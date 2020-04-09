網紅崛起 推動新興科技產業成型

【作者： 籃貫銘】

根據Google最新公布的財報顯示，2019年度Youtube所取得的廣告營收，達到151億美元，較2018年的111億美元，大幅成長了36%。儘管漲幅驚人，但其實它已比前一年度小跌了1%，其在2018年的營收年成長率達到37%，目前已連續兩年的年成長率都超過了35%，且這個數字只是單純的廣告收益，尚不包含訂閱服務的收入。

Youtube營收的大躍進，當然可以歸功於自己的努力，但他們更要感謝一群人，這些人透過網路和各式的媒體工具，充分展現自身的魅力與獨特的觀點，並牢牢抓住了全球的目光，他們把自己的一舉一動變成了最受歡迎的內容，甚至結合產品與服務，化身為強力的行銷工具。而這一群人，市場把他們貫稱為「網紅」。

網紅市場成長驚人 4年成長5倍以上

網紅是個簡稱，指的是網路紅人，英文也稱為「Internet Celebrity」。一開始是要與傳統主流媒體所形成的意見領袖互做對比。一開始網紅多半是所謂的素人，但隨著網路社群影音平台的加速崛起，傳統的意見領袖也加入了網紅的行列，讓網紅有更明確的社會地位。

圖一 : 影響者行銷市場成長預期。（source: Influencer Marketing Hub）

所以透過吸引大量觀看者的關注，並將之轉為自身的影響力，就是網紅們的商業基礎。而洞悉到這種商業模式的成型，市場研究機構就將之正名為「Influencer」，有影響力的人，並有專屬的市場研究報告。

而目前市場上最具指標性的報告，就屬Influencer Marketing Hub與CreatorIQ所共同合作的影響者行銷評估報告（Influencer Marketing Benchmark Report），該報告訪談並調查了近4000個行銷公司、品牌、以及相關的產業專業人士，評估出目前全球網紅在市場上的商業風貌。

圖二 : 影響者行銷的平台與業者數量。（source: Influencer Marketing Hub）

依據最新的2020年版的報告內容，2020年全球的網紅市場預計將達到97億美元，而在2016年時，已有17億美元的規模，但僅4年的時間就成長超過5倍。另一方面，與之相關的新平台和業者（agencies）數量，在2019年則成長到了1120家，較2016年的190家，也成長了將近6倍，儼然已成為了一個新興的產業類型。

網紅產業儼然成型 核心科技應用為關鍵推手

「網紅已發展成產業的型態，有資金的投入，有勞動力的產生，更重要的是，他們創造出龐大的市場經濟。」

若依照一般經濟學的解釋，一群能夠產生經濟價值的組織和企業，且能夠被歸納為某一特定的類型，則該類型的企業活動就能稱之為產業。直白的講，一群能夠生產相同產品的業者，就可以稱為產業。而網紅目前也已發展成產業的型態，他們有資金的投入，有勞動力的產生，更重要的是，他們創造出龐大的市場經濟。

而從產業分析的角度來看，也就是由銷售端的視角來區分，其所銷售的客戶是否屬於網紅應用的領域進行判斷，而Youtube的頻道數量就給出了答案。截至2019年，Youtube的頻道數已經突破了3100萬個，較前一年度成長了25%，平均每分鐘有500小時的內容被上傳。

這些頻道、這些影片內容，都需要相關的軟硬體設備來進行數位內容的製作。由此可見，無論是從經濟規模的角度，或者是消費者市場的角度，網紅的的確確已經舉起了一面大旗，宣告網紅產業經濟的時代已經來臨。

隨著網紅產業的成型，相應的供應鏈，以及環繞在周邊的產業分工，也都會陸續出現。而當分工更加的細緻和複雜，各個分工的領域也會形成一個小類的次級產業，專門供應網紅應用的特定產品與服務。

而在所有的分工之內，核心的科技與設備的供應，幾乎是目前數位社會一個常態性的存在，網紅產業也是如此，尤其是網紅的崛起，跟科技的演進幾乎脫不了關係，他們是高速網路、先進運算力與行動智慧裝置的受惠者。也因此，專屬於網紅的科技產品與應用，漸漸也畫出了屬於自己的圈子。

圖三 : 網紅科技產業的產品範圍。

從定義上來說，供應給網紅們應用的技術與設備，都應該被納入網紅科技產業的領域，這些技術與設備是用來提供影響者們製作數位內容的核心技術與工具，包含相關的系統產品、零組件、服務平台、周邊配備、軟體工具等。其範圍與技術說明如後。

網紅科技產業的產品範圍與說明

而在說明網紅數位內容應用所涉及的技術與工具之前，是有必要針對網紅們在製作數位內容的需求與情境，作簡單的陳述。

首先，多數的網紅並不屬於傳統的商業媒體公司，因此使用的軟硬體多屬中低價格的設備；再者，網紅的數位內容多是生活中的真實場景，因此設備的體積和重量以輕、薄、小為優先；第三，網紅的數位內容更新頻率非常高，數天就必須推出新內容，因此快速高效的剪輯工作平台，是其必備工具。

此外，隨著製作能力的提升，更高階的影音擷取裝置就會被使用，例如更高解析度的攝影器材、指向與抗噪的麥克風、混音與多媒體擷取裝置等。同時製作的分工也會更加細緻。

系統產品

提供網紅製作數位內容的系統產品皆屬之。一般而言，可分為三大類：一、影音的擷取裝置，例如數位相機、攝影機、麥克風等；二、數位內容運算與製作設備，例如剪輯用電腦、混音設備；三、直播連線設備，例如智慧手機、視訊專用的無線分享器等。

零組件與模組

為製作網紅應用系統產品的關鍵零組件與模組等，主要有影像處理單元、數位訊號處理器、音訊晶片、微控制器、感測器、無線晶片，以及其他相關的功能模組與專用晶片等。

服務平台

服務平台為網紅的數位內容及其相關服務的發布平台，為接觸終端用戶的入口與介面，通常為網路的社群媒體，也有封閉式的APP應用程式。例如Youtube、Instamgram、Twitter、Facebook，以及手機的直播平台等。

周邊設備

輔助拍攝與數位內容製作的各項支援裝置與產品，以硬體為主。例如相機穩定器、自動化拍攝設備、麥克風、影像鏡頭、光源輔助、影像擷取卡與加速卡等。

軟體工具

用於拍攝與數位內容製作的各項軟體工具。例如剪輯軟體、影像編修軟體、直播軟體等。