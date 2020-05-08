RISC-V前進AIoT 商用生態系成形

【作者： 吳雅婷】

開源指令集架構RISC-V在物聯網時代獨闢蹊徑，集結產學界軟硬體研發資源，刺激更快速上市、更彈性且更高效能的處理器開發，如今可供商用的生態系逐步成形。對此，RISC-V開發前鋒晶心、智原與SiFive將更深入探討相關發展契機與挑戰。

物聯網時代來臨，處理器開發商正面臨著牽涉多方技術考量的設計難題，如何在上市時間、開發彈性與性能表現之間達到獲取商機的平衡點，成為市場領導地位存亡的關鍵。

因此，除了持續升級既有硬體架構與擴充軟體開發資源，開創全新的處理器開發環境與商業模式，漸漸成為炙手可熱的可行解決方案。2010年由柏克萊加州大學（UC Berkeley）著手研發的RISC-V，便以其開放性和設計彈性帶動了一連串熱烈討論。

藉由開放原始碼與採用精簡指令集（reduced instruction set computing；RISC），RISC-V在後摩爾時代獨闢蹊徑，以創新的處理器設計環境與商業模式作為誘因，成功集結了產學界的軟硬體研發資源，大力推動新一代處理器的開發。

RISC-V在研發初期便由微軟和Intel資助，後來還成立了非營利的RISC-V基金會，進一步整合全球的跨界開發資源。其創立會員不乏Google、高通、NVIDIA、AMD、Microchip等科技巨擘，且全球會員總數迅速成長，至2020年第一季已逾530位。其中，2019年的年成長率便高達60%，成為近期格外熱門的討論焦點。

其他看好RISC-V的產業支持者，如Western Digital希望藉由這個全新的指令集架構，將記憶體從以運算為主的系統架構分割出來；Microchip則已開發出RISC-V微處理器子系統；三星也已將RISC-V應用在Exynos和Isocell處理器晶片，並預期能擴展應用至人工智慧和安控晶片。

此外，市調機構Semico樂觀預測，2025年全球市場將有超過624億顆採用RISC-V的處理器核心。該機構更指出，工業應用將成為主要成長因素，使用量預計將高達167億顆；成長速率最快的則是通訊應用，主要驅動力為5G商用後的相關產品開發。

圖一 : 根據市調機構Semico的預測，2025年全球市場將有超過624億顆採用RISC-V的處理器核心。（source：Semico）

針對這波RISC-V商機，市調機構Tractica預估，RISC-V全球市場營收至2025年將高達11億美元，營收來源包括採用RISC-V架構之IP、軟體和開發工具，且亞太地區獲利將佔據半數。

由此可見，RISC-V不僅成功跨出實驗室，更在產業道路上加速前進，其生態系在商用開發上仍持續擴張，讓人不禁期待，這股動能會持續多久？又會對市場發展產生什麼影響？

因此，本文邀請了台灣與美國兩地的RISC-V處理器開發先鋒，包括晶心科技、智原科技以及SiFive，他們將現身說法RISC-V處理器市場的關鍵趨勢與開發重點。

晶心催生最佳化設計 佈建RISC-V客製化指令開發工具

「RISC-V用減法完成設計，更有機會滲透至新興應用，善用客製化延伸指令就能實現最佳化設計。」—晶心科技總經理林志明

深耕CPU設計與IP開發的晶心科技，為RISC-V基金會創始白金會員，至今已推出11款RISC-V處理器核心。今（2020）年初在慶賀成立15周年之餘，更宣布採用晶心IP之核心全球累積總量立下了50億顆的里程碑。且就2019年的SoC年出貨量便創下15億顆的最高紀錄，年成長率高達50%。

晶心科技早先踏入RISC-V全球供應鏈，前景見好。晶心科技總經理林志明對此展現深入開發的決心與信心：「我們已經推出了支援RISC-V的處理器系列V5，該系列的銷售佔比更於2019年首度超越前一代處理器系列V3，顯現晶心將持續為5G、AI、AR/VR、雲端運算和IoT等新興應用提供最佳化的開發資源。」

