親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

高嘉瑜要辦謝票演唱會 竟接到他電話：妳唱歌很難聽

蔡總統BBC專訪：中國須面對現實尊重台灣 侵台代價大

2020開啟產業新篇章：2019最失望與2020最期待

2020-01-15 08:54CTimes零組件

【作者： 編輯部】

【2020 年第 339 期1 月號】啟動：2020
【2020 年第 339 期1 月號】啟動：2020
分享

揮別2019年，科技產業也要步入下一個十年。有些技術面臨了嚴峻的挑戰，但仍有望在2020年獲得可觀的進展；而有些可能還需更長時間醞釀，才得顯底蘊繼續成長，或是確認止步。CTIMES編輯部團隊歷經內部討論，最終票選出2019五大失望和2020五大期待的技術和科技趨勢，回顧舊事，並開啟科技的新篇章。

2019年五大失望

[1]服務型機器人

圖一 : 就普及度和開發彈性而言，服務型機器人的開發或許還需要一段時間進行跨域資...
圖一 : 就普及度和開發彈性而言，服務型機器人的開發或許還需要一段時間進行跨域資源的整合，才會發揮真正的實力。(source：nexter.org)
分享

服務型機器人隨處可見，這本是理想中邁向智慧生活的序幕。不論是服務業的迎賓待客、公家機關或企業的諮詢服務，或是醫療照護，都可能是這些專為人服務而設計的機器人潛在應用場景。

然而，生活化的人機協作開發其實十分複雜，僅僅研發技術將難以應付多元場域的不同需求，而增加部署彈性，讓服務型機器人導入生活應用才是關鍵。也就是說，這些機器人需要客製化的功能和使用介面，更重要的是，欲導入的企業或單位，需要為此提出相應的企業經營模式，讓科技融入商業或生活環境。

然而，目前市場上出現的應用案例卻顯示，服務型機器人多半扮演輔助角色，在產業中的經濟效益尚未浮現，且能協助的消費受眾有限。就普及度和開發彈性而言，服務型機器人的開發或許還需要一段時間進行跨域資源的整合，才會發揮真正的實力吧！

[2]Micro LED

圖二 : 由於Micro LED尺寸小、密度高，生產技術難度高，且成本高昂，在量...
圖二 : 由於Micro LED尺寸小、密度高，生產技術難度高，且成本高昂，在量產規劃上的研發時程基本上會拉至3~5年。(source：electtroamici.org)
分享

Micro LED功耗低、解析度高且使用壽命長，如此富前瞻性的新一代顯示技術在2019年卻還是處在研發瓶頸的泥淖中，這也是為什麼它被列為最令人失望的前三大技術之一。

由於Micro LED尺寸小、密度高，生產技術難度高，且成本高昂，在量產規劃上的研發時程基本上會拉至3~5年。2019年的技術研發仍處在慢火煎熬的過程，雖說巨量轉移技術在下半年略有進展，但離生產消費性產品的計劃還長遠，2020年很可能還是處在概念性產品開發的階段，中短期內的商業應用則主要聚焦在超大型顯示器和AR投影裝置。

[3]虛擬實境

圖三 : 就應用來說，除了電競、醫療研究和教學領域外，虛擬實境這項技術的實用性將...
圖三 : 就應用來說，除了電競、醫療研究和教學領域外，虛擬實境這項技術的實用性將難以延伸至其他場域。(source：cyberspot.org)
分享

虛擬實境（VR）是集感測和顯示技術於一身的技術，就技術層面來說，它確實開啟了模擬技術的新紀元，逐步落實透過科技打造身臨其境的意象。然而就應用來說，除了電競、醫療研究和教學領域外，這項技術的實用性將難以延伸至其他場域，而取而代之的，是擴增實境（AR）和混合實境（MR）的推廣。

以醫學解剖教學為例，採用VR技術的教學設備因缺乏和學生互動的功能，新一代的儀器便結合了AR技術，讓虛擬和現實更加相容。AR、MR設備的市場需求成長也呼應了Gartner 2020年十大科技趨勢的核心價值，那便是「以人為本」。VR雖然開了實境技術領域的大門，但在後續應用開發上，很可能將不再是主軸。

[4]綠能

圖四 : 台灣的太陽能和離岸風電發電量呈現上揚的態勢。然而，若是要邁向全面綠電，...
圖四 : 台灣的太陽能和離岸風電發電量呈現上揚的態勢。然而，若是要邁向全面綠電，卻還是有不少問題未被提及或解決。(source：aweablog.org)
分享

環保是全球趨勢，或者說是未來需求，可燃性能源的有限及其帶來的環境傷害，在在催促著綠色能源系統的建立。是的，綠能若要永續，勢必是像建立交通或通訊網路等大型基礎設施那般，計畫周詳且深遠。而2019年政府大力推動綠能政策，確實引起了社會關注，卻也顯現了諸多潛在隱憂。

台灣的綠能系統究竟如何運作的？就目前來看，台灣的太陽能和離岸風電發電量呈現上揚的態勢。然而，若是要邁向全面綠電，卻還是有不少問題未被提及或解決，像是風電和太陽能電所需的土地問題，以及建置成本若無政府支持，綠能占比是否能穩定擴張等等。種種考量之下，在綠電供應鏈和生態系建立之前，看好綠電或許還有些為時尚早。

[5]可摺疊螢幕手機

圖五 : 整體而言，這一年多來上市的可折疊螢幕手機機型災情頻傳，最主要的挑戰在於...
圖五 : 整體而言，這一年多來上市的可折疊螢幕手機機型災情頻傳，最主要的挑戰在於螢幕保護和耐用性。 (source：healthytopic.org)
分享

