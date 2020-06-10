快訊

柯文哲狂轟民進黨：把不同意見者 都打成檳榔、叉燒包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NOR記憶體朝向高容量、低功耗、小尺寸發展

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖二 : NOR快閃記憶體市場規模。（source：marketintellica，製圖CTIMES）
圖二 : NOR快閃記憶體市場規模。（source：marketintellica，製圖CTIMES）

【作者： 籃貫銘】

當前最受市場重視的儲存產品，就屬NOR Flash記憶體。這個一度被市場輕視的儲存技術，現在不僅回了春，還翻身變成當紅炸子雞，產業界爭相搶購，成了新冠疫情中，最耀眼的記憶體產品。

事實上，NOR跟NAND就好似親手足的兄弟，因為兩個技術都是由舛岡富士雄博士所研發，NOR還比較早問世（1980年），NAND則是再晚個幾年（1986年），且兩者都是屬於非揮發記憶體的技術，並且是基於「電子抹除式可複寫唯讀記憶體（Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory，EEPROM）」發展而來。

讀取快 嵌入式應用優勢佳

雖然較早被研發出來，但NOR並沒有受到東芝的重視（當時舛岡富士雄任職於東芝），反而是英特爾看出了這項技術的潛力，並在1988年將之商業化量產。

至於NAND雖然較晚問世，但卻享盡了後至者的優勢，不僅製造成本被大幅改良，同時寫入的速度和單位儲存的面積，也有了大幅的提升。而在那個PC市場正要起飛的時代，NAND可說是完全符合裝置對於高速儲存的需要，也因此NAND的市場一發不可收拾。

然而到了5G和物聯網時代之後，這個市場思維開始有了變化，比起寫入速度，讀取變得更加重要。這一切都得從NOR和NAND的本質差異說起。

圖一 : NOR和NAND記憶體架構的差異。（source：Cypress，製圖CTIMES）
圖一 : NOR和NAND記憶體架構的差異。（source：Cypress，製圖CTIMES）

同為非揮發性記憶體，NOR與NAND的差異其實也不大，他們的儲存單元相同，工作原理也類似，但在資料讀取的架構上有一個決定性的差異，也就是源級線（Source Line）和位元線（Bit Line）的設計不同。

在NOR記憶體，每一個記憶體單元（Memory cell）都應對一組字元線（word Line）、源級線和位元線，採用的是並聯的結構，故在讀取的性能上十分卓越，但寫入與抹除的速度就差強人意。不過由於其快速讀取的特性，實現了被稱之為「晶片內執行（eXecute In Place）」的功能，十分適合嵌入式設計。然而，這樣的結構會造成較大的單位面積，因此儲存密度較低，同時生產成本也較高。

至於NAND Flash，則是一組記憶單元對應一個源級線，採用串聯的結構，並非對每個記憶單元的單獨存取，而是類似「整塊」式的處理，因此在寫入和抹除的速度較快，但是讀取上就需經過先行定址，導致速度較慢。而由於採用串聯式結構，因此單位的儲存密度較高，製造的成本也較低。

由於在功能與應用上的不同，NOR後來被稱為「編碼型快閃記憶體」，而NAND則稱之為「儲存型快閃記憶體」，用以作為其市場的區隔。但除了體積和讀寫速度的不同外，不同記憶單元的結構也帶來了在系統設計與耐用性上的差異。

首先在系統I/O設計上，NOR因為使用專門的位址引腳，因此易於與其他的方案進行整合，在系統的設計上較為簡易，同時應用程式也可以直接在其上執行；至於NAND，就要有額外的定址設計（暫存器），才能有效率的進行資料存取，因此設計就較為複雜。

而在可靠性方案，NOR的寫入和讀取都是以獨立記憶單元進行，因此系統在運行上先天就較為可靠和穩定；反之，NAND因為是成塊處理又屬隨機分佈，比較容易出現壞快，而且很仰賴控制器來穩定讀寫，因此系統本質上就比較不穩定，自然可靠度也較低。

重視執行速度 5G、車用、消費性電子紛紛導入

有了這種先天體質的差異，NOR的重要性在近期也因此備受注目，尤其是在5G基地台、汽車電子，以及高性能的工業應用上。這類型的應用十分強調系統的穩定性，同時也著重讀取的速度（程序的反應速度），相當適合採用NOR快閃記憶體解決方案。

不過NOR Flash本身也有規格之分，也就是序列式（Serial）和平行式（Parallel），以及整合SRAM的多晶片封裝（MCP）。目前則以序列式的產品市場比重最高。

所謂的序列式，則是指採用SPI同步傳輸介面的NOR記憶體產品。這類型的產品在I/O的硬體結構設計上較為簡單，同時傳輸的速度也較快，特別是對於嵌入式產品系統來說，使用SPI介面的NOR記憶體在PCB上所需要的導線較少，因此有助於減少PCB的使用空間，進而縮減裝置的體積，這對於物聯網裝置來說，是十分有利的特色。

