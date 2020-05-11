快訊

【小英連任新考題2】林佳龍、高碩泰虎視眈眈 李大維能續掌國安會？

光禾感知打破視覺為主的空間思維

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖一 : 光禾感知創辦人暨執行長王友光（攝影／吳雅婷）
圖一 : 光禾感知創辦人暨執行長王友光（攝影／吳雅婷）

【作者： 吳雅婷】

光禾感知（OSENSE）是以電腦視覺技術及AI應用為核心的空間識別新創公司，自2017年3月成立至今，已成功建立了多個智慧車站、球場和商場的應用案例。而隱於高人氣與強勁發展動能之下的基石，就是他們在空間理解上的重大突破，以及追求「創造價值」的信念。

「如果說我看得比別人遠，那是因為我站在巨人的肩膀上。」借用牛頓的名言，來描繪光禾感知（OSENSE）在開發空間識別應用時的場景，其實特別有趣，既有即視感般的熟悉感，又有一語雙關的畫面浮現。

因為看得遠，不見得是源於先天賦予的優異視覺，而可能是奠基智慧及經驗累積，在技術上不斷精進、創新與開發應用的結果。光禾感知以創新的空間感知技術為基礎，看到了當前室內定位與導航應用的藍海市場，並持續創造出全新商機。

而這幅「藍」圖的繪圖師，其實是位對電腦視覺技術求知若渴的社會人士。在執起丹青前的他，是行軍國際商場的老戰將，從研發、生產、代理、銷售到客戶服務的產業價值鏈，他都實實在在地奮鬥了一回，因而對企業永續經營之道有了深遠見解。

這位繪圖師就是光禾感知創辦人暨執行長王友光，他感觸頗深地說道：「不論選擇了哪一行創業，我都會以始為終，再以終為始。這兩件事都有比較大的利基，或者說比較深的門檻，但事業才能壯大長久。」

而王友光與電腦視覺技術相遇的起點，便是在產品設計部門。「當時我看到產品透過繪圖軟體進行模擬，建構出從無到有的過程，就對此特別情有獨鍾。」他說。

於是，在公司確定要轉型之際，王友光回到了台灣，決定研究電腦視覺技術，認識了當時任教於台北大學資訊工程學系的黃俊堯教授，他後來也成為了光禾感知共同創辦人暨首席科學家。兩人便持續在技術的基礎上，發散新興應用。

2016年，王友光和研發團隊發現了鐵路的發展契機，於是向泰國鐵路集團BTS提出智慧車站的構想，計畫要建立一套室內導航系統，並結合AR技術，提供旅客停車、乘車、設施位置查詢甚至是購物的整合資訊。儘管似乎有些冒險，這項提議卻頗富新意，更重要的是，計畫最後實現了，並引起產官學界的廣泛關注。

圖二 : 光禾感知與泰國鐵路集團BTS合作，成功開發了智慧車站的室內導航與AR應用。（source：光禾感知）
圖二 : 光禾感知與泰國鐵路集團BTS合作，成功開發了智慧車站的室內導航與AR應用。（source：光禾感知）

而這樣的創新精神，其實也是光禾感知創立的初衷。

在物聯網與智慧化的全球產業趨勢下，數位轉型已成必然，只是台灣多數廠商對於何時轉？如何轉？仍有許多疑問和擔憂，而這些問題的癥結點，其實可能不在業者本身，而是從生態系的角度出發，必須重新定位，創造出產業鏈的新價值。

「我們就在想，要如何將電腦視覺技術結合到產業上。」王友光回憶當時開發AR應用之後，他和研發團隊所深思的問題，而這也是他一直所深信的「以終為始」。但是要怎麼實現呢？

突破對空間的理解 進入數位空間的世界字

講到對環境或物件的空間理解，通常直覺上會認定要運用視覺。但光禾感知有不同的看法。

「在進行幾年的研究後，我們認為空間理解不應該只有視覺，應該要融合（fusion）更多能量來源。」王友光指出。

除了視覺，聲波、電波甚至磁場，皆是用來建構3D數位空間的重要媒介。「蝙蝠能夠透過超音波定位，候鳥及某些昆蟲甚至可以偵測磁場來判斷方位，進行大遷徙。」王友光舉例。

利用這些訊號來源來建立數位空間，就能激發定位系統的開發潛力，尤其是室內場域的應用。

以往若以視覺分析技術解決室內定位問題，硬體建置空間選擇性相對受限，例如須將攝影機設在物件／人物上方或視線範圍內，甚至還會受到環境干擾，遇到外物遮蔽時，模擬結果可能會產生嚴重誤差。

利用聲波、電波或磁場的定位系統就可以解決這些問題。運用多元感測來建立數位空間模型，電腦就能更全面考量環境變數，記錄下人類感官不見得能夠感知的能量來源，開啟人類新視野。

