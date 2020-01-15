2020開啟產業新篇章：2019最失望與2020最期待

【作者： 編輯部】 【2020 年第 339 期1 月號】啟動：2020 分享 facebook

揮別2019年，科技產業也要步入下一個十年。有些技術面臨了嚴峻的挑戰，但仍有望在2020年獲得可觀的進展；而有些可能還需更長時間醞釀，才得顯底蘊繼續成長，或是確認止步。CTIMES編輯部團隊歷經內部討論，最終票選出2019五大失望和2020五大期待的技術和科技趨勢，回顧舊事，並開啟科技的新篇章。

2019年五大失望

[1]服務型機器人

圖一 : 就普及度和開發彈性而言，服務型機器人的開發或許還需要一段時間進行跨域資源的整合，才會發揮真正的實力。(source：nexter.org) 分享 facebook

服務型機器人隨處可見，這本是理想中邁向智慧生活的序幕。不論是服務業的迎賓待客、公家機關或企業的諮詢服務，或是醫療照護，都可能是這些專為人服務而設計的機器人潛在應用場景。

然而，生活化的人機協作開發其實十分複雜，僅僅研發技術將難以應付多元場域的不同需求，而增加部署彈性，讓服務型機器人導入生活應用才是關鍵。也就是說，這些機器人需要客製化的功能和使用介面，更重要的是，欲導入的企業或單位，需要為此提出相應的企業經營模式，讓科技融入商業或生活環境。

然而，目前市場上出現的應用案例卻顯示，服務型機器人多半扮演輔助角色，在產業中的經濟效益尚未浮現，且能協助的消費受眾有限。就普及度和開發彈性而言，服務型機器人的開發或許還需要一段時間進行跨域資源的整合，才會發揮真正的實力吧！

[2]Micro LED

圖二 : 由於Micro LED尺寸小、密度高，生產技術難度高，且成本高昂，在量產規劃上的研發時程基本上會拉至3~5年。(source：electtroamici.org) 分享 facebook

Micro LED功耗低、解析度高且使用壽命長，如此富前瞻性的新一代顯示技術在2019年卻還是處在研發瓶頸的泥淖中，這也是為什麼它被列為最令人失望的前三大技術之一。

由於Micro LED尺寸小、密度高，生產技術難度高，且成本高昂，在量產規劃上的研發時程基本上會拉至3~5年。2019年的技術研發仍處在慢火煎熬的過程，雖說巨量轉移技術在下半年略有進展，但離生產消費性產品的計劃還長遠，2020年很可能還是處在概念性產品開發的階段，中短期內的商業應用則主要聚焦在超大型顯示器和AR投影裝置。

[3]虛擬實境

圖三 : 就應用來說，除了電競、醫療研究和教學領域外，虛擬實境這項技術的實用性將難以延伸至其他場域。(source：cyberspot.org) 分享 facebook

虛擬實境（VR）是集感測和顯示技術於一身的技術，就技術層面來說，它確實開啟了模擬技術的新紀元，逐步落實透過科技打造身臨其境的意象。然而就應用來說，除了電競、醫療研究和教學領域外，這項技術的實用性將難以延伸至其他場域，而取而代之的，是擴增實境（AR）和混合實境（MR）的推廣。

以醫學解剖教學為例，採用VR技術的教學設備因缺乏和學生互動的功能，新一代的儀器便結合了AR技術，讓虛擬和現實更加相容。AR、MR設備的市場需求成長也呼應了Gartner 2020年十大科技趨勢的核心價值，那便是「以人為本」。VR雖然開了實境技術領域的大門，但在後續應用開發上，很可能將不再是主軸。

[4]綠能

圖四 : 台灣的太陽能和離岸風電發電量呈現上揚的態勢。然而，若是要邁向全面綠電，卻還是有不少問題未被提及或解決。(source：aweablog.org) 分享 facebook

環保是全球趨勢，或者說是未來需求，可燃性能源的有限及其帶來的環境傷害，在在催促著綠色能源系統的建立。是的，綠能若要永續，勢必是像建立交通或通訊網路等大型基礎設施那般，計畫周詳且深遠。而2019年政府大力推動綠能政策，確實引起了社會關注，卻也顯現了諸多潛在隱憂。

台灣的綠能系統究竟如何運作的？就目前來看，台灣的太陽能和離岸風電發電量呈現上揚的態勢。然而，若是要邁向全面綠電，卻還是有不少問題未被提及或解決，像是風電和太陽能電所需的土地問題，以及建置成本若無政府支持，綠能占比是否能穩定擴張等等。種種考量之下，在綠電供應鏈和生態系建立之前，看好綠電或許還有些為時尚早。

[5]可摺疊螢幕手機

圖五 : 整體而言，這一年多來上市的可折疊螢幕手機機型災情頻傳，最主要的挑戰在於螢幕保護和耐用性。 (source：healthytopic.org) 分享 facebook

繼中國廠商柔宇科技（Royole）於2018年推出全球首款可折疊螢幕手機後，其他國際手機大廠三星、Motorola、小米、華為也先後在2019年推出新品。雖然說在關鍵零件「鉸鏈」的設計上，後半年推出的Motorola Razr在摺疊和開展的設計上有令人耳目一新的驚喜感，但整體而言，這一年多來上市的機型災情頻傳，最主要的挑戰便在於螢幕保護和耐用性。

其實，就連非折疊式的一般智慧型手機在螢幕抗壓、抗摔的設計上都有不少挑戰，折疊式螢幕在使用方式上更多了諸多變數，頻繁摺疊將大大考驗螢幕延展的彈性和韌性。

結構設計將是首要課題。2019年市場已反應出諸多問題，像是螢幕摺數、折疊方式和螢幕尺寸的設計選擇等等，估計都還需要經過更多驗證和測試，不同規格的市場區隔才會浮現。

2020年五大期望

[1]5奈米製程技術

圖六 : (source：tsmc.com) 分享 facebook

要說2020年最令人期待的科技新聞，非5奈米莫屬了！歷經近兩年緊鑼密鼓的廠房佈建，台積電的5奈米製程在2019年正式進入風險試產階段，預計最快在2020年第一季開始量產，進度如期，甚至有可能超前，市場上的士氣大受鼓舞，讓新的一年起了個好風向。

主力集中在南科晶圓18廠的台積5奈米製程，領先三星步調，日前透露的生產良率已超過50%，生產動能持續推進。科技巨頭蘋果也傳出iPhone 12可能將採用5奈米處理器，以迎接即將到來的5G高速通訊需求。如此驚彈無疑點亮了受中美貿易波及的2019年，提前道賀新年快樂！

[2]5G

圖七 : (source：cloudfoundry.org) 分享 facebook

台灣的5G頻譜終於在2019年底順利釋出，盼了許久的高速連網系統正在逐步落實。雖然說5G網路服務開放的初期覆蓋率有限，但在人口密集區或其他連網重要節點，高速傳輸的連結會開始逐步擴張，若發展順利，預計再3~5年5G網路覆蓋率能超過50%。

2019年是5G關鍵備戰期。高通在2019年的年度SnapDragon技術高峰會上表示，全球已有325家營運商投入5G供應鏈，至2020年底，5G使用者人數將達到2億人。對此，台灣IC設計龍頭聯發科也準備好了，日前發表了5G單晶片「天璣1000」，支援Sub-6Hz和毫米波兩段頻譜，2020年將與華為、三星和高通一決高下，後續發展令人期待！