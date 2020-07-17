5G+AR慧眼加值應用 佐臻攜手中華電信拓展智慧眼鏡市場

【CTIMES/SmartAuto 陳復霞 報導】

隨著5G開台，AR、VR應用在垂直領域更加廣泛，無論是在醫療、工業、娛樂，甚至是電競等方面都可以見到應用案例。全球AR智慧眼鏡廠商佐臻(Jorjin)發佈全新智慧眼鏡－J-Reality慧眼系列新品，體驗新世代AR智慧眼鏡，除了提供一般民眾的120吋3D 高解析度大螢幕行動電影院的享受，並可應用於各領域產業，快速客製化符合各產業領域的平台快速導入AR應用。

因應當前智慧眼鏡面臨的整合難題，包括應用整合、直覺操作及串接服務平台，佐臻公司董事長梁文隆認為智慧眼鏡必須輕薄短小，加上舒適感，才能吸引消費者青睞願意配戴，他說明J-Reality慧眼系列的特色，在於具有感測空間、顯示力、通訊能力，尤其邊緣運算是重點。

梁文隆表示，佐臻是台灣第一家以自有品牌發佈5G AR穿透式智慧眼鏡的業者，慧眼系列將驅動各行業顛覆式的創新，實現釋放雙手，不用低頭分心操作，提供更直覺的人機互動，更細膩的畫面、不暈眩的3D、廣角視覺體驗，並以全新腦機介面(Brain-Computing Interface)概念，將人、物、數位內容，實現萬物互連，虛實直覺互動。」

慧眼系列以變形金剛模組化的架構，更能符合各行業使用特性及功能之需求，做到快速的客製化，是全球當下最能滿足產業期待「說到即看到、看到即互動」，實踐5G+AR科技新未來的解決方案。佐臻花費6年打造成果，期望為人類教育、學習、工作方面提供更好的載具。

想要在智慧眼鏡上整合光、機、電、聲相關元件是艱鉅的任務，慧眼J-Reality系列智慧眼鏡是由佐臻台灣團隊自主設計與研發系列的產品，展現在智慧眼鏡光、機、電、聲整合能力上的紮實基礎及勇敢創新能力。

此次還推出配合企業客製化需求的「一體式」智慧眼鏡，採用佐臻XR邊緣運算平台(Edge Computing Platform)，優化頭戴舒適性，減輕長時間在工廠或醫院等現場工作者負擔。可彈性更換不同規格的相機及感測模組，幫助企業更容易實現在特定環境下的語音、手勢、甚至眼球控制等具AI功能的人機介面。將形成貼近自然行為語言指令「說到即看到」、「看到即互動」、「遠在天邊、近在眼前」的新腦機介面。

佐臻與中華電信在產品、培訓業務上展開更深度的合作，中華電信優先取得佐臻慧眼J-Reality系列智慧眼鏡，以及最新的慧眼系列智慧眼鏡開發平台，中華電信學院院長簡志誠表示，雙方合作有三大優勢，在於環境轉型(數位/網路)、品質精進(培訓前中後期進行探討)及培訓與時俱進，應用AI、5G、大數據、AR等先進技術。

為加速5G+AR應用布局，雙方將共同推動「AR共創平台加速器計畫」，針對在台灣市場對有興趣開發AR應用的企業、學校、政府單位，提供 100 套最新的智慧眼鏡開發套件，以及相關的開發課程，協助開發人員快速發展應用，連結產業需求、實現有效率的人機互動，打通開發AR智慧眼鏡應用時所遭遇的各項難關。