智慧當道 輔助科技開啟應用新頁

【作者：王岫晨】

全球醫療照護人力短缺，改善醫事人力規劃已成為重要的推動項目。智慧輔助科技包含設備與服務，可協助失能者享受有尊嚴的生活。在未來，輔具科技還將進一步向外延伸至更廣泛的應用領域。

隨著科技的進步，對於人們行動不便的輔助工具也越來越完善。醫療輔具市場不僅逐漸完善，也加入了更多智慧的元素，而全球智能醫療輔助工具也隨著這波智慧化的發展趨勢持續成長。

回顧2018年，高齡者及失能者的輔具市場規模達到約410億美元，隨著未來需求人口的增加，以及醫療保健設施與先進技術的突破，將帶動全球輔具科技市場加速發展。預計2025年將會成長至571億美元的規模，2018年至2025年的年複合成長率達到4.8％。

智慧輔助科技問世

在社會福利政策發展較為成熟的地區，例如北美與歐洲等地，已成為智慧輔具科技的主要市場，在2018年大約佔整體市場規模七成。亞太地區各國政府近年來也開始重視高齡化所衍生的問題，並擬定出相關的醫療照護政策，隨著亞太當地民眾健康意識與衛教水準的提升之下，開始透過智慧輔助科技產品來提升生活品質，這也使得亞太地區成為全球成長最快速的區域市場，估計2018～2025年的年複合成長率將達7.5％。

工研院產業科技國際策略發展所生活與生醫研究組研究員簡惠蓮指出，根據WHO的研究報告顯示，全球醫療照護人力短缺，而在中等收入國家預計將會面臨最大與最快速成長的需求，到2030年估計將達到1460萬人的照護人力短缺。WHO已經將改善醫事人力規劃、優化醫事人員教育等，列為重要的推動項目。而也正是因為全球少子化所造成的人口結構改變，非專業照護的人力問題有嚴重的隱憂，如何提供照護者更有效的解決方案，提高照護效率，並同時減輕照護負擔，是全球共同面對的嚴峻議題，使得相關產業與照護需求也隨之蓬勃發展。

提供行動補償能力

智慧輔助科技包含了設備與服務等，可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。一般來說，輔助科技（Assistive Technonlgy；AT）包含了輔助科技設備，以及輔助科技服務等兩種。輔助科技設備是任何設備的零件或配件、或者完整的產品，無論是市售、改裝、或訂做，只要其目的是用於提昇、維持或增強身心障礙者功能的設備，都歸類於輔助設備。至於輔助科技服務則是指任何可以直接協助身障者選擇、獲得或使用輔助設備的服務。

圖二 : 智慧輔助科技可協助高齡者與失能者享受有尊嚴的生活。

簡惠蓮說，輔助科技主要針對的對象，包括高齡者、殘疾者、身體功能逐漸減退者、非傳染性疾病患者、以及精神疾病患者等。透過輔助科技，讓這些族群的人們可以擁有補償能力、減輕功能退化影響、減少照護者的需求、預防源發與續發的健康問題，並降低其醫療費用。而輔助科技的最終目標，在於讓患者可以擺脫臥床走出戶外、獲得教育與工作就業機會、擺脫貧困與飢餓、增進行動能力與自由獨立性、並增加融入與參與度，以享受有尊嚴的生活。

輔具科技三大主軸

傳統輔具加入了資通訊科技，成為了數位輔具。而近年來，整合了人工智慧技術之後，進一步為輔具導入了智慧化。

事實上，輔助科技的發展契機，在於預防與延緩失能、並提高照護品質與效率。輔助科技可依據不同應用屬性，分類為居家輔具、溝通輔具、義肢矯具、行動輔具、復健治療等五大項。傳統輔具加入了資通訊科技，成為了數位輔具。而近年來，整合了人工智慧技術之後，進一步為輔具導入了智慧化。

智慧輔具的發展趨勢，重點是要能夠實現遠距離治療、提升復健療效，並聚焦疾病預防與監控等任務。而智慧輔具發展的三個主軸，包括重視銀髮族科技、結合穿戴式裝置，並結合數位化的復健器材等。

智慧輔具科技除了常見的一般穿戴式醫療設備之外，類似外骨骼機器人這樣的輔具設備，更能讓行動不便的患者達到快速訓練與輔助行走的目的。目前外骨骼機器人分為固定式與行動式兩種，固定式大多是用來提供便利化、精準化與個人化的訓練內容，協助患者進行步態模式的訓練過程。行動式則是用來讓患者可以透過穿戴機器外骨骼輔助行走，發展的重點則是穿戴與操作需要更簡易，適用範圍也必須更廣泛。

延伸應用領域

當然，輔具科技如果進一步向外延伸至更廣泛的應用領域，在醫療機器人，以及智能眼鏡、智慧助聽等視聽輔具也都是非常值得探究的領域。工研院產業科技國際策略發展所生活與生醫研究組研究員郭大維指出，在醫療機器人方面，機器人手術協助正朝向更廣泛的醫療應用來進行開發，除了協助手術導航與定位之外，機奇人還可協助篩檢、治療與按摩等，未來機器人在醫療領域的應用範疇將會更廣泛。例如可以提供更精確的手術，包括微創及醫師不易處理之精細手術，此外使用機器人還可以大幅降低醫療人員接受到輻射量的風險。

圖三 : 輔具科技在醫療機器人方面，也是非常值得探究的領域。

因為有了這樣的需要，智慧手術室開始整合各種不同資訊平台，透過整合資訊系統、病患系統及醫療數位影像傳輸協定（DICOM），

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 341期 3 月號】