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從優良傳統中求創新 用開放的心態面對AIoT挑戰

聯合新聞網 / CTimes零組件
圖二 : 重視夥伴關係，林總經理（右）堅持一定要與中華電信智慧聯網處處長羅坤榮博士（左）一起合照。(攝影／王建發)
圖二 : 重視夥伴關係，林總經理（右）堅持一定要與中華電信智慧聯網處處長羅坤榮博士（左）一起合照。(攝影／王建發)

【作者： 籃貫銘　】

中華電信旗下的中華數據通信分公司，專門執掌網路與數據技術的應用開發與建置，是中華電信裡頭的創新先鋒。而林榮賜博士是個老牌中華電信人，除了擔任中華數據通訊分公司的總經理，同時也身兼中華電信研究院院長。

圖一 : 林榮賜博士是個老牌中華電信人，加入中華電信已超過30年，是學識與經歷兼具的經理人。(攝影／王建發)
圖一 : 林榮賜博士是個老牌中華電信人，加入中華電信已超過30年，是學識與經歷兼具的經理人。(攝影／王建發)

中華電信是台灣不分老中青，人人耳熟能詳的電信服務業者，是台灣最受信賴的一家電信公司。雖然名字熟悉，但人們對於中華電信所涉及的業務範圍卻不是這麼清楚，尤其是當前AIoT應用各種的垂直領域上。而中華電信旗下的中華數據通信分公司，專門執掌網路與數據技術的應用開發與建置，是中華電信裡頭的創新先鋒。

這個每天捲起袖子，努力「走在最前面」的數據通信分公司，目前是由總經理林榮賜博士所帶領，他們透過紮實的技術研發實力與強大的執行能力，把多項的網路智慧應用落實到每個人的生活之中。

而林榮賜博士是個老牌中華電信人，加入中華電信已超過30年（1989年），是學識與經歷兼具的經理人，除了擔任中華數據通訊分公司的總經理之外，同時也身兼中華電信研究院院長。

以開放的心態 因應AIoT的產業布局字

面對5G所領頭的AIoT時代，林榮賜認為，萬物聯網的趨勢將會在各行各業發酵，所有的領域都有導入的機會，但最重要的還是要從消費者的需要來著手。

「在產業的位置，我們都會說『雲、網、端』，但若是從消費者的角色來看，則是倒過來，是從終端、網路、再到雲端。現在則再加上智慧。」林榮賜說。

他表示，以電信業者來說，剛好是中間最重要的位置，也就是網路與應用服務。而中華電信耕耘這個領域已有很長的一段時間，因此最有機會把用戶與服務這兩端串聯在一起。

但要串聯這兩端，所採用的策略也至關重要。林榮賜強調，「採開放的心態，是中華數據通訊在面對此一趨勢的基本態度。」

他解釋，所謂開放的心態，除了在基礎架構上的開放，也包含對夥伴的開放。目的是能容納各式各樣的技術與終端應用，並透過協作的方式，建立起完整的生態系。尤其是跟在每個垂直領域裡的高手結合，例如與AWS的合作。此外，也包含了跨業的合作。

而作為最具戰略地位的業者，中華數據通信也的確落實許多的智慧應用，而且都是大型的專案。包含智慧交通、智慧安防、智慧能源與環境監控等。以智慧安防為例，全台有六、七萬支以上的路口監控，都是由中華電信所布設，能透過車牌辨識和駕駛行為分析技術，來協助警務部門進行科技執法。

在智慧交通的部分，同樣透過影像監控與分析的技術，能運用在中小學周邊的交通管制上。例如學生上下課的尖峰時段，運用科技來進行交通調度。還有山路的彎道，也能透過影像偵測的方式，協助警告來車情況，以避免意外發生。

此外，目前正在積極進行的自駕車專案，中華電信也有參與，更是未來的重點項目，例如在桃園的虎頭山創新園區、板橋中華電信學院綠能智慧園區，都有自駕車的實驗場域在進行中。

中華電信智慧聯網處處長羅坤榮博士（兼智慧聯網研究所所長）特別提到了在智慧能源的進展。他指出，台電的第一期智慧型電表基礎建設（AMI），中華電信是第一個完成建置並取得驗收的業者，總共佈署了五萬戶，第二期的二十萬也正在進行中。且不僅是硬體的安裝，連同資料收集與資訊整合的平台也都具備，能直接串接台電進行管理。

除了AMI之外，中華電信也長期納管了許多太陽能電廠，以及水庫的水資源監控，能優化民生、農業與工業的用水。

林榮賜強調，在AIoT的領域裡，應用與裝置是千變萬化，中華電信不可能樣樣自己來，因此需要與各個領域的高手和專家合作，包含公有雲的和邊緣（Edge）的業者等，中華電信就專注在自己的強項上，也就是在網路與儲存的領域。

5G落地 將讓應用更「精緻到位」

對於即將來臨的5G時代，林榮賜認為，在5G時代，AIoT這個主軸仍會持續發生，但會讓目前的應用更「精緻到位」。

「5G的高頻寬和低延遲的性能，就會讓很多事情的細膩度，更加精緻到位。」林榮賜說。

他指出，例如沉浸式的AR和VR應用，就能透過5G的高頻寬有更上一層的體驗。再者智慧交通的V2X，也將會透過5G來實現，而自駕車系統裡的光達、雷達和影像，也能夠過5G的高頻寬和低延遲的特性，在反應與控制上有更細微的效果。

羅坤榮博士補充道，除了V2X之外，自駕車的高精度圖資系統，以及後端管理平台的控制等，這些應用都不見得能在4G裡頭達成，須仰賴5G技術來實踐。

儘管強調開放與夥伴合作，但林榮賜對於中華電信自身的研發能力也相當自豪。他表示，中華跟其他電信不一樣的地方，就是這些系統百分之九十都是自行研發的。

「中華電信是一家具有工程思維的公司。因為這樣自己開發的根本，我們才有這個能力去做大型系統，甚至於未來跟共贏合作。」林榮賜說。

從優良傳統中求創新 注重平衡發展

而談到他個人的經營管理心法，林榮賜很謙遜的自認他並無過人之處。對他來說，就是持續不斷進行的過程，但其中很重要的一點，就是要一步一腳印。

他表示，產業環境就是「變與不變」。變，是一直都存在的，像是客戶行為的改變、技術科技的改變，甚至是跨領域的破壞性創新等，整個環境的變動是非常快，這對每個行業市場都是很大挑戰；但從另一個角度來看，很多是不變。像是核心價值沒有改變，都是為了滿足客戶的需求。

「所以考驗的就是你對市場環境的判斷和觀察力、精準的眼光；再者，就是你的應變速度、調整的步調。」

但林榮賜強調，有了觀察與判斷，最後還是要靠團隊與用人來做出來。此時目標與行動的一致性就很重要。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 340 期2月號】

【2020年第340期2月號】遊戲「行」世代
【2020年第340期2月號】遊戲「行」世代

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