繼中國廠商柔宇科技（Royole）於2018年推出全球首款可折疊螢幕手機後，其他國際手機大廠三星、Motorola、小米、華為也先後在2019年推出新品。雖然說在關鍵零件「鉸鏈」的設計上，後半年推出的Motorola Razr在摺疊和開展的設計上有令人耳目一新的驚喜感，但整體而言，這一年多來上市的機型災情頻傳，最主要的挑戰便在於螢幕保護和耐用性。

其實，就連非折疊式的一般智慧型手機在螢幕抗壓、抗摔的設計上都有不少挑戰，折疊式螢幕在使用方式上更多了諸多變數，頻繁摺疊將大大考驗螢幕延展的彈性和韌性。

結構設計將是首要課題。2019年市場已反應出諸多問題，像是螢幕摺數、折疊方式和螢幕尺寸的設計選擇等等，估計都還需要經過更多驗證和測試，不同規格的市場區隔才會浮現。

2020年五大期望

[1]5奈米製程技術

圖六 : (source：tsmc.com)
圖六 : (source：tsmc.com)
分享

要說2020年最令人期待的科技新聞，非5奈米莫屬了！歷經近兩年緊鑼密鼓的廠房佈建，台積電的5奈米製程在2019年正式進入風險試產階段，預計最快在2020年第一季開始量產，進度如期，甚至有可能超前，市場上的士氣大受鼓舞，讓新的一年起了個好風向。

主力集中在南科晶圓18廠的台積5奈米製程，領先三星步調，日前透露的生產良率已超過50%，生產動能持續推進。科技巨頭蘋果也傳出iPhone 12可能將採用5奈米處理器，以迎接即將到來的5G高速通訊需求。如此驚彈無疑點亮了受中美貿易波及的2019年，提前道賀新年快樂！

[2]5G

圖七 : (source：cloudfoundry.org)
圖七 : (source：cloudfoundry.org)
分享

台灣的5G頻譜終於在2019年底順利釋出，盼了許久的高速連網系統正在逐步落實。雖然說5G網路服務開放的初期覆蓋率有限，但在人口密集區或其他連網重要節點，高速傳輸的連結會開始逐步擴張，若發展順利，預計再3~5年5G網路覆蓋率能超過50%。

2019年是5G關鍵備戰期。高通在2019年的年度SnapDragon技術高峰會上表示，全球已有325家營運商投入5G供應鏈，至2020年底，5G使用者人數將達到2億人。對此，台灣IC設計龍頭聯發科也準備好了，日前發表了5G單晶片「天璣1000」，支援Sub-6Hz和毫米波兩段頻譜，2020年將與華為、三星和高通一決高下，後續發展令人期待！

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 339 期1 月號】

CTimes零組件

零組件雜誌以「全球中文文化性」為編輯觀點，來報導相關電子零組件之設計應用、生產製造與行銷通路，是一份提供電子零組件完整解決方案的產業知識媒體。

相關新聞

專注創新與品質 旺宏電子深耕記憶體產業三十年

2020-01-15 08:54

汽車產業結構變革 電動化與自動化力道加速

2020-01-15 08:54

如何讓電力電子產品和光電感測器有效降溫

2020-01-15 08:54

AIoT時代 雲端平台將扮演整合要角

2020-01-14 14:08

MCU供應商新品調查分析

2019-12-11 09:14

PCIe 5.0加速進擊 6.0將迎來全新規範

2019-12-11 09:13

布局智慧顯示商機 抓緊Micro LED轉型浪潮

2019-12-10 15:17

打開軟性顯示新視野 電子紙搶進差異化市場

2019-12-10 15:17

支援三大應用情境 5G商用場景逐步確立

2019-12-10 15:17

從理論走向實際 區塊鏈正邁向全面部署

2019-11-15 15:37

2100萬枚比特幣之外的區塊鏈契機

2019-11-13 08:56

區塊鏈技術正邁向產業級應用「不可竄改性結合AIoT架構」

2019-11-13 08:56

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

異質整合 揭櫫半導體未來20年產業藍圖

2019-10-24 16:29

異質整合推動封裝前進新境界

2019-10-24 16:29

新一代記憶體發威 MRAM開啟下一波儲存浪潮

2019-10-24 16:29

矢志成為IC設計界的建築師

2019-10-24 16:29

3奈米製程將是晶圓代工廠的顛峰之戰

2019-10-24 14:02

AI風潮下的PCB產業新契機

2019-09-16 12:49

者亦若是 開創異質整合產業新藍圖

2019-09-16 08:53

人工智慧正在改變EDA的設計流程

2019-09-16 08:53

機器學習實現AI與EDA的完美匹配

2019-09-16 08:53

Micro LED真能現身Apple Watch？

2019-09-16 08:52

聯發科與T-Mobile成功實現5G獨立組網連網通話

2019-08-19 15:01

漢翔航太國防展 大秀整合5+2產業鏈能量

2019-08-19 15:01

回顧815大停電兩周年 伊頓提出多元電源解決方案

2019-08-19 15:01

E Ink發表電子紙JustPrintIt列印技術 支援低成本物聯顯示應用

2019-08-19 15:01

釋放機械助力 協作機器人成長態勢確定

2019-08-16 16:42

5G挑戰加劇 AiP讓系統設計更簡單

2019-07-17 11:59

穿戴式裝置和AI結合 打造醫療新樣貌

2019-07-17 11:59

台灣寬能隙技術專家 瀚薪科技聚焦SiC與GaN元件開發

2019-07-17 11:59

跨出產業小框框 抓住Big Data和AI大趨勢

2019-07-16 16:53

3D封裝成顯學 台積電與英特爾各領風騷

2019-07-16 16:53
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38

謝金河：元月效應變數多

2020-01-09 12:16

延年益壽的「藍區」好食物

2020-01-08 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top