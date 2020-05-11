光禾感知打破視覺為主的空間思維

【作者： 吳雅婷】

光禾感知（OSENSE）是以電腦視覺技術及AI應用為核心的空間識別新創公司，自2017年3月成立至今，已成功建立了多個智慧車站、球場和商場的應用案例。而隱於高人氣與強勁發展動能之下的基石，就是他們在空間理解上的重大突破，以及追求「創造價值」的信念。

「如果說我看得比別人遠，那是因為我站在巨人的肩膀上。」借用牛頓的名言，來描繪光禾感知（OSENSE）在開發空間識別應用時的場景，其實特別有趣，既有即視感般的熟悉感，又有一語雙關的畫面浮現。

因為看得遠，不見得是源於先天賦予的優異視覺，而可能是奠基智慧及經驗累積，在技術上不斷精進、創新與開發應用的結果。光禾感知以創新的空間感知技術為基礎，看到了當前室內定位與導航應用的藍海市場，並持續創造出全新商機。

而這幅「藍」圖的繪圖師，其實是位對電腦視覺技術求知若渴的社會人士。在執起丹青前的他，是行軍國際商場的老戰將，從研發、生產、代理、銷售到客戶服務的產業價值鏈，他都實實在在地奮鬥了一回，因而對企業永續經營之道有了深遠見解。

這位繪圖師就是光禾感知創辦人暨執行長王友光，他感觸頗深地說道：「不論選擇了哪一行創業，我都會以始為終，再以終為始。這兩件事都有比較大的利基，或者說比較深的門檻，但事業才能壯大長久。」

而王友光與電腦視覺技術相遇的起點，便是在產品設計部門。「當時我看到產品透過繪圖軟體進行模擬，建構出從無到有的過程，就對此特別情有獨鍾。」他說。

於是，在公司確定要轉型之際，王友光回到了台灣，決定研究電腦視覺技術，認識了當時任教於台北大學資訊工程學系的黃俊堯教授，他後來也成為了光禾感知共同創辦人暨首席科學家。兩人便持續在技術的基礎上，發散新興應用。

2016年，王友光和研發團隊發現了鐵路的發展契機，於是向泰國鐵路集團BTS提出智慧車站的構想，計畫要建立一套室內導航系統，並結合AR技術，提供旅客停車、乘車、設施位置查詢甚至是購物的整合資訊。儘管似乎有些冒險，這項提議卻頗富新意，更重要的是，計畫最後實現了，並引起產官學界的廣泛關注。

圖二 : 光禾感知與泰國鐵路集團BTS合作，成功開發了智慧車站的室內導航與AR應用。（source：光禾感知）

而這樣的創新精神，其實也是光禾感知創立的初衷。

在物聯網與智慧化的全球產業趨勢下，數位轉型已成必然，只是台灣多數廠商對於何時轉？如何轉？仍有許多疑問和擔憂，而這些問題的癥結點，其實可能不在業者本身，而是從生態系的角度出發，必須重新定位，創造出產業鏈的新價值。

「我們就在想，要如何將電腦視覺技術結合到產業上。」王友光回憶當時開發AR應用之後，他和研發團隊所深思的問題，而這也是他一直所深信的「以終為始」。但是要怎麼實現呢？

突破對空間的理解 進入數位空間的世界字

講到對環境或物件的空間理解，通常直覺上會認定要運用視覺。但光禾感知有不同的看法。

「在進行幾年的研究後，我們認為空間理解不應該只有視覺，應該要融合（fusion）更多能量來源。」王友光指出。

除了視覺，聲波、電波甚至磁場，皆是用來建構3D數位空間的重要媒介。「蝙蝠能夠透過超音波定位，候鳥及某些昆蟲甚至可以偵測磁場來判斷方位，進行大遷徙。」王友光舉例。

利用這些訊號來源來建立數位空間，就能激發定位系統的開發潛力，尤其是室內場域的應用。

以往若以視覺分析技術解決室內定位問題，硬體建置空間選擇性相對受限，例如須將攝影機設在物件／人物上方或視線範圍內，甚至還會受到環境干擾，遇到外物遮蔽時，模擬結果可能會產生嚴重誤差。