光禾感知從2018年開始就進行了磁場研究，2019年則著手研發電波相關的定位技術，並利用毫米波來感測環境中的人和物件。

王友光指出，其實現在的智慧型手機上都有磁場感應器，也有高度和壓力感測元件，再結合雷達技術，就可能實現更全方位的空間重建，除了標示物件位置，還能感知深度。

同步定位與建圖 結合AR技術的智慧演算法

除了在空間理解方面有了重大突破外，光禾感知也成功開發了「室內地圖創建系統」（Vision-Based Indoor Position；VBIP系統）。這套系統結合了SLAM和AR技術，以及光禾感知創研之多元感知功能，實現同時具備空間識別及互動性的室內定位導航應用。

圖三 : 光禾感知結合了感測數據與智慧演算法，為桃園機場開發了室內導航系統，並運用AR技術，提供使用者便利且完整的空間資訊。（source：光禾感知／彙整：CTIMES）
圖三 : 光禾感知結合了感測數據與智慧演算法，為桃園機場開發了室內導航系統，並運用AR技術，提供使用者便利且完整的空間資訊。（source：光禾感知／彙整：CTIMES）

其中，SLAM技術（simultaneous localization and mapping）被廣泛應用在掃地機器人、ADAS、無人機、AR/VR等需要空間定位功能的場景，其特點在於能夠實現同步定位與建圖。因為通常要完成定位就需要地圖，但要建構地圖，就需要物件或人物的位置資訊。

而SLAM技術透過擷取每幀影像的環境特徵（landmark），對連續的平面影像進行分析，整合出裝置或使用者在空間上的位置，再隨著裝置或人移動，重新比對特徵，推算出空間模型。它甚至能夠從2D影像序列中推算出3D模型。

王友光表示，「我們雖然不可能在室內安裝衛星，但我們可以計算出裝設攝影機的適當間距。」這些攝影機再從不同角度感測環境，並運用SLAM技術中的3D重建方法—運動恢復結構（structure from motion；SfM），就能還物重建出3D模型。

目前，SLAM技術多半運用視覺，而光禾感知更結合電波、磁場等感測融合技術來擷取環境特徵，再運用AR技術，設計出使用者友善的介面。

技術結合趨勢 看見未來發展重點

5G、物聯網、人工智慧和邊緣運算，都是未來科技的主要趨勢。而集結這些技術特點的創新應用將能帶來變革。2019年，《日經Business》便把光禾感知列為未來十年能夠改變世界的全球百大企業之一，同時也是台灣唯一獲選的新創公司。

王友光坦言，光禾感知開發的應用和5G、AI和IoT都有高度相關，而他們致力於探討的議題，其實就是智慧場域。

「智慧場域的智慧，源自於打造自動化的操作模式，不論是物件或是人，都能透過演算法和感測器的結合，快速且準確地到達目的地。」王友光指出。

而智慧化的數位空間可以應用在各式場景，且橫跨多元業種，像是車站、球場、展覽館、智慧樓宇，以及更多需要導入自動化及智慧化的實體空間。

王友光表示，數位空間運用在不同空間可能會迥然不同，因為不同空間的本質不同，如此，才能實現應用開發的落地原則。

王友光以棒球場為例。他分析，球員、教練、觀眾、轉播單位都在同一個空間專注於各自的訊息收發，球場其實已經是個生態系，而且比賽結果、營收都已累積出一定的數據量。

透過建立共有的軟體平台，場內外的球迷就能獲得完整的線上及線下資訊；對球員和教練來說，可能得以提高勝率；對轉播單位來說，則可以創造廣告版面。

也就是說，透過訊息數位化和運用智慧場域的概念，不同業種的空間就能被最大化利用，發揮獨有的特性，進而創造出更大的產業價值。

圖四 : 棒球場佔地廣大，即時的訊息傳遞需要新興應用的開發。透過建立AR軟體，以及在球場架設伺服器和感測器，球員、教練、觀眾和轉播單位就能匯集在同一個資訊平台上。圖四~圖六為示意圖。（source：光禾感知）
圖四 : 棒球場佔地廣大，即時的訊息傳遞需要新興應用的開發。透過建立AR軟體，以及在球場架設伺服器和感測器，球員、教練、觀眾和轉播單位就能匯集在同一個資訊平台上。圖四~圖六為示意圖。（source：光禾感知）

