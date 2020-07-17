技術生態兩極化趨勢確立 台灣IC產業擴大全球佈局

【作者： 王岫晨】

英特爾公開Thunderbolt 4的最新詳細資訊，該解決方案提供了通用傳輸線解決方案，於電腦中提升了最低效能的需求，增加擴展功能並符合USB4規格。Thunderbolt 4也將首度展示新的擴充底座及2公尺長的通用傳輸線，擴充底座可支援最多四個的Thunderbolt連結埠。英特爾即將推出的 Tiger Lake平台將成為第一款整合Thunderbolt 4的行動PC處理器。

英特爾同時宣布推出Thunderbolt 4控制器8000系列，其與已經上市的數億台Thunderbolt 3 PC和其配件相容。Thunderbolt 4開發人員套件和認證測試現已上市。

Thunderbolt產品提供整套一致並領先業界的功能，只需一個USB Type-C連結埠即可為電腦連接資料、影像和電源。連接至功能強大的Thunderbolt擴充底座、顯示器、快速儲存硬碟或任何USB配件，得以實現簡潔的工作環境。為確保各種產品類型和為製造商提供始終如一並易於使用的體驗，英特爾與開發電腦、配件和傳輸線的合作夥伴緊密合作，並為所有Thunderbolt產品實施強制性的認證測試。

Thunderbolt 4建立在Thunderbolt 3的創新之上，可真正提供通用傳輸線連接的體驗。Thunderbolt 4可提供40 Gbps的頻寬，並透過單一連接線提供資料、影像和電源的傳輸，為最全面的Thunderbolt規格，並且符合最廣泛的產業標準規格，包括USB4、DisplayPort和PCI Express(PCIe)在內，同時與上一代Thunderbolt和USB產品完全相容。

英特爾公司客戶運算事業群暨客戶端連接事業部總經理Jason Ziller表示，Thunderbolt為消費者提供跨各種裝置的領先連接標準，有助於提升運算體驗，並透過USB-C實現可靠、高效能、與容易使用的承諾。Thunderbolt 4的發表，彰顯英特爾如何將PC生態系統推向真正的通用連接解決方案。

Thunderbolt 4認證要求包括：

‧將Thunderbolt 3的影像和資料傳輸的最低要求加倍。

o影像：支援兩個4K螢幕或一個8K螢幕。

o資料：32 Gbps的PCIe，讀取高速硬碟速度高達3,000 MBps。

‧支援最多具有四個Thunderbolt 4連結埠的擴充底座。

‧至少在一個電腦連結埠上提供電腦充電功能 。

‧連接到Thunderbolt擴充底座時，可透過觸動鍵盤或滑鼠將電腦從休眠中喚醒。

‧基於Intel VT-d的直接記憶體存取(DMA)保護功能，有助於防止實體DMA攻擊。

關鍵字： Thunderbolt Intel(英代爾, 英特爾)