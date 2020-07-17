快訊

別管《老人與海》無不無聊 跟海明威去露營比較實在

補教預言台大「死亡交叉」 資工分數恐贏電機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

實現電源管理客製化 伊頓首座電能品質實驗室正式啟用

聯合新聞網 / CTimes零組件
伊頓電氣台灣區研發經理林正浩指出，伊頓的三大發展策略更拓展至能源轉型與數位化領域，他們已經推出儲能功能套件Energy Aware和UPS預診解決方案PredictPulse。
伊頓電氣台灣區研發經理林正浩指出，伊頓的三大發展策略更拓展至能源轉型與數位化領域，他們已經推出儲能功能套件Energy Aware和UPS預診解決方案PredictPulse。

【CTIMES/SmartAuto 報導】

全球電力管理專家伊頓今（9）日首度開放產線與實驗室，宣布其首座在台的「高科技廠房電能品質實驗室」正式啟用。它結合了伊頓在台的技術團隊與最高規格的測試設備，將協助台灣半導體與高科技產業快速、準確地模擬廠房的用電表現，並提供客製化的調校與測試服務，進一步實現其「成本資產化、資安落地化、用電靈活化」的三大電源管理策略。

伊頓電氣台灣區總經理 宮鴻華表示，此次啟用的伊頓在台首座電能品質實驗室，提供其最高等級不斷電系統（UPS）的技術研發與設備測試，為台灣科技產業的高階供應鏈提供強力的客製電源管理服務，尤其在降低用電成本和容量測試方面，伊頓更提供自行研發的諧波抑制系統（Harmonic Reduction System；HRS）與輕鬆容量測試（Easy Capacity Test；ECT）功能，能在實現電源品質控管與降低營運成本的同時，節省設備的占地面積與建置成本。

他進一步指出，尤其是在經歷疫情衝擊之後，企業對建置基礎設施與資安的需求已從隱性轉為顯性，不論是在用電品質或安全性上，該實驗室都能提供台灣的在地產業夥伴即時且完整的產品與技術支援。

宮鴻華強調，該實驗室除了能協助企業夥伴進行全球產業標準的功能與安全性驗證工作外，更能客製化調校電源系統的參數，甚至進一步提供研發支援，創造企業的附加價值。

「Taiwan for Taiwan，就是這間研發實驗室的精神，」他表示：「在地的技術團隊和精準的測試設備，能讓伊頓提供台灣客戶快速部署的服務。」

伊頓電氣東亞區副總裁嚴慶和也表示，伊頓致力在電源管理領域實現全球化佈局，而台灣在全球科技產業更扮演了關鍵角色，隨著六月疫情解封，伊頓將持續加強對台投資，透過結合生產、製造和研發以打造完整的電源解決方案，他們將提供台灣科技廠房有力的本土化支援。

而談到電源管理市場，節能是未來能源管理的首要目標之一。對此，伊頓頂規的不斷電系統UPS Xpert 9395不僅提供了交流直供的ESS技術（Energy Saver System），將電源使用效率提升至99%，達到節省用電；此外，該UPS系統更能在高效模式下執行諧波抑制系統（HRS），進而調節頻率、三相平衡與改善功率因素，減省廠房的電力支出。

能源轉型與數位化，則是另外兩大趨勢。伊頓電氣台灣區研發經理林正浩指出，伊頓的三大發展策略除了包含其長久累積的電氣專業外，更拓展至能源轉型與數位化領域，他們已經推出全新的產品與服務，為企業研發了儲能功能套件Energy Aware和UPS預診解決方案PredictPulse。

伊頓電氣台灣區總經理 宮鴻華表示，就儲能而言，伊頓推出的Energy Aware功能套件，透過在UPS系統加裝控制箱與電池系統，能協助企業在廠房空間有限與成本最佳化的前提下，符合政府用電法規，並實現設備資源再利用。

2020年7月(第345期)IC設計上雲端
2020年7月(第345期)IC設計上雲端

相關新聞

技術生態兩極化趨勢確立 台灣IC產業擴大全球佈局

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

AWS王定愷：雲端服務為半導體與製造業帶來優勢

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

5G+AR慧眼加值應用 佐臻攜手中華電信拓展智慧眼鏡市場

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

實現電源管理客製化 伊頓首座電能品質實驗室正式啟用

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

匯稅雙殺 機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

NOR記憶體朝向高容量、低功耗、小尺寸發展

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算四大核心 實現海量資料處理的最佳佈局

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

新型態競爭風雲起 EDA啟動AI晶片新戰場

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算是實現智慧物聯應用的關鍵

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算需求引爆 軟硬體協同開發是最大挑戰

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升，這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

光禾感知打破視覺為主的空間思維

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

四大趨勢推升RISC-V架構應用熱度

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

熱門新聞

AWS王定愷：雲端服務為半導體與製造業帶來優勢

遠距工作模範生 荷蘭怎麼做到的？

5G+AR慧眼加值應用 佐臻攜手中華電信拓展智慧眼鏡市場

技術生態兩極化趨勢確立 台灣IC產業擴大全球佈局

匯稅雙殺 機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值

實現電源管理客製化 伊頓首座電能品質實驗室正式啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。