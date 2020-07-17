快訊

別管《老人與海》無不無聊 跟海明威去露營比較實在

補教預言台大「死亡交叉」 資工分數恐贏電機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

匯稅雙殺 機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值

聯合新聞網 / CTimes零組件
台灣機械工業同業公會(TAMI)也在今(9)日下午恢復舉行會員代表大會，特別當面向蔡英文總統請命，呼籲政府加快與各國洽簽FTA，並啟動防禦性貶值
台灣機械工業同業公會(TAMI)也在今(9)日下午恢復舉行會員代表大會，特別當面向蔡英文總統請命，呼籲政府加快與各國洽簽FTA，並啟動防禦性貶值

【CTIMES/SmartAuto 陳念舜 報導】

受到新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情波及，各地大型實體活動紛紛延期舉行，台灣機械工業同業公會(TAMI)也在今(9)日下午恢復舉行會員代表大會，機械公會理事長柯拔希特別當面向蔡英文總統請命，呼籲政府加快與各國洽簽FTA，並啟動防禦性貶值，以免影響台商回流或製造業又要外移。

其中，由於智慧機械暨智慧製造加持，讓機械業終於在2017年突破兆元產值，之後每年產值皆可增加將近1,000億元，2018年達到1.18兆元。可惜因為受到中美貿易戰及疫情連續衝擊影響，2019年台灣機械設備出口金額達到278億美金，較2018年減少7.6%；今年1~6月機械出口123.8億美金，較去年同期又減少了9.6%，導致原訂於2025年的2兆元產值目標可能要延後達成。如今還可能受到過往影響台灣機械出口競爭力成敗的兩大重要命脈：匯率競爭、關稅障礙影響，而形成隱憂！

柯拔希指出，目前台灣機械產值約有70%出口到全世界各地，但每個國家為了保護當地機械業發展，都會訂定比較嚴苛的關稅，平均起來將近10%，台灣又因為特殊的國際地位關係，至今與各國洽簽FTA的涵蓋率只有將近10%。反觀台灣的競爭對手南韓，目前在全球FTA涵蓋率將近70%，導致台灣在出口的關稅上顯然居於劣勢，希望政府能夠跟各國盡快洽簽FTA。

另外在匯率方面，也是他每次碰到總統，都要不厭其煩而提到的問題。柯拔希強調這是所有機械業廠商拜託他一定要提的，尤其遇到新台幣對美元的維持強勢升值的態勢，對於台灣經濟是非常不利的。綜觀各國匯率從今年年初到今天，新台幣累計已經升值了1.7%；反觀韓圜貶值了4.6%、人民幣貶值1.6%。如果拉長一點時間來看，從2017年到今天，台幣累計共升值了9%，韓圜貶值0.5%，人民幣貶值了1.5%。

所以兩者帶來的台灣廠商在國際競爭力因為匯率的影響，又差了10%，加上關稅10%、匯率也是10%，兩者加起來20%。因此，柯拔希再次呼籲政府，應該啟動防禦性的貶值，希望央行能夠盯緊亞洲一籃子貨幣，尤其是盯緊台灣的競爭對手升貶值幅度，助出口廠商一臂之力。否則客戶一旦流失，再也回不來，柯拔希擔心若新台幣持續升值，目前回流台商，或在地製造業又要外移了。

2020年7月(第345期)IC設計上雲端
2020年7月(第345期)IC設計上雲端

相關新聞

技術生態兩極化趨勢確立 台灣IC產業擴大全球佈局

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

AWS王定愷：雲端服務為半導體與製造業帶來優勢

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

5G+AR慧眼加值應用 佐臻攜手中華電信拓展智慧眼鏡市場

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

實現電源管理客製化 伊頓首座電能品質實驗室正式啟用

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

匯稅雙殺 機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

NOR記憶體朝向高容量、低功耗、小尺寸發展

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算四大核心 實現海量資料處理的最佳佈局

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

新型態競爭風雲起 EDA啟動AI晶片新戰場

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算是實現智慧物聯應用的關鍵

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算需求引爆 軟硬體協同開發是最大挑戰

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升，這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

光禾感知打破視覺為主的空間思維

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

四大趨勢推升RISC-V架構應用熱度

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

熱門新聞

AWS王定愷：雲端服務為半導體與製造業帶來優勢

遠距工作模範生 荷蘭怎麼做到的？

5G+AR慧眼加值應用 佐臻攜手中華電信拓展智慧眼鏡市場

匯稅雙殺 機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值

技術生態兩極化趨勢確立 台灣IC產業擴大全球佈局

實現電源管理客製化 伊頓首座電能品質實驗室正式啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。