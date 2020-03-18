快訊

3月5日至14日曾遊歐全數居家檢疫 發給防疫補償

陳時中：明天起我國全面限制外國人入境

巨量轉移有解 Micro LED拚2022年量產

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖一 : 三星的拼接式Micro LED顯示器。（source:三星）
圖一 : 三星的拼接式Micro LED顯示器。（source:三星）

【作者：籃貫銘】

儘管萬眾矚目，但今年Micro LED大概也只能多走那麼一小步，因為它是一門非常仰賴基礎科學與系統整合經驗的技術，除了不斷實作外，沒有捷徑可走。所以2020年真正的Micro LED顯示產品，依然不會進入終端市場。

回顧一下去年的進度。在2019年，陸續進行的結盟與合作，以及更多顯示業者宣佈投入研發，是去年最重要的產業進展。儘管有少數的新創業者聲稱取得新的巨量轉移技術，但仍未有實際導入量產的成果，因此仍是處於研發的早期階段。

但這些結盟策略與新業者的投入，意味著技術的可行性已被確認，不再是「評估中」的項目，而是要真槍實彈投入資本的商業專案。例如台灣的錸寶與錼創共同發展Micro LED的穿戴產品；工研院攜手聚積、欣興電子、錼創，推出拼貼式小間距Micro LED顯示器；晶電與中國利亞德成立利晶微電子合資公司，發展Mini與Micro LED的顯示解決方案。

此外，日本的JDI也宣布投入Micro LED的研發，並鎖定汽車的顯示應用；LG也首次展示Micro LED的顯示技術；中國的康佳也發表了Micro LED大型顯示器系列產品。

巨量轉移有譜 量產時間將落在2022年

雖然都是原型展示與策略發布，但有了更多資金與業者的投入，Micro LED的發展進度也就更加明確化，從去年的幾家業者的發言，就可窺知一二。例如友達表示，Micro LED約在2年內可以實現量產；晶電也認為能在2021年之後進入量產；LG同樣也規劃在2年後量產。

而歸納主要業者的進度，目前最可能的大規模量產時間，將會是在2022年。

既然量產的時間被明確化，代表量產的挑戰也有了應對的方法，換句話說，就是Micro LED的巨量轉移流程已不再是問題，目前只待良率提升而已。更具體的講，現階段就是要專注在設備的建置與生產參數的調教，量產的方法算是找到了。

圖二 : 主要業者的Micro LED量產進度表。
圖二 : 主要業者的Micro LED量產進度表。

目前市場幾個較具商用潛力的巨量轉移技術，仍是以採用應力吸附並轉移的方式為主，儘管單次吸附的晶粒數量較少，但可支援的晶粒尺寸卻更小，同時也更精確，若透過可擴展的架構來實施，商用量產的機會非常大。

以隆達為例，除了在晶粒的微型化上著墨外，也已研發出自有的巨量轉移技術。根據該公司的說法，其是採用靜電轉移的應力方式，把晶粒從基板上取下，並進行後續的轉移。

而工研院在今年CES 2020所展示的拼裝型Micro LED顯示模組，是使用新一代RGB三色晶粒巨量轉移技術的全彩顯示面板，轉移的良率達到99%以上。該技術是由「巨量微組裝產業推動聯盟」（CIMS）所共同研發，而其轉移的技術基礎也是使用應力原理。

美國新創公司Rohinni，是目前最受注目的Micro LED技術供應商，該公司不僅與中國京東方合作，成立Micro LED的合資公司，也與其他領域的業者，共同推動Micro LED新型應用。而其最受關注的，就是專利的高速高量產的貼合技術。

台灣一家新創公司Mikro Mesa Technology，去年也宣布成功開發新的巨量轉移技術，聲稱能夠轉移直徑3微米（um）的LED晶粒，他們使用一種「無壓合低溫鍵結」技術，能夠提高良率、降低成本，且單次轉移尺寸接近4吋，一次可完成數百萬顆以上的轉移，並可進行多次多色的轉移，增加了大尺寸全彩色顯示器的量產性。該公司目前正與中國大陸面板廠中電熊貓合作，預計兩年後推出產品。

其他如友達、錼創、晶電、LG、首爾半導體和三星等，都已宣布自行研發巨量轉移的技術，並陸續展示相關的樣品，其中首爾半導體還透過子公司Seoul Viosys，進行小批的量產。但整體來說，都不外乎採用吸附、貼合的方式。顯見使用這類以基礎力學原理為基礎的轉移技術，在設備的研發與生產良率方面較合乎量產的需求。

大型顯示先發 車用與穿戴式後至

至於終端應用方面，從目前的發展來看，先攻大尺寸的戶外與商用顯示，已成為業界的普遍共識，尤其是傳統的顯示業者。例如三星、LG和Snoy等，就先推出超大型的商用與戶外Micro LED顯示方案。

這類顯示方案嚴格來說，還不屬於真正Micro LED顯示的等級，它其實是一種拼接型的LED顯示幕。它透過極小的「間隔」來拼接模組化的LED螢幕，使之看起來沒有接縫，非常適合大型的戶外或商業顯示用途。

