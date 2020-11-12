疫情推升智慧聯網裝置需求 MCU出貨迎來大爆發

【作者： 籃貫銘】

盛群半導體（Holtek）總經理高國棟，在2020年度的新品發表會上，秀出了今年1~9月的出貨概況統計。而根據他們的資料，該公司整體的微控制器（MCU）出貨量，已較去年成長了27%，達到5.9億顆，其中內建快閃記憶體（Flash）的MCU則成長了37%，32位元的MCU也成長了30%，業績令人驚艷。

這個業績除了反應盛群這些年的經營有成外，更顯示了終端生活電器在設計上出現了明顯的變化，例如，更多的產品設計導入感測與觸控等功能。因此那些過往被認為是「高規格」的微控制器產品，瞬間變成了主流的需求。

智慧應用興起 32位元與Flash MCU研發力道加大

過往，盛群主打的應用多是以中低階的產品為主，因此主力的MCU產品也都是以高整合和高CP值為導向。而近年來，因為智慧應用的興起，才加大了在32位元與Flash產品系列的研發力道。

所以，當盛群開始增強在高規格產品的研發且充分反應在銷售上時，就代表那些中低階的生活家電產品已開始轉向整合更多的智慧功能，最明顯的趨勢就是智慧聯網的設計。而這也代表著談論多時的智慧生活應用，將開始全面普及。

再細看盛群各項的MCU出貨分析，其中健康量測MCU、耳/額溫槍和體溫計MCU，因為疫情的因素，以翻倍的情況大幅成長了131%和678%，是屬於非常態性的發展。但除了健康量測之外，觸控MCU和馬達控制MCU也呈現了大幅的成長，分別為34%和51%；安全防護類的MCU，也同樣成長了28%。

圖二 : 盛群半導體1~9月MCU出貨成長概況。

然而，盛群整體的MCU出貨分布並沒有明顯的變化（除了健康量測類），因此可以探知今年各項生活電器已加大了對於MCU的採用力道，同時對於高性能、高規格的MCU的需求更有明顯的成長。

呼應這些需求，在今年的新品方面，盛群也指出，將持續推動32位元MCU產品的布局，而今年的重點為採用Arm M0+核心的MCU，其特點為運算速度提升至60 MHz，主要的適用領域為LCD顯示和物聯網終端裝置等；另外，盛群也推出了M3核心的MCU，其特色為高性價比，以指紋辨識和智慧門鎖為主要的目標應用。

聯網、觸控與感測 MCU的三大應用趨勢

另一方面，由於疫情引發的居家隔離的因素，帶來了對於智慧生活家電的需求，這類裝置就是典型的智慧物聯產品，具備聯網的功能是基本的要求。因此盛群也推出了多款整合無線功能的專用型微控制器，包含新一代的Sub-1 GHz無線產品，以及新開發的2.4GHz Tx/TRx產品，作為智慧家庭的射頻收發器應用。另外，也開發了NFC Reader Controller產品，進一拓展在門禁鎖等近場無線通訊的應用。

觸控也是另一個智慧生活裝置設計的發展趨勢，而且相對於過往觸控只會用在特定的中大型家電中，現在新一代的智慧生活產品更加廣泛的導入了觸控的設計，產品也更加的多樣化，例如智慧型穿戴裝置（手環）、智慧喇叭、智慧水壺和打掃機器人等，都是採用觸控為主要的操作介面，因此整合觸控的MCU方案也成為首選。

感測器則是實現各項智慧功能的關鍵元件，它也是所有自動功能作動的起始點。因此，整合各項感測器的解決方案也是目前MCU設計的一大趨勢。

此次盛群也在年度新品發表會上展示了多款搭配感測器的產品應用。包含消防領域的煙霧感測器，可用於警報器、緊急照明和疏散指示燈等。其中新一代的CO/燃氣探測器MCU，新增了通用型和LCD型兩款，也具備低功耗無線網路的功能，可依據需求提供進一步的安全性設計。

除了燃氣的感測外，消防安全領域還有煙霧和熱的感應器，以及溫度與深度的感測器，同樣也是住家安全感測的應用範疇。

另外，用來偵測壓力、角度、加速度與距離的各式感應器，也被更大幅的運用在生活的家居場景中，例如感應人手接近的自動洗手乳瓶和自動上水器等，都在今年更明顯的被使用，因此也成為MCU業者的新興市場。

圖三 : 新一代的CO/燃氣探測器MCU。(攝影／籃貫銘)

主打8位元ADC MCU 跨界挑戰Music STREAM系列

儘管32位元MCU的應用力道持續加重，但8位元MCU仍舊在特定的產品領域上扮演著舉足輕重的角色，尤其是需要整合ADC的應用。盛群此次的8位元新品就以低針腳數（Low pin-cout）ADC、ADC MCU和先進ADC MCU為主。這系列的產品多是以小封裝為主，並以需要能快速啟動電源的裝置，以及需要更高資源的家電產品為主要目標。

值得注意的是，盛群今年推出了一個全新的產品系列「音樂串流（Music STREAM）」。據盛群表示，該系列為推動科學整合藝術的跨域學習應用產品。今年展示的產品，包含DJ編曲用途的Audio Workshop、電子吹管、音樂筒和MIDI音箱等。

2020.11月(第349期)教育數位化