晶心的V5系列提供開發人員齊全的32/64位元處理器選擇，從功能最精簡且高效率的Andes Core 25系列，到支援向量運算的Andes Core 27系列，甚至是具備超純量運算能力的Andes Core 45系列，皆為晶心提供迎接IoT時代的新一波成長動能。

林總經理指出，微軟與ARM分別佔據了高階與行動處理器高達95%的市場，但在雲端運算、大數據、區塊鏈、自駕車或無線設備等新興應用上，彈性與開放的RISC-V將更有機會滲透這些市場看好的領域。

晶心V5系列最主要的應用就是物聯網，尤其多被用來開發具備AI功能的嵌入式晶片，他們有超過50%的客戶投入該應用的設計工作。

為滿足AIoT產品的開發需求，晶心已先後推出支援數位訊號處理（DSP）與向量運算的RISC-V延伸指令，分別為P Extension和V Extension。前者能協助開發人員處設計多個指令同步執行；後者則適合用來開發智慧感測、語音處理、電腦視覺和生物辨識等IoT與AI應用。

此外，晶心更推出了業界首款RISC-V向量處理器NX27-V系列，展現其著力於高性能處理器的開發。晶心表示，RISC-V產品開發目標正從低成本走向高性能，他們也將聚焦在即時處理系統（realtime）、向量運算與平行處理（SIMD）的處理器開發，相關延伸產品還能支援單精度或雙精度的浮點運算。

針對採用RISC-V進行開發，林總經理剖析，RISC-V基金會開放給全球的是模組化指令集；這些模組不能隨意修改，且不是所有模組都開放免費使用。此外，開發CPU等高階產品也須遵守相關的開源軟體授權條款（Berkeley Software Distribution License；BSD）。

然而，他也指出，在這些模組具備相容性的前提下，RISC-V能讓開發商新增客製化指令，提供彈性來擴充功能與性能。因此，開發人員應多留意設計服務供應商提供的技術支援內容與收費標準，缺乏軟體與技術支援可能導致免費的最貴。

林志明強調，就採用RISC-V的成本、效能與易用性而言，產品表現要看廠商能否在客製化指令上發揮設計功力。

看準這項開發要點，晶心已先推出了客製化RISC-V開發工具Andes Custom Extension（ACE），能夠簡化複雜的運算，讓開發人員無需顧慮處理器的管線設計，並提供驗證邏輯性能的功能，進而縮短開發時程並增進設計效率。

其中，ACE內含之COPILOT為EDA等級的設計工具，能協助開發人員快速整合自定義指令與晶心提供的CPU IP，還會自動驗證指令集模擬器（ISS）與暫存器傳輸級（RTL）的邏輯相符性。

林志明表示，晶心提供完整且彈性的RISC-V設計工具與軟硬體資源。在晶片設計越趨複雜的時代，採用RISC-V是利用減法來設計硬體，它能同時顧及指令集相容性，以及開發效率和設計彈性，這也是他認為RISC-V能夠實現最佳化設計（optimal design）的原因。

智原助攻Edge AI晶片開發 推出RISC-V SoC開發平台

「RISC-V SoC平台提供彈性設計，並滿足性能評估與軟體開發需求，能夠加速切入市場。」—智原科技行銷經理蔡林彬

在ASIC和IP領域深耕近三十載的智原科技，也加入了這波RISC-V晶片設計潮流。他們提供物聯網系統單晶片（SoC）開發平台，特別著重於具備人工智慧功能的終端晶片（Edge AI）設計，以高度客製化滿足SoC開發過程中對感測、電源管理或介面連結的整體性能需求。