汽車也是目前另一個NOR記憶體的主要應用之一。在ADAS、車聯網、自駕車等

新興的汽車應用推動下，汽車的電子系統需要性能更強大的運算和儲存解決方案，而NOR記憶體基於優異的讀取速度和穩定性，就成了這些新興應用的首選方案。

目前全球正在積極布建的5G基地台，同樣也是看中NOR記憶體的讀取速度和可靠度，在其系統內使用了大容量的NOR記憶體；另外，真立體聲（TWS）無線藍牙耳機也是目前正快速在消費性電子市場快速成長的NOR記憶體應用，所看重的，就是其易整合和訊號穩定快速的特性。

朝向高容量、低功耗和小尺寸發展

目前NOR記憶體的技術發展趨勢，主要朝高容量、低功耗和小尺寸三個方向發展。

在高容量方面，由於自駕車和5G基地台這類高速高頻寬的應用，對於程序運行的速度有較高的要求，同時所處理的數據量也較大，因此需要較高的NOR記憶體容量。以基地台來說，所需要的容量至少是1GB起跳，而目前市場上能供應此容量的業者十分稀少，主要以台灣的旺宏與美國的美光為主。

不過由於結構的限制，NOR記憶體微縮不易，而且市場和成本也難以支持製成再下探，因此目全球最小的NOR製程只到45奈米。旺宏電子也宣布，將不會再研發55奈米以下的NOR記憶體技術。

低功耗是NOR記憶體的另一大發展趨勢，尤其對工業和物聯網等裝置來說，

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 344 期 6月 號】

2020年6月(第344期)來自邊緣的你：每個邊緣都是關鍵
2020年6月(第344期)來自邊緣的你：每個邊緣都是關鍵

相關新聞

NOR記憶體朝向高容量、低功耗、小尺寸發展

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算四大核心 實現海量資料處理的最佳佈局

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

新型態競爭風雲起 EDA啟動AI晶片新戰場

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算是實現智慧物聯應用的關鍵

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升， 這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

邊緣運算需求引爆 軟硬體協同開發是最大挑戰

演算法的精進，使得端點運算力隨之提升，這也使終端裝置的AI能力出現顯著的躍進。 目前邊緣運算多半著重於物聯網系統的需求， 然而運算資源日趨成熟並走向專業化， 加上資料儲存量的增加，使邊緣端功能日漸強大， 邊緣運算也成為幾乎所有產業和應用的主導要素。 許多雲端運算產品都紛紛轉向終端運算處理， 在未來，邊緣運算將在生活中扮演更關鍵的角色。

光禾感知打破視覺為主的空間思維

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

四大趨勢推升RISC-V架構應用熱度

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

RISC-V前進AIoT 商用生態系成形

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

5G物聯時代將至 爆發LPWAN應用潛力

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

5G來臨 帶動AIoT需求起飛

有一群人透過網路和各式的媒體工具， 充分展現自身的魅力與獨特的觀點，並牢牢抓住了全球的目光， 這一群人，市場把他們貫稱為「網紅」。 這些頻道、這些影片內容， 都需要相關的軟硬體設備來進行數位內容的製作。 並有相應的供應鏈，以及環繞在周邊的產業分工， 他們現在已經舉起了一面大旗， 宣告網紅產業經濟的時代已經來臨。

CMOS影像感測器如何把手機變單眼

有一群人透過網路和各式的媒體工具， 充分展現自身的魅力與獨特的觀點，並牢牢抓住了全球的目光， 這一群人，市場把他們貫稱為「網紅」。 這些頻道、這些影片內容， 都需要相關的軟硬體設備來進行數位內容的製作。 並有相應的供應鏈，以及環繞在周邊的產業分工， 他們現在已經舉起了一面大旗， 宣告網紅產業經濟的時代已經來臨。

MEMS麥克風供需持盈保泰 網紅應用利基顯形

有一群人透過網路和各式的媒體工具， 充分展現自身的魅力與獨特的觀點，並牢牢抓住了全球的目光， 這一群人，市場把他們貫稱為「網紅」。 這些頻道、這些影片內容， 都需要相關的軟硬體設備來進行數位內容的製作。 並有相應的供應鏈，以及環繞在周邊的產業分工， 他們現在已經舉起了一面大旗， 宣告網紅產業經濟的時代已經來臨。

熱門新聞

造就微軟帝國的關鍵 比爾蓋茲：學會授權

NOR記憶體朝向高容量、低功耗、小尺寸發展

邊緣運算是實現智慧物聯應用的關鍵

邊緣運算需求引爆 軟硬體協同開發是最大挑戰

邊緣運算四大核心 實現海量資料處理的最佳佈局

新型態競爭風雲起 EDA啟動AI晶片新戰場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。