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5G來臨 帶動AIoT需求起飛

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖一 : 在5G三大技術特色「高頻寬」、「低延遲」與「大連結」之中，低延遲和大連結是對工業領域影響最大的兩項。
圖一 : 在5G三大技術特色「高頻寬」、「低延遲」與「大連結」之中，低延遲和大連結是對工業領域影響最大的兩項。

【作者： 籃貫銘、王岫晨】

5G的商轉，將會帶動AIoT的需求。

2020年起，將會有更多國家加入5G商轉，

預計將帶動不同終端裝置對AIoT應用的需求。

在AIoT的應用中，大規模的連接性能是必備的需求，而5G的落實，恰可完全填補這個空缺，也因此市場對於5G的布建與商轉，充滿了高度期待。

依據工研院IEK Consulting的報告，全球整體5G市場規模，將從2019年的43億美元，成長至2023年的2,303億美元，年複合成長率（CAGR）高達171%，顯見其發展潛力。

工研院產科國際所所長蘇孟宗也特別指出，5G的商轉，將會帶動AIoT的需求。他認為，自2020年起將會有更多國家加入5G商轉，預計將創造新的物聯網應用，同時也有機會帶動不同終端裝置對AIoT應用的需求，例如車用、穿載、智慧家電、工業自動化、AI軟體等，朝高附加價值和新產品應用布局。

5G時代 垂直應用是AIoT的主要場域

且有別於過往3G與4G以消費性為主的應用，到了5G時代，重心則轉往工業領域的垂直應用，而在諸多應用之中，「製造、醫療、能源」將會是最主要的市場，而這也是AIoT架構的最主要應用場域。

在5G三大技術特色「高頻寬」、「低延遲」與「大連結」之中，低延遲和大連結是對工業領域影響最大的兩項。前者對於實現智慧城市、智慧製造與智慧運輸有極大的幫助；後者則是建構物聯網的關鍵技術。

由於垂直領域的智慧應用非常重視通訊信號的即時性與穩定性，才能充分發揮各項控制功能的性能，特別是在工業與運輸的應用裡，訊號的即時性更對於安全性有著關鍵的影響，也因此，5G的低延遲特性就成為實踐AIoT應用不可或缺的技術之一。

圖二 : 5G產業鏈發展與機會
圖二 : 5G產業鏈發展與機會

以車聯網V2X為例，大量的媒體資訊和數據傳輸是其基本的運作需求，但因交通涉及使用者的生命安全，因此控制訊號的即時性也十分的敏感，對於低延遲又有更高等級的要求。

而在工業控制領域也同樣如此，製造現場經常存在危及生命安全或者造成龐大資產損失的風險，因此對於自動化控制的等級要求十分的高，幾乎不容許有訊號丟失或者過多延遲的狀況，所以在導入AIoT應用時，落實低延遲的性能也成為業者關注的項目。

至於5G的大連結技術，則完美的實現了物聯網時代對於大範圍低功耗連結的想像，也就是帶來所謂的低功耗廣域無線網路（LPWAN），而目前市場上常見的NB-IoT規範，正是5G的前段工程，意味著5G的到來將是物聯網廣域傳輸的實現。

也因此，基於上述這些需求，5G的問世，就等同於把智慧應用的引擎完全打開，它一方面承接了AIoT相關技術的推動，一方面也讓智慧生活的想像得以落實。稱它為連接次世代生活的橋梁也不為過。

而5G的來臨，受惠的不只是終端與工業應用，相關的產業鏈，諸如元件、材料與設備都會迎來新一波的成長。台灣的資策會MIC就指出，隨著全球5G的逐步發展，相關的終端、材料與零組件都會有新的商業契機。

資策會MIC表示，5G將會帶來四大商機。首先，為大量5G模組/終端產品出現；第二，則是2020年開始的5G智慧手機換機潮；第三，為5G元件與設備的材料。由於高頻與能耗需求，將會促進新的材料的研發，包含：氮化鎵、碳化矽、PCB的PPE混合樹脂等。第四，為5G新應用帶動關鍵零組件市場，例如自駕車的光達（Lidar）、毫米波雷達、光學攝影機等。

5G帶動的數位轉型

數位轉型的時代已經來臨。特別是隨著5G通訊的起飛，更牽動著企業數位轉型的每一根神經。企業追求更快速度的同時，數位化的程度也必須更加全面。只不過，在轉型的過程往往遇到許多讓客戶難以掌握的狀況。事實上，數位轉型並非就只單純將資料數位化而已，最核心的問題，還是在於企業整體的數位發展策略與方向。因此，當企業在考量數位轉型的時候，必須仔細思考下列幾個關鍵問題。

一、產品與服務：讓產品與服務在數位轉型的過程中，產生更多綜效。

二、供應鏈管理：透過數位化的管理，讓供應鏈提升效率。

三、生產面優化：找出能夠讓生產更優化的模式。

四、客戶關係提升：與客戶之間的關係，透過數位轉型做得更加全面。

五、讓資料更有價值：數位轉型的過程中，讓手上的數據資料有機會轉變成為商機。根據客戶的經營型態，找出更有價值的資料，並讓這些資料可以帶來新的機會。

六、組織文化改造：透過數位轉型，讓企業組織文化與互動模式可以重新調整。

Juniper台灣區總經理林蒲英指出，找出這些方向之後，下一個問題就是數位轉型該怎麼進行。最重要的是先確定出可行的商業模式，另外也必須重新定義中介角色，調整企業的組織，讓企業的解決方案能夠透過合作夥伴，推廣給更多客戶。此外，提供更加值的服務、並建置可行的服務方式，就能夠在這個中介角色的扮演上，透過數位轉型來進行得更順利、更透明，也更有效率。

X as a service

X as a service亦即一切即服務。從其產品的平台到其架構，都可以作為是服務的提供。X as a service最好的例證就是智慧手機，智慧手機已經可以將其視為一個平台，所有日常的娛樂、通訊、學習與支付，都可以透過這個平台來進行，完全改變了既有的產業生態。X as a service指越來越多地透過物聯網來提供的服務，而不僅僅指本地端或現場的服務。雲端運算的本質，正是X as a service。

而現在，透過數位轉型的契機，也將有機會重新改變產業生態。透過中介角色來進行連結，可以將合作夥伴與不同領域客戶進一步結合，讓合作夥伴的解決方案可以擴大應用範圍，也能將客戶的數據資訊的價值更為彰顯。

幫客戶開出快又安全的路

林蒲英認為，隨著5G的來臨，企業更應該要明白數位轉型到底要做什麼，以及應該怎麼做。企業必須找到他在市場上的位置，想走的方向，再將既有資源透過數位化的方式提高效率，並與客戶保持更密切的關係，改變產業營運模式，甚至進一步調整公司內部的文化。對於Juniper來說，我們的工作就是開路。但客戶的路，會有鄉村小路，會有高速公路。因此要先理解路從哪裡來，要到哪裡去，再幫客戶蓋出一條又快又安全的道路。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 342 期4 月號】

2020年4月(第342期)網紅科技產業
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