智原的SoCreative!平台便是為此推出的完整解決方案，該平台最新發佈的SoC驗證平台FIE3240，支援基於ARM Cortex-M與RISC-V的SoC開發，使得開發人員能夠提前進行硬體驗證與軟體開發，加速產品設計與效能評估。

圖三 : 智原科技最新發佈的SoC驗證平台FIE3240支援RISC-V處理器開發，並具備完整的軟硬體開發環境與設計流程（source：Faraday）

此外，物聯網應用牽涉多元的周邊介面連接，針對相關軟硬體相容性需求，FIE3240支援PCIe互連、多電壓準位I/O（multiple voltage IO bank）以及其他擴充介面，例如USB3、Gigabit Ethernet、MIPI、GPHY和DDR功能。整合開發環境（IDE）則提供Keil MDK-ARM、IAR、Eclipse CDT和Green Hills MULTI開發工具；該平台還支援作業系統FreeRTOS和Keil RTX。

智原科技行銷經理蔡林彬表示，AIoT產品對於上市時間尤其敏感，智原的RISC-V開發平台提供評估、驗證與自行設計的多元功能，讓開發人員在IC設計出來前能夠提前進行驗證。目前已成功協助客戶在一年內開發出全球首顆具備AI功能的RISC-V SoC，採用該晶片的穿戴式終端產品已在市場銷售。

他強調，客製化晶片的需求各不相同，採用指令集架構的考量就不同。舉例來說，像是Western Digital、NVIDIA和高通等晶片大廠擁有足夠研發人力與財力，就有能力自行開發ISA，但新創科技公司的開發資源相對有限，後續系統開發與維護工作繁瑣且成本高，因此需要相關產業鏈提供專業支援。

以CPU架構而言，高階應用如雲端、伺服器和資料中心交由Intel把守，行動裝置與嵌入式系統則有ARM，而未來科技朝向萬物互聯發展，新興應用的市場需求正在催生全新的架構，引領下一波硬體設計革新。

RISC-V的開放性與彈性恰好推波助瀾，顯現了硬體設計的平等與自由。蔡林彬經理指出，採用RISC-V處理器進行開發時主要有三點考量：

一、產品競爭力與差異化

針對多核心CPU架構或特定資料流運算應用，例如AI或SSD，RISC-V具備的設計彈性就激發了更多的開發潛能，因此吸引了許多廠商投入。

二、IP取得與易用性

目前取得RISC-V的商業模式有三種：自行設計ISA與微架構、直接採用開源設計、尋求第三方RISC-V IP供應商。

三、開發資源與環境

系統公司或新創公司格外看重這點。在這方面，RISC-V設計服務供應商就能提供相對完整的服務，包括快速整合與驗證CPU、產品量產、擴展產品應用廣度、自有IP資源、客製化設計等。

蔡經理進一步指出，新創公司重視創新，諸如人工智慧或SSD等高速應用就需要客製化指令集，而客製化ISA的目的，就是性能最大化。在這方面，晶心或SiFive可滿足RISC-V的客製化需求，他們也可與客戶共同開發。

呼應上述三點考量，智原RISC-V SoC開發平台整合第三方ARM和RISC-V CPU，以及自行研發的IP，提供開發人員有力的設計資源與服務。目前，這些IP最主要用來設計具備人工智慧與邊緣運算功能的處理晶片，像是穿戴式裝置、感測器以及其他低功耗IoT產品。

此外，智原即將推出40奈米RISC-V SoC開發平台，將進一步縮短客戶產品開發時間，加快產品上市。

SiFive洞見智慧邊緣運算 開發RISC-V高階嵌入式晶片

由RISC-V開發團隊組成的美國矽智財新創公司SiFive，可說是RISC-V生態系最重要的成員之一。藉著該架構的開放性與彈性，他們相信RISC-V將成為發展特定應用開發（domain-specific）的理想架構，這項優勢正好滿足AIoT時代對多元應用的客製處理晶片需求。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 343 期5 月號】