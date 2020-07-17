匯稅雙殺 機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值

【CTIMES/SmartAuto 陳念舜 報導】

受到新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情波及，各地大型實體活動紛紛延期舉行，台灣機械工業同業公會(TAMI)也在今(9)日下午恢復舉行會員代表大會，機械公會理事長柯拔希特別當面向蔡英文總統請命，呼籲政府加快與各國洽簽FTA，並啟動防禦性貶值，以免影響台商回流或製造業又要外移。

其中，由於智慧機械暨智慧製造加持，讓機械業終於在2017年突破兆元產值，之後每年產值皆可增加將近1,000億元，2018年達到1.18兆元。可惜因為受到中美貿易戰及疫情連續衝擊影響，2019年台灣機械設備出口金額達到278億美金，較2018年減少7.6%；今年1~6月機械出口123.8億美金，較去年同期又減少了9.6%，導致原訂於2025年的2兆元產值目標可能要延後達成。如今還可能受到過往影響台灣機械出口競爭力成敗的兩大重要命脈：匯率競爭、關稅障礙影響，而形成隱憂！

柯拔希指出，目前台灣機械產值約有70%出口到全世界各地，但每個國家為了保護當地機械業發展，都會訂定比較嚴苛的關稅，平均起來將近10%，台灣又因為特殊的國際地位關係，至今與各國洽簽FTA的涵蓋率只有將近10%。反觀台灣的競爭對手南韓，目前在全球FTA涵蓋率將近70%，導致台灣在出口的關稅上顯然居於劣勢，希望政府能夠跟各國盡快洽簽FTA。

另外在匯率方面，也是他每次碰到總統，都要不厭其煩而提到的問題。柯拔希強調這是所有機械業廠商拜託他一定要提的，尤其遇到新台幣對美元的維持強勢升值的態勢，對於台灣經濟是非常不利的。綜觀各國匯率從今年年初到今天，新台幣累計已經升值了1.7%；反觀韓圜貶值了4.6%、人民幣貶值1.6%。如果拉長一點時間來看，從2017年到今天，台幣累計共升值了9%，韓圜貶值0.5%，人民幣貶值了1.5%。

所以兩者帶來的台灣廠商在國際競爭力因為匯率的影響，又差了10%，加上關稅10%、匯率也是10%，兩者加起來20%。因此，柯拔希再次呼籲政府，應該啟動防禦性的貶值，希望央行能夠盯緊亞洲一籃子貨幣，尤其是盯緊台灣的競爭對手升貶值幅度，助出口廠商一臂之力。否則客戶一旦流失，再也回不來，柯拔希擔心若新台幣持續升值，目前回流台商，或在地製造業又要外移了。