這種拼接顯示器的晶粒尺寸大約在50～100微米左右，間距則約百微米，解析度並不細緻，但同樣保有LED高亮度與高反應速度的特性，若從遠距觀看，仍具有相當的競爭力。而且其採用拼接的型式，也有易於搭配環境的優勢。

例如三星在CES 2020所展示的新一代「The Wall」顯示器，其尺寸達到了292吋，且換算的解析度來到了8K的等級，此外也有使用玻璃背板，尺寸為75吋與93吋的主動式Micro LED顯示產品，更重要的是，LED本身晶粒的尺寸也持續縮小。

LG的「Real Micro LED Display」，的顯示尺寸達到145吋，採48片LTPS面板拼接而成，且LG聲稱晶粒尺寸小於50μm；Sony則展示了220吋的顯示產品，換算解析度來到了4K。

圖三 : Micro LED的晶粒尺寸示意圖。
圖三 : Micro LED的晶粒尺寸示意圖。

台灣工研院的Micro LED顯示模組也是採用拼接式的架構，但它是全球首款直接以Micro LED晶片，巨量轉移到PCB載板上的Micro LED顯示模組。其利用15個小尺寸的Micro LED模塊（100μm的RGB晶片），拼接成30 x 30公分的Micro LED顯示器，而解析度為480 x 480畫素（pixel）。

同樣著眼於高亮度與廣視角的特性，多家的顯示業者都正積極發展車用的Micro LED顯示方案，主要的應用場景為汽車的車載資訊系統顯示幕。包含台灣的友達、群創，以及日本的JDI都正積極研發相關的技術，其中友達與群創都以展示過原型樣品，友達更預計會在5年內量產。

不同於大尺寸顯示有較長的觀看距離，因此車用的Micro LED顯示器必須在解析度上有相對應的提升，因此量產的難度大，同時研發的時程也較長，預估至少要到2023年之後，才會有更明確的商用時程。

除了車用顯示之外，穿戴式裝置與其他新興的顯示應用也會是Micro LED的試金石。該領域目前投入的業者有錸寶與Luumii等，前者主攻智慧錶與智慧手環顯示，後者則是聚焦消費型的特殊顯示應用。

圖四 : 台灣工研院的Micro LED顯示模組採用拼接式的概念，是全球首款直接以Micro LED晶片，巨量轉移到PCB載板上的Micro LED顯示模組。（source:工研院）
圖四 : 台灣工研院的Micro LED顯示模組採用拼接式的概念，是全球首款直接以Micro LED晶片，巨量轉移到PCB載板上的Micro LED顯示模組。（source:工研院）

對於智慧錶與手環這類的穿戴式裝置來說，Micro LED最大的優勢還是在足以匹敵日照的高亮度特性，以及極輕薄的顯示結構。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 341 期 3 月號】

2020年3月(第341期)智慧醫療輔具
2020年3月(第341期)智慧醫療輔具

相關新聞

生物感測器開啟穿戴式醫療輔具新紀元

智慧輔助科技包含了設備與服務等， 可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。 輔助科技目的在於預防與延緩失能， 並提高照護品質與效率。 而三大發展主軸，包括重視銀髮族科技， 整合穿戴式裝置，並結合數位化的復健器材等。 在未來，輔具科技還將進一步延伸至更廣泛的應用領域。

巨量轉移有解 Micro LED拚2022年量產

智慧輔助科技包含了設備與服務等， 可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。 輔助科技目的在於預防與延緩失能， 並提高照護品質與效率。 而三大發展主軸，包括重視銀髮族科技， 整合穿戴式裝置，並結合數位化的復健器材等。 在未來，輔具科技還將進一步延伸至更廣泛的應用領域。

智慧當道 輔助科技開啟應用新頁

智慧輔助科技包含了設備與服務等， 可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。 輔助科技目的在於預防與延緩失能， 並提高照護品質與效率。 而三大發展主軸，包括重視銀髮族科技， 整合穿戴式裝置，並結合數位化的復健器材等。 在未來，輔具科技還將進一步延伸至更廣泛的應用領域。

3D列印技術在醫療輔具的應用與挑戰

智慧輔助科技包含了設備與服務等， 可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。 輔助科技目的在於預防與延緩失能， 並提高照護品質與效率。 而三大發展主軸，包括重視銀髮族科技， 整合穿戴式裝置，並結合數位化的復健器材等。 在未來，輔具科技還將進一步延伸至更廣泛的應用領域。

智慧感測 掌握AIoT脈動的關鍵一步

智慧輔助科技包含了設備與服務等， 可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。 輔助科技目的在於預防與延緩失能， 並提高照護品質與效率。 而三大發展主軸，包括重視銀髮族科技， 整合穿戴式裝置，並結合數位化的復健器材等。 在未來，輔具科技還將進一步延伸至更廣泛的應用領域。

