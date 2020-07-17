AWS王定愷：雲端服務為半導體與製造業帶來優勢

【CTIMES/SmartAuto 籃貫銘 報導】

台灣5G日前正式開台，宣告台灣產業將進入新一波的轉型，在此之際，AWS特別舉行媒體分享會，由AWS香港暨台灣總經理王定愷親自出席，為產業界說明即將爆發的新形態經濟。

王定愷表示，由於網路的發展，全球各區域已經串連成為一個大市場，等於全球就是一張網，IoT等網路應用都在其上發生，因此公有雲的佈建才會如此重要。

而由於網路應用的快速發展，目前已面臨了舊經濟與新經濟的轉換時期，其中一個重要的命題，就是「IT與科技債」的觀念。

IT走上前線 市場由需求驅動

王定愷指出，過往的IT是屬於後勤支援的角色，但在新數位經濟的時代裡，IT必須要走到前線的戰場上，因為現在的數位行銷、大數據與人工智慧的應用，都需要更多的IT投入。

此外，如何回應市場也是新經濟時代的重要命題。王定愷認為，過去「科技驅動」的時代，方向為Top-down的方式，但在新經濟中，市場是由「需求驅動」，方向則是Bottom-up，因此無法事先規劃，且將會由「先驗取代經驗」。領先者都是突然串出的形式。

「現在常聽到的『爆紅、秒殺』就是新經濟時代裡最明顯的現象」王定愷說道，「如何撐住這瞬間產生的大量需求（surge），將成為新經濟時代中經營者的挑戰。」

他並引用了市場調查的資料指出，預計在2022年，台灣將有超過40%的IT支出用於數位轉型和創新；2021年底，台灣將有47.8%中小企業展開數位轉型。

雲端加速半導體生產 縮短上市時程

而台灣是製造業為主的國家，並以半導體產業聞名於世，因此AWS也特別針對台灣半導體產業的雲端應用發展提出分享。王定愷表示，半導體是需要很高運算力的產業，且複雜度和成本相當高，又一旦投片就無法重頭，因此投產前的設計和驗證，都要以更高的運算力來確保投片的良率。

他並舉聯發科的7奈米5G單晶片設計為例，指出聯發科運用強大的雲端運算力，克服了晶片整合設計與驗證的挑戰，加速了晶片的上市時程，為其在5G晶片市場取得領先的位置。

台灣最具指標性的半導體業者台積電，也是AWS的合作客戶，雙方共同開發了稱為「虛擬設計環境（Virtual Design Environment，VDE）」的應用，允許透過雲端的方式來協作，改善了過往設計與投產前的人員實體溝通，進而加速了溝通效率。

5G加速智慧化 策略性投資新科技

日前台灣5G正式開台，王定愷認為，將會加速台灣智慧化的發展，並帶動資通訊產業成長。此時，就需要提升策略性投資新科技，用以發展技術研發與製造成本增加的因應能力。

針對5G的智慧應用需求，王定愷也表示，AWS 旗下全受管並可配置的運算儲存機架AWS outposts在台灣推出，可協助業者加速5G邊緣運算服務落地，將端落到台灣。