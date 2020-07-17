快訊

別管《老人與海》無不無聊 跟海明威去露營比較實在

補教預言台大「死亡交叉」 資工分數恐贏電機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

技術生態兩極化趨勢確立 台灣IC產業擴大全球佈局

聯合新聞網 / CTimes零組件
Thunderbolt 4可真正提供通用傳輸線連接的體驗。
Thunderbolt 4可真正提供通用傳輸線連接的體驗。

【作者： 王岫晨】

英特爾公開Thunderbolt 4的最新詳細資訊，該解決方案提供了通用傳輸線解決方案，於電腦中提升了最低效能的需求，增加擴展功能並符合USB4規格。Thunderbolt 4也將首度展示新的擴充底座及2公尺長的通用傳輸線，擴充底座可支援最多四個的Thunderbolt連結埠。英特爾即將推出的 Tiger Lake平台將成為第一款整合Thunderbolt 4的行動PC處理器。

英特爾同時宣布推出Thunderbolt 4控制器8000系列，其與已經上市的數億台Thunderbolt 3 PC和其配件相容。Thunderbolt 4開發人員套件和認證測試現已上市。

Thunderbolt產品提供整套一致並領先業界的功能，只需一個USB Type-C連結埠即可為電腦連接資料、影像和電源。連接至功能強大的Thunderbolt擴充底座、顯示器、快速儲存硬碟或任何USB配件，得以實現簡潔的工作環境。為確保各種產品類型和為製造商提供始終如一並易於使用的體驗，英特爾與開發電腦、配件和傳輸線的合作夥伴緊密合作，並為所有Thunderbolt產品實施強制性的認證測試。

Thunderbolt 4建立在Thunderbolt 3的創新之上，可真正提供通用傳輸線連接的體驗。Thunderbolt 4可提供40 Gbps的頻寬，並透過單一連接線提供資料、影像和電源的傳輸，為最全面的Thunderbolt規格，並且符合最廣泛的產業標準規格，包括USB4、DisplayPort和PCI Express(PCIe)在內，同時與上一代Thunderbolt和USB產品完全相容。

英特爾公司客戶運算事業群暨客戶端連接事業部總經理Jason Ziller表示，Thunderbolt為消費者提供跨各種裝置的領先連接標準，有助於提升運算體驗，並透過USB-C實現可靠、高效能、與容易使用的承諾。Thunderbolt 4的發表，彰顯英特爾如何將PC生態系統推向真正的通用連接解決方案。

Thunderbolt 4認證要求包括：

‧將Thunderbolt 3的影像和資料傳輸的最低要求加倍。

o影像：支援兩個4K螢幕或一個8K螢幕。

o資料：32 Gbps的PCIe，讀取高速硬碟速度高達3,000 MBps。

‧支援最多具有四個Thunderbolt 4連結埠的擴充底座。

‧至少在一個電腦連結埠上提供電腦充電功能 。

‧連接到Thunderbolt擴充底座時，可透過觸動鍵盤或滑鼠將電腦從休眠中喚醒。

‧基於Intel VT-d的直接記憶體存取(DMA)保護功能，有助於防止實體DMA攻擊。

關鍵字： Thunderbolt Intel(英代爾, 英特爾)

2020年7月(第345期)IC設計上雲端
2020年7月(第345期)IC設計上雲端

相關新聞

技術生態兩極化趨勢確立 台灣IC產業擴大全球佈局

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

AWS王定愷：雲端服務為半導體與製造業帶來優勢

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

5G+AR慧眼加值應用 佐臻攜手中華電信拓展智慧眼鏡市場

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

實現電源管理客製化 伊頓首座電能品質實驗室正式啟用

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

匯稅雙殺 機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值

科技趨勢迅雷不及掩耳， 第一聲雷—AI！ 第二聲雷—5G！ 第三聲雷—中美貿易戰！ IC設計如此風雲變幻， 比算力，比效能，比搶佔先機 部署環境成了關鍵。 雲端空間配置彈性、運算效能高速， 上雲，成了以光超越聲音的重要解方。

NOR記憶體朝向高容量、低功耗、小尺寸發展

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算四大核心 實現海量資料處理的最佳佈局

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

新型態競爭風雲起 EDA啟動AI晶片新戰場

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算是實現智慧物聯應用的關鍵

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算需求引爆 軟硬體協同開發是最大挑戰

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升，這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

光禾感知打破視覺為主的空間思維

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

四大趨勢推升RISC-V架構應用熱度

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

熱門新聞

AWS王定愷：雲端服務為半導體與製造業帶來優勢

遠距工作模範生 荷蘭怎麼做到的？

5G+AR慧眼加值應用 佐臻攜手中華電信拓展智慧眼鏡市場

匯稅雙殺 機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值

技術生態兩極化趨勢確立 台灣IC產業擴大全球佈局

實現電源管理客製化 伊頓首座電能品質實驗室正式啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。