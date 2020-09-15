以人為本的智慧空間開發

【作者： 籃貫銘】

AI應用漸漸成熟，5G世代也來了，智慧眼鏡即將迎來它最美好的年代。在此之際，梁文隆已經投入了多年的時間進行研發，並獲得了卓越的成果，他也成為台灣，甚至是整個亞洲最重要的智慧眼鏡系統的引路人。

一介紹起他所開發的智慧眼鏡，梁文隆董事長的語氣和神情明顯得興奮了起來。對於能有現在的進展和成果，他的自信與喜悅充分反應在他的話語裡。

然而梁文隆其實是個溫文且務實的人，他出身於嘉義朴子，平時喜歡登山健行，對於研發設計有著極大的熱忱。他最早是學機械起家，並在此過程中接觸到了半導體製程，且深受吸引，尤其是異質封裝技術思維，更為梁文隆開啟了事業新的契機，一頭栽進了光學系統設計的領域。

如今AI應用漸漸成熟了，5G世代也來了，智慧眼鏡即將迎來它最美好的年代，包含蘋果、高通、Google和Facebook都已經磨刀霍霍，準備大顯身手。但在此之際，梁文隆已經投入了多年的時間進行研發，並獲得了卓越的成果，他也成為台灣，甚至是整個亞洲最重要的智慧眼鏡系統的引路人。

然而，他究竟怎麼看待智慧眼鏡的應用，又怎麼擘劃接下來的發展，在他的心裡面最完美的虛實整合介面又是什麼樣的風貌？《CTIMES》特別專訪了梁文隆董事長聊聊他的所思所想，以及他對產業的期許與擘畫。

AR智慧眼鏡將改變人類擷取訊息的方式

梁文隆：目前佐臻在智慧眼鏡的硬體製造上已經告一階段，今年將會著重在軟體的應用上。我們已把相關的SDK都完成了，接下來就是搭建開放平台（Open Platform），希望能夠讓更多的AR應用可以進入產業裡，讓數位內容真正可以配合AR來推出。佐臻的目標是輕量化和低成本，讓所有人都可以配戴。

AR不是只有用在一個地方，是全方位的，能運用在智慧醫療、工業、導覽和教育。有了這個載具之後，人類擷取訊息的方式開始改變。當智慧眼鏡出現以後，所有訊息都在你的眼睛前面，在實體空間裡面。而智慧眼鏡的結構有兩種形式，一種是穿透式的光波導，另一種為光反射的鏡片，它們都內建兩個微投影器，外部則有一個以上的鏡頭，用來做環境的辨識。

戴上智慧眼鏡之後，就可以對周遭的人事物進行分析和辨識，無論是物品或者是人臉，只要連接到雲端資料庫，就可以立即得知相關訊息。內政部長就希望讓員警們可以配戴這個智慧眼鏡，增加值勤的效率。而我們在推動的是一個產業，而不是一個產品，只是說我們能不能把它做的跟普通眼鏡一樣輕。

「AR最重要的，就是把兩個空間不同的人事物，把它連結在一起。」 —梁文隆

所以智能眼鏡其實它就是一台電腦，就是一台手機。它把信息放在你眼睛前面，把影像放在眼睛旁邊，把喇叭和麥克風放在耳朵旁邊，這樣就能讓你釋放雙手「Hands free」。只要戴上眼鏡就跟全世界連結。

而我們為什麼要推智能眼鏡產業協會，並不是要賣一隻眼鏡，而是要把各個應用服務的環節拼湊起來，期望在法規與商業模式上去突破。這也是為什麼我們要這麼辛苦去展示、去推動；在結合、結盟各行各業。也由於跟傳統電子產業的做法不同，因此逐漸受到政府與市場的關注。

未來只要夠輕量化，就可以減少使用者拿出手機的機會，甚至進一步取代手機。智能眼鏡有更大的視覺空間，更好的影像體驗，它是光機電聲的結合。我們現在正在努力的就是配戴的舒適性，以及人機介面的操作性。因為智能眼鏡的操作是用肢體與手勢的輸入，甚至包含眼球的運動，另外，語音的控制也很重要，就是「Voice to Text」。

例如台塑的六輕的檢修，就可以使用智能眼鏡來進行。這樣具有高危險性的檢修工作，就能透過AR智能眼鏡來增加檢修的可靠度，利用雲端即時監控和紀錄的功能，確保作業人員檢修品質，還能以SOP為主，避免人為的判斷。

受異質封裝啟發 追求輕薄短小省電

CTIMES社長黃俊義(後稱CTIMES)：現在我們已經很清楚智能眼鏡的能力了，但我們也很想了解董事長您的成長背景，以及為什麼會接觸到AR這個領域？

梁文隆：我是學機械的，是搞製程的，做所謂的「Process」。三十幾年前，因緣際會接觸到了很高深的「異質封裝」的技術，而當時我就是一名工程師，去應徵該職務。

這塊木板上，就是我三十年來的成果與經歷。當時我在國碁（當時為台灣最大的通訊設備商，2003年為鴻海所併購），就與團隊共同把一個通訊模組小型化，讓各項行動裝置得以實現。