圖五 : （source：光禾感知）
圖五 : （source：光禾感知）

圖六 : （source：光禾感知）
圖六 : （source：光禾感知）

軟硬界跨域合作 創造產業價值

「創造價值，其實才是智慧場域的最終目標。」王友光說，「解決現有問題是基本，但

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 343 期5月號】

2020年5月(第343期)RISC-V的自由、平等、博愛
2020年5月(第343期)RISC-V的自由、平等、博愛

相關新聞

光禾感知打破視覺為主的空間思維

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

四大趨勢推升RISC-V架構應用熱度

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

RISC-V前進AIoT 商用生態系成形

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

5G物聯時代將至 爆發LPWAN應用潛力

做為運算指令集， RISC-V最重要的特色，就是開放。 它可以自由地用於任何項目上， 也允許任何人進行開發與設計， 你可以是任何人，你也可以為任何事。 基於這些特色，讓RISC-V在發展上有著相當不同的風貌。 而自由與開放，恰好是物聯網時代的開發精神， 因此RSIC-V漸漸開始受到重視。 隨著參與的業者越來越多， 它的產業影響力也逐漸抬頭， 並形成不可忽視的趨勢。

5G來臨 帶動AIoT需求起飛

有一群人透過網路和各式的媒體工具， 充分展現自身的魅力與獨特的觀點，並牢牢抓住了全球的目光， 這一群人，市場把他們貫稱為「網紅」。 這些頻道、這些影片內容， 都需要相關的軟硬體設備來進行數位內容的製作。 並有相應的供應鏈，以及環繞在周邊的產業分工， 他們現在已經舉起了一面大旗， 宣告網紅產業經濟的時代已經來臨。

CMOS影像感測器如何把手機變單眼

有一群人透過網路和各式的媒體工具， 充分展現自身的魅力與獨特的觀點，並牢牢抓住了全球的目光， 這一群人，市場把他們貫稱為「網紅」。 這些頻道、這些影片內容， 都需要相關的軟硬體設備來進行數位內容的製作。 並有相應的供應鏈，以及環繞在周邊的產業分工， 他們現在已經舉起了一面大旗， 宣告網紅產業經濟的時代已經來臨。

MEMS麥克風供需持盈保泰 網紅應用利基顯形

有一群人透過網路和各式的媒體工具， 充分展現自身的魅力與獨特的觀點，並牢牢抓住了全球的目光， 這一群人，市場把他們貫稱為「網紅」。 這些頻道、這些影片內容， 都需要相關的軟硬體設備來進行數位內容的製作。 並有相應的供應鏈，以及環繞在周邊的產業分工， 他們現在已經舉起了一面大旗， 宣告網紅產業經濟的時代已經來臨。

邁向太陽光電產業的循環式商業模式

有一群人透過網路和各式的媒體工具， 充分展現自身的魅力與獨特的觀點，並牢牢抓住了全球的目光， 這一群人，市場把他們貫稱為「網紅」。 這些頻道、這些影片內容， 都需要相關的軟硬體設備來進行數位內容的製作。 並有相應的供應鏈，以及環繞在周邊的產業分工， 他們現在已經舉起了一面大旗， 宣告網紅產業經濟的時代已經來臨。

網紅崛起 推動新興科技產業成型

有一群人透過網路和各式的媒體工具， 充分展現自身的魅力與獨特的觀點，並牢牢抓住了全球的目光， 這一群人，市場把他們貫稱為「網紅」。 這些頻道、這些影片內容， 都需要相關的軟硬體設備來進行數位內容的製作。 並有相應的供應鏈，以及環繞在周邊的產業分工， 他們現在已經舉起了一面大旗， 宣告網紅產業經濟的時代已經來臨。

巨量轉移有解 Micro LED拚2022年量產

智慧輔助科技包含了設備與服務等， 可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。 輔助科技目的在於預防與延緩失能， 並提高照護品質與效率。 而三大發展主軸，包括重視銀髮族科技， 整合穿戴式裝置，並結合數位化的復健器材等。 在未來，輔具科技還將進一步延伸至更廣泛的應用領域。

智慧當道 輔助科技開啟應用新頁

智慧輔助科技包含了設備與服務等， 可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。 輔助科技目的在於預防與延緩失能， 並提高照護品質與效率。 而三大發展主軸，包括重視銀髮族科技， 整合穿戴式裝置，並結合數位化的復健器材等。 在未來，輔具科技還將進一步延伸至更廣泛的應用領域。

3D列印技術在醫療輔具的應用與挑戰

智慧輔助科技包含了設備與服務等， 可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。 輔助科技目的在於預防與延緩失能， 並提高照護品質與效率。 而三大發展主軸，包括重視銀髮族科技， 整合穿戴式裝置，並結合數位化的復健器材等。 在未來，輔具科技還將進一步延伸至更廣泛的應用領域。

熱門新聞

CNC數控技術的智慧化之路

藉數控加值搶攻國際盃

雲端時代來臨 UPS面臨新挑戰

產業發展與環保孰重？循環經濟真正落實永續願景

光禾感知打破視覺為主的空間思維

釐清目標 規劃步驟 大幅提升SCADA導入成功率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。