鍵的技術發展，今年的新冠肺炎疫情更促使各產業全面加速轉型，如今的AI發展，正顯見地推升至技術推廣與應用落地的競爭尖峰，智慧商機瞬間風起雲湧。

現在，就是科技產業要角各自定位這波趨勢是危機還是轉機的時刻。但開發AI的目標是什麼？創鑫智慧（NEUCHIPS）董事長暨執行長林永隆指明：「所有AI都一樣，當運算量很大的時候，要在一定的時間內完成，準確度要達到一定水準，耗的能量要越少越好，不然很多商業都無法運行。」

實現智慧普及化，就是目前全球AI技術發展的共同目標之一。台灣也不例外，科技部於2018年啟動了半導體射月計畫，目標是透過彙整台灣半導體領域的產官學資源，集中發展人工智慧終端（Edge AI）的核心技術。

創鑫智慧就是這項計畫的參與要角，他們鎖定了特定應用領域對AI運算解決方案的開發需求，從IC設計開始部署台灣原生的AI創新技術，2020年更宣布進駐新竹科學園區，顯露在產業應用面上的穩健成長動能。

作為新創公司，以矽智財（IP）開發者的身分出場，不能不說令人耳目一新。創鑫智慧由董事長暨執行長林永隆領軍，因此公司發展與他在晶片設計上的深厚專業背景密切相關。

林永隆博士同時也是清華大學資訊工程學系的教授，除了長年專注在IC設計與設計自動化的研究與教學，更進一步觸及機器學習技術，甚至組織了來自IC設計領域且具備業界前沿開發經驗的新創團隊，他看準的，就是AI運算將會在未來科技發展扮演關鍵推手的角色。

「Intelligence Everywhere是創鑫智慧的成立宗旨，」林教授表示，「要實現智慧運算或是演算法有很多方法，隨著AI模型越變越大，對準確度的要求越高，運算需求也會越來越大。」因此，提升運算效率成了關鍵。

「實現智慧運算或是演算法有很多方法，提升運算效率，並控制整體成本，就是最好的AI運算。」—創鑫智慧（NEUCHIPS）董事長暨執行長林永隆

那要如何提升效率？林教授接著解釋，其實有很多方法，可以從演算法、運算架構、電路到系統優化，都有很多地方可以著手，所以要分析要從哪裡開始進行，並針對問題提出可能的方案，再去實驗、分析。

足見智慧運算解決方案的開發工作，茲事體大，創鑫智慧也在持續關注市場與不斷創新開發的歷程中，摸索出一些在AI市場的生存脈絡。

應用領航 智慧運算開發未盡

具備AI運算的核心技術，創鑫智慧現已開發出三大核心產品，佈局擴及邊緣到雲端環境，目標應用涉及聽覺與視覺處理，以及運算加速，分別是用於語音處理的AI加速器引擎RNNAccel、其獨家開發的開源CNN演算法架構HarDNet，以及能夠優化雲端推薦系統的AI加速器引擎RecAccel。

「RNNAccel能聽得更明白，HarDNet能看得更清楚，RecAccel能想得更透徹，這些是我們產品的核心價值。」營運長陳建良一言以蔽之，整體而言，AI的應用範疇（spectrum）很廣，除了鎖定與眼睛、耳朵與大腦直接相關的智慧運算方案，創鑫智慧仍在持續嘗試相關的可配置方案。

事業開發經理陳品函進一步解釋，要實現Intelligence Everywhere，他們先找到耳朵，以聲音來說，課題可以很廣，從抗噪、語音辨識到翻譯。

「而IC設計是我們在行的，」在論及AI技術開發時陳品函侃侃而談，「所以我們的第一個產品RNNAccel以硬體優化切入開發，而且AI的領域非常多，但最後還是要交給電腦運算，包含一些通用硬體，像是CPU、GPU，它們雖然有很大的彈性，但問題是針對特定應用時，能耗就會比較差。」

因此，創鑫智慧在開發初期就聚焦在加速特定AI應用的硬體運算效能。「最好是電池運作的，」陳品函補充，「這些應用要更省電、效率要更好。」從硬體優化的角度切入，創鑫智慧不僅能發揮在晶片設計的專長，還能依據不同應用設計出更有效率的IC，讓尺寸更小、能耗更小，進一步降低整體成本。

「AI應用的預算控制（within budget）很重要，」林教授指出：「這就包括購置、運算和時間的成本。」他以挖礦機為例，一開始用的是CPU，但太耗電，之後改用GPU，也太耗電，後來就設計了挖礦機專用的ASIC。