利用聲波、電波或磁場的定位系統就可以解決這些問題。運用多元感測來建立數位空間模型，電腦就能更全面考量環境變數，記錄下人類感官不見得能夠感知的能量來源，開啟人類新視野。

光禾感知從2018年開始就進行了磁場研究，2019年則著手研發電波相關的定位技術，並利用毫米波來感測環境中的人和物件。

王友光指出，其實現在的智慧型手機上都有磁場感應器，也有高度和壓力感測元件，再結合雷達技術，就可能實現更全方位的空間重建，除了標示物件位置，還能感知深度。

同步定位與建圖 結合AR技術的智慧演算法

除了在空間理解方面有了重大突破外，光禾感知也成功開發了「室內地圖創建系統」（Vision-Based Indoor Position；VBIP系統）。這套系統結合了SLAM和AR技術，以及光禾感知創研之多元感知功能，實現同時具備空間識別及互動性的室內定位導航應用。

圖三 : 光禾感知結合了感測數據與智慧演算法，為桃園機場開發了室內導航系統，並運用AR技術，提供使用者便利且完整的空間資訊。（source：光禾感知／彙整：CTIMES）

其中，SLAM技術（simultaneous localization and mapping）被廣泛應用在掃地機器人、ADAS、無人機、AR/VR等需要空間定位功能的場景，其特點在於能夠實現同步定位與建圖。因為通常要完成定位就需要地圖，但要建構地圖，就需要物件或人物的位置資訊。

而SLAM技術透過擷取每幀影像的環境特徵（landmark），對連續的平面影像進行分析，整合出裝置或使用者在空間上的位置，再隨著裝置或人移動，重新比對特徵，推算出空間模型。它甚至能夠從2D影像序列中推算出3D模型。

王友光表示，「我們雖然不可能在室內安裝衛星，但我們可以計算出裝設攝影機的適當間距。」這些攝影機再從不同角度感測環境，並運用SLAM技術中的3D重建方法—運動恢復結構（structure from motion；SfM），就能還物重建出3D模型。

目前，SLAM技術多半運用視覺，而光禾感知更結合電波、磁場等感測融合技術來擷取環境特徵，再運用AR技術，設計出使用者友善的介面。

技術結合趨勢 看見未來發展重點

5G、物聯網、人工智慧和邊緣運算，都是未來科技的主要趨勢。而集結這些技術特點的創新應用將能帶來變革。2019年，《日經Business》便把光禾感知列為未來十年能夠改變世界的全球百大企業之一，同時也是台灣唯一獲選的新創公司。

王友光坦言，光禾感知開發的應用和5G、AI和IoT都有高度相關，而他們致力於探討的議題，其實就是智慧場域。

「智慧場域的智慧，源自於打造自動化的操作模式，不論是物件或是人，都能透過演算法和感測器的結合，快速且準確地到達目的地。」王友光指出。

而智慧化的數位空間可以應用在各式場景，且橫跨多元業種，像是車站、球場、展覽館、智慧樓宇，以及更多需要導入自動化及智慧化的實體空間。

王友光表示，數位空間運用在不同空間可能會迥然不同，因為不同空間的本質不同，如此，才能實現應用開發的落地原則。

王友光以棒球場為例。他分析，球員、教練、觀眾、轉播單位都在同一個空間專注於各自的訊息收發，球場其實已經是個生態系，而且比賽結果、營收都已累積出一定的數據量。

透過建立共有的軟體平台，場內外的球迷就能獲得完整的線上及線下資訊；對球員和教練來說，可能得以提高勝率；對轉播單位來說，則可以創造廣告版面。

也就是說，透過訊息數位化和運用智慧場域的概念，不同業種的空間就能被最大化利用，發揮獨有的特性，進而創造出更大的產業價值。

圖四 : 棒球場佔地廣大，即時的訊息傳遞需要新興應用的開發。透過建立AR軟體，以及在球場架設伺服器和感測器，球員、教練、觀眾和轉播單位就能匯集在同一個資訊平台上。圖四~圖六為示意圖。（source：光禾感知）

圖五 : （source：光禾感知）

圖六 : （source：光禾感知）

軟硬界跨域合作 創造產業價值

「創造價值，其實才是智慧場域的最終目標。」王友光說，「解決現有問題是基本，但

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 343 期5月號】