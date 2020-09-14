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5G時代正式啟動 高速傳輸市場熱潮再起

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖一 : 聯發科攜手英特爾進攻5G PC市場，圖為聯發科技總經理陳冠州。（source：聯發科）
圖一 : 聯發科攜手英特爾進攻5G PC市場，圖為聯發科技總經理陳冠州。（source：聯發科）

【作者： 籃貫銘】

加粗體文字處在新冠肺炎疫情壟罩全球的情況下，台積與聯發科的業績表現，恰恰反應了5G時代將帶來巨大的半導體需求，且相關的高速傳輸應用也將水漲船高。

台股的指數在七月底創下歷史新高，其中台積電與聯發科的股價持續飆高，是帶動這波漲勢攻破頂點的主要關鍵。特別是在新冠肺炎疫情仍壟罩全球的情況下，台灣這兩家半導體的業績表現，恰恰反應了5G時代將帶來巨大的半導體需求，且相關的高速傳輸應用也將水漲船高。

由於台積電的先進製程晶片代工技術領先全球，因此5G相關晶片幾乎都是由台積電所包辦，所以台積的業績與展望，基本上就是全球5G發展的參考點。依據台積電第二季的業績成果，其無論是營收還是盈餘，皆雙雙創下歷史新高。且光上半年的營收，就較同期成長了35%，純益更是成長了85.6%。

而從營收與純益的成長就可看出，台積最先進的晶片製程技術可說是當紅炸子雞，完全處於供不應求的情況。再對照到實際的產品應用，則當然就是5G與高性能運算（HPC）的領域。

5G手機加速佈局 拉升高性能運算市場

圖二 : 台積第二季營收的應用平台佔比。（source：TSMC）
圖二 : 台積第二季營收的應用平台佔比。（source：TSMC）

台積電總裁魏哲家在第二季法說會上就表明，由於5G手機和HPC等應用需求帶動下，台積電7奈米和5奈米等先進製程需求強勁，因此台積電今年營運將會有近20%的成長。

值得注意的是，在疫情剛爆發的初期，台積原本下調營收成長的預期，但隨著全球封城政策與遠距工作的實施，5G高速網路的佈建瞬間成為各國積極發展的策略，也因此加速了5G和高速傳輸應用的發展。

而在此趨勢的帶動下，5G智慧型手機的市場也提前升溫。魏哲家表示，台積電先前預估今年5G手機的滲透率約為15%，但目前已上調至17%至19%。顯見各家智慧型手機品牌商已加快了5G手機的布局。

說到5G手機市場，聯發科的動態與發展更是關鍵的參考指標，不僅因其是高通與三星之外，另一個重要的5G手機平台供應商，更由於美中貿易對峙的情形下，聯發科將會是接下來中國5G手機市場能否加速成長的重要供應商。

進入5G世代，聯發科已不再是被動的追隨者，而是攻擊的發動者。在5G行動運算平台與5G數據晶片上，聯發科已與高通和三星互有往來，甚至被高通視為主要競爭者。顯見在5G晶片的技術上，聯發科具備相當的實力，並逐步獲得客戶的採用，尤其在中國市場。

特別是美國近期加重了對中國科技出口的限制後，高通在中國的手機業務展望已成未知數。另一方面，受限於科技禁令的影響，華為的手機晶片無法在台積電投產，尋求外援就成了不得不的選項，於是聯發科就成了首選的採購對象。

聯發科在第二季法說會中表示，包含智慧型手機與平板電腦的行動運算平台，佔了第二季近一半的營收比例（43%～48%），其中行動運算平台在第二季的需求格外強勁，主要是數款5G智慧型手機的上市，以及遠端學習所帶動對平板電腦及Chromebook的需求。

聯發科執行長蔡力行更預期，這波漲勢將會延續至第三季，而且看好全球5G手機的出貨將會接近預期的高標，也就是達到2億支的規模。

蔡力行指出，聯發科技在全球5G市場佔有很好的位置，僅用了三季就達成5G全產品線覆蓋。目前中國主要手機品牌皆有採用聯發科的5G單晶片且推出產品上市銷售，且有更多款式正在開發中，預計今年下半年陸續推出。第三季起，搭載聯發科5G單晶片的手機將開始出貨至中國大陸以外的地區。

5G PC、CPE、Wi-Fi 6 將在2021大爆發

圖三 : 整合Wi-Fi 6與其他次世代高速傳輸介面是未來行動運算的標配。（source：Intel）
圖三 : 整合Wi-Fi 6與其他次世代高速傳輸介面是未來行動運算的標配。（source：Intel）

然而5G手機僅僅只是5G世代商機的第一波，更多延伸而來的高速傳輸應用與相關的零組件市場也將隨之爆發。

例如，聯發科也將其5G數據晶片整合至筆記型電腦中，其與英特爾合作的5G PC已通過5G數據機資料卡的開發與認證，該款T700 5G數據機已在實際測試場景中，成功完成5G獨立組網（SA）通話對接。而首款搭配英特爾平台的5G筆記型電腦，預計將在2021年上半年進入量產。

首先，就是中小型區域室內無線網路傳輸的5G用戶終端設備（CPE），以及Wi-Fi 6網路設備，將會隨著5G手機的滲透率持續提升之後，快速的進入消費者與商業市場之中。

由於更快的手機數據傳輸速度帶動下，直接促使了其他網路的傳輸速度也要有所跟進，尤其是更高解析與AR/VR等數位內容的推動，將會帶來強大的網路世代替換的力道。而且在有了5G更佳的無線網路體驗之後，消費者也會增加對於家用無線網路速度的需求，加速相關網路裝置的換機潮。

也因此5G CPE的產品將會快速進入市場，並逐步受到消費者的重視。由於CPE會將5G訊號轉為Wi-Fi，所以Wi-Fi 6也會乘著5G的趨勢迅速拓展開來。台灣網通晶片商瑞昱的Wi-Fi 6晶片在第二季出貨大爆發，就反應出了這個趨勢已經成形。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 347 期 9 月號】

2020年9月(第347期)晶片熱掰掰！
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