「AI運算也是一樣，辨識影像要耗多少電，或是一焦耳的能量可以辨識多少影像。控制好這些成本，就是最好的AI運算。」他直言。

以語音處理的邊緣裝置為例，像是智慧音箱（smart speaker）、助聽器、穿戴式裝置、主動降噪（ANC）耳機等。陳品函表示，要在這些裝置上執行深度學習推論，運用傳統規則式演算法，效果有限，AI演算法卻可以更快、更省電，節省的能耗多達70%。

此外，要將智慧運算普遍導入裝端裝置，除了電力，對記憶體也有相當的限制。陳品函表示，RNNAccel的關鍵技術就是他們團隊開發的壓縮技術NeuCompression，不僅壓縮效果能從2x、5.3x、8x到高達16x的比例，同時還能達成比目前其他現有方案還更優異的精準度，對記憶體的需求也變小了。

除了考量終端硬體的負載限制與控制整體成本，面對未來AI普及化的多元應用需求，還要取得在通用與客製需求之間的性能平衡，進而開發出最佳化的智慧運算解決方案，這也會是產品開發的重要考量。

「AI是應用導向，該精準就精準，」陳品函舉例，例如ADAS對性能要求就比較嚴苛（critical），運算要跑得比車還快，該煞車就要煞車，但消費性應用就可以採用小模型，例如抗噪耳機。

圖二 : 創鑫智慧（NEUCHIPS）事業開發經理陳品函表示，AI開發以應用為導向，精準度還是重要的考量。（攝影：黃慧心）

「當未來AI真的無所不在的時候，其實整體來說，AI的精準度還是需要考慮的，怎麼去取捨，就要看個別應用對精準度的需求。」她說道。

IC設計是起點 卻不是終點

作為新創公司，本身在開發的時候就是挑戰，也有風險。但為何首先開發人工智慧IP，進入這塊高成長卻也高競爭的市場？

陳建良回應：「以早期發展來說，我們會希望以核心技術很快地進入市場，所以利用IP來推廣我們的核心技術。」但不同階段公司會有不同的規劃和發展，會隨著時空和環境調整，他也補充。

以IP模式經營，一般首先會想到的就是Arm，它是發展得相當成功的典範。陳品函則點出另一項關鍵：「我們初期沒有開發自己的IC，利用IP的形式設計產品，我們可以把AI當作基準，從應用演算法、到架構、到運算硬體著手開發，再把整體的解決方案進一步精簡，面對問題，我們也有能力從頭想到尾。」

談到完整的智慧運算解決方案，陳建良指出：「和台灣業界不一樣的地方，是我們有自行開發的HarDNet演算法，很多產業夥伴的演算法都來自他人的演算法，例如SDD-VGGNet或ResNet等，但那樣開發只能做到加速，不能改善，我們從核心技術紮根，所以可以從演算法、軟體到硬體架構進行改良，全面提升運算效能。」

另一方面，他也指出，在應用面，國內業界多半都在談AIoT、邊緣裝置端，非常少的團隊在討論雲端和資料中心的運算，這也反映他們觀察國內外市場在AI運算的開發需求上呈現出的差異。

「台灣很多在做高階手機，還有MCU，這些應用對AI的要求等級就會和其他應用很不一樣，」陳建良表示：「國外會做『微型智慧運算（Tiny ML、Tiny AI）』，這些運算模型被大幅簡化，好處是運算量非常低，所以電池和使用場景會非常不一樣，而美國矽谷在AI領域還是位居世界領導地位，所以比較強調高速運算、高精準度。」

洞察AI運算需求的市場差異性，創鑫智慧在2019年開發了第三款產品RecAccel，就是嘗試挑戰以資料中心應用為目標進行開發，期望將能加速雲端平台上的推薦系統效能。

「走一條和台灣現況不一樣的路，也是我們公司努力實現的目標，」陳建良表示：「傳統晶片和AI晶片供應鏈，在上下游的合作模式上會出現很大的差異。台灣的強項是快速晶片化、快速降低成本，對在世界各地快速普及技術有其貢獻。但在AI領域上，最大的不同是『演算法並不標準』，會根據使用場景進行調整，這對台灣來說，是非常不熟悉的IC開發方式。」

圖三 : 人工智慧應用廣泛，技術創新顯得更為重要，創鑫智慧（NEUCHIPS）持續從演算法、軟體到硬體的創新方案，邁向創造價值的產業模式發展。（source：創鑫智慧／攝影：黃慧心）

創新，是國外科技公司相對擅長的領域，而設計出新的規格和產品，可以創造新的產業價值。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 351 期1 月號】