從優良傳統中求創新 用開放的心態面對AIoT挑戰

毫無疑問，遊戲是消費性電子業者的兵家必爭之地， 軟硬體相加的總營收規模，將超過2000億美元， 因此無論是系統商，還是元件供應商， 只要有能力，就必須要進入角逐。 而在眾多遊戲項目中，行動遊戲則是一枝獨秀， 不僅年年有近兩位數的成長率，同時佔據近半的遊戲市場。 也因此，相關的系統、平台與元件商， 都持續推出行動遊戲的新品，讓行動遊戲的市場更加火熱。 而隨著半導體技術持續精進，以及5G與雲端服務的持續發展， 行動遊戲市場又有了更多的可能性， 並醞釀出全新的風貌。

嵌入式系統在AI導向環境的三大趨勢

毫無疑問，遊戲是消費性電子業者的兵家必爭之地， 軟硬體相加的總營收規模，將超過2000億美元， 因此無論是系統商，還是元件供應商， 只要有能力，就必須要進入角逐。 而在眾多遊戲項目中，行動遊戲則是一枝獨秀， 不僅年年有近兩位數的成長率，同時佔據近半的遊戲市場。 也因此，相關的系統、平台與元件商， 都持續推出行動遊戲的新品，讓行動遊戲的市場更加火熱。 而隨著半導體技術持續精進，以及5G與雲端服務的持續發展， 行動遊戲市場又有了更多的可能性， 並醞釀出全新的風貌。

機器學習開啟行動裝置大規模運算新革命

毫無疑問，遊戲是消費性電子業者的兵家必爭之地， 軟硬體相加的總營收規模，將超過2000億美元， 因此無論是系統商，還是元件供應商， 只要有能力，就必須要進入角逐。 而在眾多遊戲項目中，行動遊戲則是一枝獨秀， 不僅年年有近兩位數的成長率，同時佔據近半的遊戲市場。 也因此，相關的系統、平台與元件商， 都持續推出行動遊戲的新品，讓行動遊戲的市場更加火熱。 而隨著半導體技術持續精進，以及5G與雲端服務的持續發展， 行動遊戲市場又有了更多的可能性， 並醞釀出全新的風貌。

用於射頻前端模組的異質三五族CMOS技術

毫無疑問，遊戲是消費性電子業者的兵家必爭之地， 軟硬體相加的總營收規模，將超過2000億美元， 因此無論是系統商，還是元件供應商， 只要有能力，就必須要進入角逐。 而在眾多遊戲項目中，行動遊戲則是一枝獨秀， 不僅年年有近兩位數的成長率，同時佔據近半的遊戲市場。 也因此，相關的系統、平台與元件商， 都持續推出行動遊戲的新品，讓行動遊戲的市場更加火熱。 而隨著半導體技術持續精進，以及5G與雲端服務的持續發展， 行動遊戲市場又有了更多的可能性， 並醞釀出全新的風貌。

手機視覺最佳體驗 行動GPU不可或缺

毫無疑問，遊戲是消費性電子業者的兵家必爭之地， 軟硬體相加的總營收規模，將超過2000億美元， 因此無論是系統商，還是元件供應商， 只要有能力，就必須要進入角逐。 而在眾多遊戲項目中，行動遊戲則是一枝獨秀， 不僅年年有近兩位數的成長率，同時佔據近半的遊戲市場。 也因此，相關的系統、平台與元件商， 都持續推出行動遊戲的新品，讓行動遊戲的市場更加火熱。 而隨著半導體技術持續精進，以及5G與雲端服務的持續發展， 行動遊戲市場又有了更多的可能性， 並醞釀出全新的風貌。

專注創新與品質 旺宏電子深耕記憶體產業三十年

台灣的科技產業來說， 很少有一年像2020如此令人期待。 先前耕耘的種種， 都巧合地在這一年花開結果。 5G單晶片問世、5G頻譜釋照， 5奈米即將量產、AI產業大團結， 再加上半導體回穩、製造業的重新歸隊， 整個台灣科技產業有種欣欣向榮的感覺。 所以面對2020，產業預料是個蓄勢待發的局面。 更大的布局，從現在開始， 更大的賽局，從現在起跑。

汽車產業結構變革 電動化與自動化力道加速

台灣的科技產業來說， 很少有一年像2020如此令人期待。 先前耕耘的種種， 都巧合地在這一年花開結果。 5G單晶片問世、5G頻譜釋照， 5奈米即將量產、AI產業大團結， 再加上半導體回穩、製造業的重新歸隊， 整個台灣科技產業有種欣欣向榮的感覺。 所以面對2020，產業預料是個蓄勢待發的局面。 更大的布局，從現在開始， 更大的賽局，從現在起跑。

熱門新聞

智慧當道 輔助科技開啟應用新頁

在基因與環境因素之外 大腦線路的隨機變化可能也影響了個性

智慧感測 掌握AIoT脈動的關鍵一步

生物感測器開啟穿戴式醫療輔具新紀元

巨量轉移有解 Micro LED拚2022年量產

3D列印技術在醫療輔具的應用與挑戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。