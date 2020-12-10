今年，你想來點什麼樣的電源元件？

【作者： 籃貫銘】

開發者需要什麼樣的電源元件？哪種規格或者技術特色，是設計人員心目中最動人的採購因素？這兩個問題應該是所有電源元件供應商最想知道，也最有興趣的兩個題目。而答案，在今年的「CTIMES電源元件採購行為調查」中，都有了明確的輪廓。

電源元件的採購因素分析：性能為首 價格次之

在電源元件的選用決定方面，依據CTIMES的調查結果，元件的「性能」，依然是開發者最在乎的項目，平均給分達到了「8.96」分，明顯高於其他的項目。這顯示了在進行電源設計時，越高效能的產品，對於採用的影響力越高。

排名第二的，則是「價格」，平均給分為「8.19」分。儘管在平均數值上並沒高出其餘項目太多，但價格顯然是所有系統開發者念茲在茲的因素，是僅次於效能的項目。尤其是在成本敏感的電子系統類型上，能夠減一分是一分。

排名第三的是「體積」，平均給分為「8.07」分。體積項目的給分依然達到8分以上，顯見電源元件的體積對於開發者而言，是非常重要的採購因素。特別是當前所有電子系統裝置的空間越來越緊湊的前提下。

第四名則是「開發工具」，平均給分為「7.90」分。開發工具一直是所有元件採購時的重要支援項目，對電源元件也是如此，越豐富和完整的工具，對設計越有幫助。只不過相對於其他的因素，工具的重要性就較為其次。

排名最後的則是「品牌」，平均給分為「7.82」分。此結果顯示，對於電源系統的開發者來說，電源元件的品牌是他們最不重視的項目，但這僅是比較的結果。因為從市場現況來說，主要的電源元件品牌，都是悠久的大廠，對消費者已有一定的信任度。

總結來說，性能與價格仍是消費者選用電源元件最關鍵的採用因素，其中性能更是決定性的主因。至於品牌與工具，則是因為電源元件的設計方式與原則，皆大同小異，而且多是國際級大廠，因此較不受重視。

附加服務與支援項目分析：服務與評價為王

這個項目分析的主要目的是，要探知除了元件和供應商品牌本身的因素外，哪些額外的服務與支援項目，對於開發者的採購元件行為會產生影響。

而調查結果顯示，附加服務與支援項目，普遍獲得用戶的認可，整體的平均皆在8分以上（除了線上軟體），顯見這些附加的功能與支援，對於開發者而言，仍是十分有吸引力的服務。

此項目排名第一個的則是「支援服務」，得分為「8.90」分。由此可知，售後的各項支援與服務，對於元件採用者來說，是最重視的項目，所以能夠提供越完善的相關支援，也就越受開發者的青睞。

排名第二的為「市場評價」，得分為「8.54」分，顯示在市場上有好口碑的電源元件產品，對於開發者的採用也越有幫助。這也代表了開發者在選用元件時，探詢市場的評價，已成了採購決策的一大重要因素。

「升級相容」則是排名第三，得分為「8.39」分。此因素僅僅以些微差距位居第三，代表開發者對於避免變動設計仍是十分看重，若是元件能夠在既有的設計中無痛升級，對於開發者就有越大的吸引力。

排名第四的則是「開發工具」，得分為「8.28」分。這個結果與上一項調查的成績相當，除了代表受試者的一致性之外，也再次表明了在電源元件中，開發工具的重要性不若想像中高。

「線上軟體」則是排名最後，得分為「7.91」分，也是此項目中唯一低於8分的因素。這其實也與開發工具相呼應，就是業者的支援服務與產品評價，才是開發者最在意的項目，而線上軟體則是最不受青睞的因素。

圖二 : 附加服務或者支援項目的選用排名

未來採購電源元件的看重技術：

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 350 期 12 月號】