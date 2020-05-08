5G物聯時代將至 爆發LPWAN應用潛力

【作者： 王岫晨】

5G通訊時代的來臨，包括物聯網及行動裝置的連結都將加速成長。傳統物聯網通訊難以滿足多項需求，使得低LPWAN技術因應而生。未來發展也將結合5G與新興技術來驅動多樣化的產業應用。

近年來，物聯網產業發展速度飛快，傳統的物聯網通訊方式已經難以滿足低功耗、長距離、低成本、覆蓋廣等多項需求，這也使得低功耗廣域網路（LPWAN）技術因應而生。根據市場研究機構IHS的估算，在2018年的LPWAN連接數量大約為1億4990萬，而由於LPWAN成本的逐漸降低，加上營運商合力推動物聯網服務的刺激之下，預計到了2023年連接數可以達到17億1699萬個，從2018年到2023年的年複合成長率約可達到62.9％。

而現階段由於5G大規模連結（mMTC）的應用驅使之下，由3GPP所支持的NB-IoT、LTE-M等技術，也成為針對物聯網應用所打造的電信級網路，使用授權頻段，也對於網路傳輸品質、數據安全性等都有更高的保障，加上建置成本較為低廉，因此受到各國電信營運商所青睞。在未來，NB-IoT、LTE-M將在5G NR的頻段上共存，並在5G來臨之後扮演更重要的聯網角色。

擴大應用規模

放眼目前的NB-IoT與LTE-M產業鏈已經逐漸完備，在2019年，全球的營運商已經佈署了將近200個Mobile IOT的商用網路。Mobile IoT就是NB-IoT與LTE-M的商用網路，目前許多上游廠商紛紛推出支援GPRS、LTE-M、NB-IoT等多模與多頻的解決方案，讓終端使用者在行動性與國際漫遊等方面可以擁有更多選擇。而使用非授權頻段的LoRa、Sigfox等技術，也從區域型與高度客製化等私網領域，各自擁有不同的發展方向。

工研院產科國際所分析師陳佳滎指出，觀察現階段全球LPWAN的應用案例，初期為了迅速擴大應用規模，大部分都選擇了公用領域或產業應用來製造需求，例如智慧讀表（包括水、電、燃氣等）、智慧路燈、智慧建築、智慧監測、資產追蹤與智慧農業等應用。此外，與消費者有關的應用也逐漸浮現，例如老人、小孩與寵物的追蹤，此外還包括智慧單車、輔助生活健康照護（如長期慢性疾病監測），還有智慧家庭的白色家電等潛在的應用領域，都非常值得後續的關注。而對於LPWAN的商業模式、未來技術演變、如何與現有的網路基礎設施及環境結合、互通性測試及成本挑戰等，都是台灣廠商佈局此領域必須掌握的關鍵要素。

5G帶動重大改革

隨著5G通訊時代的來臨，包括物聯網及行動裝置的連結都將加速成長。Cisco預估，到了2022年將會有超過120億台行動裝置與物聯網裝置連結。而5G的來臨，所帶來的改變不僅在個人生活層面，也對各行各業都將帶來重大改革，尤其是各類物聯網新興應用，例如車聯網、智慧製造、遠具醫療、智慧讀表、智慧路燈與感測巨量連結等。在4G LTE技術之下，100Mb/s的傳輸速度足夠讓一般使用者上網瀏覽、收發簡訊以及觀賞FHD影片等。而在未來的5G NR技術將達到1Gb/s以上，可加速更多新興服務的發展，例如智慧工廠、遠具醫療等應用。

IDC對於全球物聯網市場規模做出了預測，預計全球物聯網市場將從2018年的6204億美金，成長到2023年的1.12兆美金，年複合成長率達到12.6％。而下階段物聯網的佈局，也會朝向將終端收集之數據轉化為企業洞察分析之用，以改善整體營運流程，並以推出新服務為重點。預計在2020年開始逐漸帶動加大物聯網平台及分析軟體等的佈局，以確保企業能有效利用在物聯網終端與基礎建設的投資。

物聯網與5G的結合

在5G的時代，物聯網的發展也將以結合5G與新興技術來驅動多樣化的產業應用實現為目標。在物聯網的發展初期，產業著重技術佈局、產業生態建構，促使新商業模式的出現，預計未來5～10年將與5G技術，以及各項數位技術的結合為發展核心，這些數位技術包括了人工智慧、邊緣運算、新興資安、高階感測器等。

在物聯網的架構中，包括了應用服務、系統平台、網路傳輸、感測物件及終端等四大架構，各架構均有其重要發展方向。應用服務主要在於挖掘物聯網巨量資料的價值，AIoT服務需求也將急遽成長，而隨著物聯網安全意識升溫，使得個人資料保護法也將越來越嚴謹；系統平台則將朝向開源發展趨勢，物聯網整合人工智慧技術，加上運算工作由雲端轉移至邊緣運算，促使AI與邊緣運算平台興起；網路傳輸方面，5G商用將促進物聯網發展，進而發展低功耗廣域網路（LPWAN），如NB-IoT、LTE-M、LoRa、Sigfox等快速發展，並支援廣泛的低功耗應用情境；至於感測物件及終端方面，高階感測器、智慧系統決策晶片（如AI on Chip）、無人載具、服務機器人、智慧音箱等都是發展重點，並提供更高的終端資安防護能力。

LPWAN技術演進

LPWAN初期為了迅速擴大應用規模，大部分都選擇了公用領域或產業應用來製造需求，例如智慧讀表、智慧路燈、智慧建築等。

在未來，NB-IoT與LTE-M將成為5G的一份子。一般來說，LPWAN可分為授權頻段（蜂巢式）與非授權頻段（非蜂巢式）兩類，授權頻段的包括NB-IoT與LTE-M，非授權頻段則包括了LoRa、Sigfox等。3GPP的R15版本支援5G NR與NB-IoT及LTE-M共存，至於R16版本正在標準化NB-IoT與LTE-M連接到5G核心網路的機制。在2019年7月，3GPP向國際電信聯盟（ITU-R）提交5G候選技術標準提案，NB-IoT與LTE-M正式納入5G候選技術，ITU-R覆核後預計在2020年6月將正式發佈。

圖二 : 智慧水錶及智慧電錶是運用NB-IoT或LTE-M技術的最佳範例。

NB-IoT與LTE-M技術上的主要差異，在於LTE-M速率快且支援語音功能，而NB-IoT則專精於高穿透力與低成本等特點。NB-IoT又稱為LTE Cat NB1，

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 343 期5 月號】