實現電源管理客製化 伊頓首座電能品質實驗室正式啟用

【CTIMES/SmartAuto 報導】

全球電力管理專家伊頓今（9）日首度開放產線與實驗室，宣布其首座在台的「高科技廠房電能品質實驗室」正式啟用。它結合了伊頓在台的技術團隊與最高規格的測試設備，將協助台灣半導體與高科技產業快速、準確地模擬廠房的用電表現，並提供客製化的調校與測試服務，進一步實現其「成本資產化、資安落地化、用電靈活化」的三大電源管理策略。

伊頓電氣台灣區總經理 宮鴻華表示，此次啟用的伊頓在台首座電能品質實驗室，提供其最高等級不斷電系統（UPS）的技術研發與設備測試，為台灣科技產業的高階供應鏈提供強力的客製電源管理服務，尤其在降低用電成本和容量測試方面，伊頓更提供自行研發的諧波抑制系統（Harmonic Reduction System；HRS）與輕鬆容量測試（Easy Capacity Test；ECT）功能，能在實現電源品質控管與降低營運成本的同時，節省設備的占地面積與建置成本。

他進一步指出，尤其是在經歷疫情衝擊之後，企業對建置基礎設施與資安的需求已從隱性轉為顯性，不論是在用電品質或安全性上，該實驗室都能提供台灣的在地產業夥伴即時且完整的產品與技術支援。

宮鴻華強調，該實驗室除了能協助企業夥伴進行全球產業標準的功能與安全性驗證工作外，更能客製化調校電源系統的參數，甚至進一步提供研發支援，創造企業的附加價值。

「Taiwan for Taiwan，就是這間研發實驗室的精神，」他表示：「在地的技術團隊和精準的測試設備，能讓伊頓提供台灣客戶快速部署的服務。」

伊頓電氣東亞區副總裁嚴慶和也表示，伊頓致力在電源管理領域實現全球化佈局，而台灣在全球科技產業更扮演了關鍵角色，隨著六月疫情解封，伊頓將持續加強對台投資，透過結合生產、製造和研發以打造完整的電源解決方案，他們將提供台灣科技廠房有力的本土化支援。

而談到電源管理市場，節能是未來能源管理的首要目標之一。對此，伊頓頂規的不斷電系統UPS Xpert 9395不僅提供了交流直供的ESS技術（Energy Saver System），將電源使用效率提升至99%，達到節省用電；此外，該UPS系統更能在高效模式下執行諧波抑制系統（HRS），進而調節頻率、三相平衡與改善功率因素，減省廠房的電力支出。

能源轉型與數位化，則是另外兩大趨勢。伊頓電氣台灣區研發經理林正浩指出，伊頓的三大發展策略除了包含其長久累積的電氣專業外，更拓展至能源轉型與數位化領域，他們已經推出全新的產品與服務，為企業研發了儲能功能套件Energy Aware和UPS預診解決方案PredictPulse。

伊頓電氣台灣區總經理 宮鴻華表示，就儲能而言，伊頓推出的Energy Aware功能套件，透過在UPS系統加裝控制箱與電池系統，能協助企業在廠房空間有限與成本最佳化的前提下，符合政府用電法規，並實現設備資源再利用。