「以前的手機是黑金剛，但現在已經非常輕薄短小了，它的關鍵就是微型化封裝的技術。」

圖二 : 這塊木板上是梁文隆三十年來的成果與經歷，包含各種微型化的無線模組，以及全世界第一顆的電子麥克風封裝。

「輕薄短小，省電，就是這三十年我追求的。系統要小、通訊要好，同時也要省電；所以台灣做無線模組技術的，大概都跟我有關。像全世界第一顆電子麥克風的封裝（樓氏Knowles），是我協助設計的。」

有了異質封裝的技術之後，我就開始投入做模組化的工作，我把它叫做「系統模組化」。像智慧眼鏡要做的這麼小，就是要把許多的功能模組化，如AP模組、無線模組和處理器模組等。但當時佐臻並沒有光學的技術，所以又投入時間進行自有光學技術的研發，目前佐臻已具備獨立設計智能眼鏡的能力。

科技來自人性 創造以人為本的智慧空間

CTIMES：佐臻能走到現在這個規模，一定有一個信念或價值在裡面，或者說您想為這個社會做什麼？

梁文隆：為什麼會走到這個領域，其實剛好就是自己的核心技術在這裡，如果不是核心技術在這，那也只是剛好「靠到邊」。但我發現到智能眼鏡將會改變未來的應用方式，同時產生不同的商業價值。所以當走到硬體成熟（Hardware Ready）後，就去思考新的應用可能。

約在2018年的時候，我們就在想智能眼鏡到底能改變什麼？要取代智慧手機，那它的瓶頸在哪？而現在我們慢慢發現到是有這個機會存在，尤其是我們改變了一個信念，就是「從取代手機，變成結合手機」，從這裏面產生顛覆行業的價值。

圖三 : 梁文隆真正想做的是成立一個AR共創平台，要做能「改變人類工作模式」的事業。

所以我真正想做的是成立一個AR共創平台，因為載具未來電子五哥可能會做的比我好，軟體應用也有更具實力的垂直領域業者。所以我們經過一年的思考後，我們決定要做「改變人類工作模式」的事業。例如現在的視訊會議是「Room to Room」，但AR眼鏡會改變這件事。它讓訊息視覺化，把文字訊息空間化，Facebook也正朝向此方向。

「會殺死Facebook和微信的是什麼？就是智能眼鏡。」

我不喜歡VR，因為它都是虛擬的，並不符人的真實體驗。我認為人還是要有溫度的，你並不是對著機器在講話。所以我在門口擺了「科技來自人性」的書法，這也是我給自己的目標，應該要以「以人為本的智慧空間」的技術方向來發展。

而我為什麼會做眼鏡，因為它離眼睛和嘴巴最近。它也許未來會變成隱形眼鏡的形式，但我保證在這５年之內不可能發生。不過智能眼鏡一定會越來越輕量化，現在唯一個問題是電池（能量）的限制，就要用漸進式的方式克服。

現在5G來了，我們公司也在規劃未來3～5年的產品設計與應用，要如何與5G來搭配，讓IT、DT（Digital）、OT緊密的結合。

深信訊息空間被可視化 將能改變世界

圖四 : 佐臻門口擺了「科技來自人性」的書法，這也是梁文隆給自己的目標。（攝影／籃貫銘）

CTIMES：我覺得董事長講的很好，就是要發展共創平台這件事，也是關鍵。最後是能不能請董事長分享一下您有什麼樣的信念或者是信仰？

梁文隆：雖然我是自己創業，但我不敢講我自己是企業家。以前創業是要求生存，但現在有點理念了，因為沒有理念很難堅持下去。像這3年就蠻辛苦的，無論是對外，還是對內的股東，因為你投入經費，沒有在財報上反映，就是沒有成功。

而讓我們可以繼續走下去，包含我自己，我們認為AR的價值，第一個就是要為人們的健康、生活和環保帶來幫助。因為AR方案其實對眼睛的負擔很小，首先它無藍光，而且投射在六公尺處，甚至可防近視；第二個，它可以改變人與環境的互動模式，戴起來的時候，它就是人的一部分，它會讓人與自然充分融合在一起，只要聲音、影像與環境連結在一起，就可以馬上被理解。

只要這樣的互動方式建立起來，未來人們的工作、學習和生活型態一定會改變。而也就是因為這樣的信念，我們持續投入AR眼鏡的研發，至於要怎麼實現，也就是光機電聲的整合，並朝輕薄短小省電來發展；第二個就是人機介面（UI）的定義，未來什麼是最友善的人機介面（UI），我也還在思考，如果被我們定義出來，我們就是下一個Apple。

為什麼台灣沒有這樣的願景，一定要做出實體的產品才有產值？這些人機介面UI和UX也都是很有價值，是能顛覆一整個產業。但台灣為什麼沒有人做這些事？就因為沒有這個開發平台，讓人才可以投入相關演算法的開發。這也是為什麼我要投入開放平台與共創平台的主因。

所以我們的理念是什麼？「我們深信，當訊息空間被可視化，而且有很好的人機介面的時候，就可以改變世界，而且是健康的，那為什麼不走這條路。」

(本文整理／籃貫銘；攝影／鄭人和)

■梁文隆小檔案

學歷：

國立高雄應用科技大學

經歷：

˙光寶電子

˙台灣國際標準電子

˙國碁電子

˙德竹公司

˙家程科技

現任：

˙佐臻股份有限公司創辦人／董事長

˙台灣智慧眼鏡產業協會理事長