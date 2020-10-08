開創多元應用 電子紙站穩軟性顯示市場

【作者： 籃貫銘】

儘管AMOLED也具備軟性顯示的能力，但其高居不下的成本與全彩顯示的特性，限縮了它的發展。放眼當前的軟性顯示市場，電子紙成了一枝獨秀的解決方案。

時至今日，能夠擁有足夠商用實力的軟性顯示技術，大概就只剩下電子紙（ePaper）了。儘管AMOLED也具備軟性顯示的能力，但其高居不下的成本與全彩顯示的特性，因此限縮了它的發展。所以放眼當前的軟性顯示市場，電子紙成了一枝獨秀的解決方案。

在這個時代，單純用來顯示的產品，就只剩下大尺寸的電視和公共空間的顯示器，其他的顯示應用多數都需要同時具備「操作介面」的功能，特別是消費性電子產品，他們都需要結合觸控，來做為系統操作的介面。也因此，在設計上就更加複雜，同時也更不易往「軟性」的方向發展。

基於這些因素，主流的顯示技術例如TFT-LCD和AMOLED，在軟性技術上的發展力道就明顯減弱許多，因為沒有足夠的商業誘因來支持。即便是去年推出的可折疊AMOLED手機，在價格居高不下的情況下，發展也是有限。

反射式＋低功耗 更具軟式顯示優勢

至於電子紙，由於先天基礎成像技術的限制，使其較難提供全彩和高解析的顯示品質，但卻也因此更能專注在訊息提供（Information Providing）的面向上。所以像是電子書、電子標籤、電子海報，甚至是住宅和公共空間的裝置與布置，就幾乎變成了電子紙的專屬應用。而這些應用其實更需要軟性的特性。

電子紙有兩個主要的技術特色，一個是反射式顯示，另一個則是超低功耗。

顧名思義，反射式顯示就是需要光線投射來照明的顯示方案，而這也是電子紙一大特色。因為它不屬於自帶背光模組的顯示技術，因此在結構與體積上都更為簡易和輕薄，同時也更容易能實現軟性顯示的應用。

也因為是反射式顯示，所以電子紙需要在有光線的地方才能進行閱讀，因此在光線昏暗的地方就必須要開燈，或者搭配照明的設計來進行顯示。但它反過也就沒有強光環境下無法閱讀的問題，所以在戶外的資訊顯示應用上十分有優勢。

圖二 : 如今的電子紙書寫的體驗，已能媲美傳統紙張。（source：E ink）

在超低功耗方面，由於電子紙沒有背光模組，因此電耗也就低了不少。另一方面，由於電子紙是以驅動電子墨水的顆粒來產生顯示畫面，因此主要的電力都是用於驅動這些墨水顆粒。然而電子紙的應用（例如標籤和告示牌）並不需要經常變更畫面，因此相對來說又更加省電。

基於這樣的特性，因此電子紙就更適合運用在只能以電池運作的設施與設備裡，而這也拓展了它作為軟性顯示應用的範圍，特別是一些公共和醫療顯示的系統。

提高反應速度 加入彩色粒子

電子紙的基本技術相信大多數人都是略知一二的。如前述，它是一種使用電子墨水技術的反射式顯示，所謂的「電子墨水」，其實就是許多的具備色彩的粒子，透過這些粒子的排列來顯示出畫面。而這樣的顯示技術當然不需要使用濾光片。

在最初階段，電子墨水只能顯示黑白和有限的灰階，主要的原因是只使用了黑白兩色的墨水粒子，而且轉動的速度也不甚快，因此也所謂的反應速度慢的問題。

但隨著電子墨水的製程技術不斷的提升，再加上驅動IC的性能也持續提高，目前電子紙的顯示能力已大幅提升，在反應速度上也可達到50毫秒(ms)，雖然跟主流的LCD顯示相比還是非常慢，但對人眼閱讀來說已接近足夠（約需42毫秒）。

除了改善更新的反應速度外，電子紙當然也朝向更豐富的色彩顯示前進，也就是推出全彩等級的電子紙顯示方案。以E ink元太為例，他們就推出了稱為「先進彩色電子紙（Advanced Color ePaper，ACeP）」的解決方案。

圖三 : ACeP的彩色粒子共包括八種原色，在每個像素中使用所有的有色粒子，而不是採併排。（source：E ink）

這個技術是在2016年所發表，而從原理與顯示效果可知，這是一種具備多色粒子的電子紙顯示技術。依據E Ink的技術說明，ACeP彩色電子紙透過具備色彩的粒子，不需要彩色濾光片，實現了全色域顯示的效果；可在微膠囊（Microcapsule）或微杯（Microcup）架構下執行。

ACeP的彩色粒子共包括八種原色，顯示器採用單層電泳液，可使用與TFT背板相容的電壓進行控制。其透過將流體摻入微膠囊或Microcup結構中，在每個像素中使用所有的有色粒子，而不是採併排的像素顏色，因此可以實現色彩的豐富性。

打入住宅和公共空間 軟性顯示廣告價值浮現

而在應用上，除了過往常見的電子書之外，現在電子紙更加著墨在公共設施與商業市場的領域。例如，E ink就推出了用在室內裝潢的可變色電子紙解決方案，其運用了電子紙軟性與色彩可變的特性，能與各式的住宅商辦和展示空間進行結合，成為一種動態的室內設計產品。它甚至還能結合裝置藝術，變成藝術設計的一部分。

圖四 : E Ink與群創合作開發大尺寸ACeP全彩電子紙，布局公共交通與零售之電子看板應用。（source：E ink）

在商業應用上，貨架標籤與告示牌，是目前電子紙正迅速成長的領域，包含零售商場、醫院名牌、公共交通運輸的時刻表和路線資訊等，都可看見電子紙的身影。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 348 期10 月號】