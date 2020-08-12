聚焦工業與網通 以生態系統觀點布局市場

【作者： 籃貫銘】

Maxim併入後，ADI的市值將超過680億美元，在全球類比半導體市場上取得坐二望一的位置。而亞太區是樞紐關鍵的市場，尤其台灣，更是全球半導體設計與生產的重鎮，因此他的運籌帷幄將是業界關注的焦點。

前往採訪的前一天晚上，亞德諾半導體（Analog Devices Inc.；ADI）宣布了一項令人震撼的消息，他們將以全股收購的方式併購Maxim Integrated。未來Maxim將併入ADI旗下，而兩家公司加總的市值將超過680億美元，在全球類比半導體市場上取得坐二望一的位置。

而在全球半導體市場裡，亞太區所佔的比重龐大，是樞紐關鍵的市場，尤其台灣，更是全球半導體設計與生產的重鎮，也因此，亞太區總經理一職對於ADI整體業務的拓展，有著舉足輕重的影響，特別是在收購了Maxim之後。他的運籌帷幄更是業界關注的焦點。

推崇ADI創辦人企業家風範 兼具業務與技術力

在ADI任職已有十年的趙傳禹，笑稱年資「尚淺」，因為ADI多的是兩位數以上資歷的員工。而在加入ADI之前，他一直都是半導體產業人士，擁有電腦科學的學歷，也擔任過客戶服務工程師，在技術與業務兩端皆十分熟稔。

而談到如何與ADI結緣，趙傳禹表示，會加入ADI是受到兩位創辦人（Ray Stata與Matthew Lorber）的傳奇故事所感動。

他表示，ADI在1965年創立時，並不是從事晶片製造，而一款以手工組裝的放大器模組。當時，半導體正開始要發展，而兩位創辦人力排眾議，決心要投入半導體的設計與製造，並提出了一個讓董事會無法拒絕的提案。

「他們願意以個人出資的方式，成立半導體部門，若事業發展順利，則公司可以原價買回；若是營運不佳，公司也不會有任何損失。」趙傳禹分享當時的情形。

如今，ADI已是世界一流的半導體供應商，創辦人也仍在工作崗位持續推動著創新。也因為如此的企業家風貌，讓趙傳禹決定成為ADI的一分子。

開拓生態系統服務 聚焦台灣工業與網通字

『ADI正在處於非常特殊位置，是站在類比與數位的交叉點上。相信隨著智慧應用的成熟，ADI將大放異彩。』~ ADI亞太區總經理趙傳禹

而針對ADI接下來在亞太區的發展策略，趙傳禹分別從市場策略面以及業務面進行剖析。他表示，在市場策略上，共有四個面向，包含財務、創新、人才與團隊、以及企業社會責任。

至於業務執行上，趙傳禹指出，將會著重於訊號處理技術的應用，並會延續在電源（Power）產品領域的方案，持續拓展相關的應用市場。

「台灣有龐大的工業和網通產業，這將會ADI近期主要的目標市場，尤其是在工業4.0所帶來的自動化趨勢。此外，5G的營運，以及IoT通訊相關的應用，也會是ADI關注的重要市場。」趙傳禹說。

而為了要更貼近客戶的需求，ADI也調整了服務客戶的方針，要讓更多的客戶能理解ADI的能力與產品，進而共創更多的創新應用。

他表示，傳統上ADI都是直接服務購買晶片的客戶，但未來將會以更寬廣的生態系統的角度來提供服務。也就是會跳脫過去的框架，接觸更多的客戶，包含系統整合商、研究機構，甚至學校，都會是ADI服務的範圍。

「生態系統的業務組織目標，就是要更貼近客戶，其中有些需要更深度的技術服務，有些則不用，如何依照個別客戶的需要進行服務，並能夠共同帶來創新，這就是發展的關鍵。未來，包含第三方的系統整合商，都會是ADI服務的範圍。」趙傳禹解釋。

他也透露，近期ADI已與台灣的大學與研究機構進行合作，贊助多項的創新研究，具體的內容將會在下半年陸續發布。

而談到產業未來的發展與挑戰，趙傳禹指出，目前產業遇到最大的挑戰，就是產品開發週期大大的縮短了，導致晶片供應商必須要提供方案級的支援，才能夠滿足。而這所謂的方案級支援，就包含了軟體與硬體，以及相關的技術服務。

收購Maxim後 將進一步完善ADI產品線

他強調，ADI的優勢就在工程開發的能力，而透過與Maxim的合併後，將會有近1萬名的工程人才，更進一步強化ADI在技術研發與客戶支援上的能力，並協助客戶解決問題。

趙傳禹進一步分享ADI與Maxim合併之後將帶來的衝擊。他表示，此合併案將進一步完善ADI的產品線，豐富旗下的產品組合，同時也為ADI朝系統級解決方案供應商的方向帶來直接助益。

趙傳禹表示，ADI與Maxim都是致力於創新的業者，而兩家公司的結合，將達到1萬名工程人才的規模。也將能夠帶來足夠寬的產品線，並為客戶帶來更多的幫助。

他認為，ADI與Maxim有足夠的互補性，雙方結合之後，將具備能夠提供系統方案級的產品與服務，強化ADI在類比半導體的領導地位。

至於雙方合併後在市場與應用的佈局方面，趙傳禹表示，汽車領域（如電動車）、資料中心，以及工業4.0的智慧應用等，都會是ADI接下來所專注的重要市場。

但他也強調，合併後實際的產品與應用規劃，都將待合併正式完成後再進行發布，也就是2021年的夏天。目前合併案正在各主管機關進行審核與批准中。

圖二 : 趙傳禹曾經也擔任過客戶服務工程師，無論產品技術、客戶服務、或者業務銷售，他都十分熟稔。

ADI前一個大型併購案，就是2016年與凌力爾特（Linear Technology）的合併。趙傳禹透露，與Linear的合併進行得十分順利，無論是產品的組合還是客戶的服務，目前都已整併完成，尤其是客戶對於合併後的成果，都給予非常正面的評價。

重視每一位員工 要當負責任的企業公民

談到自己的管理心法時，趙傳禹十分謙遜的說，他個人的想法不足以為道，反倒是ADI這家企業的經營管理文化十分值得一談。他指出，從創立至今，ADI的文化就是非常看重每一個員工，希望能做到最好的關懷，進而激發員工的潛能。

2020年8月(第346期)數位分身：Digital Twin