汽車產業結構變革 電動化與自動化力道加速

【作者： 王岫晨】 【 2020 年第 339 期1 月號】啟動：2020 分享 facebook

在2019年，全球汽車的整體銷售呈現小幅度的下滑。然而搭著節能減碳的順風車，使得全球電動乘用車的銷售量穩定上升。根據工研院IEK調查，電動車輛為車廠對應未來國際標準之其中一種必要的策略路線。也正因為此驅動力的帶動，使得全球電動車市場在2018年銷售量突破400萬輛的水平，在2019年更有機會挑戰500萬輛。工研院IEK預測，至2030年因自駕車、車聯網與分享時代來臨，將有8,000 億美元市場規模，自駕車的龐大商機也成為各大科技、車用電子業者的必爭市場。

圖一 : 自駕車的龐大商機也成為各大科技、車用電子業者的必爭市場。 分享 facebook

2019年混合動力車（HEV）由於具備不需改變使用者現行習慣之特性，因此得以持續扮演銷售的支撐主力，在日本、美國及中國大陸的銷售支撐下，佔了全球電動車銷售的約54.2％。至於純電動車（BEV）在中國大陸、美國及挪威等國的銷售支持下，約佔整體電動車銷售量的33.3％。

電動化與自動化加速發展

集邦拓墣認為，2020年全球汽車市場總量仍將下滑，但衰退幅度有機會縮小至1.5％，原因在於雖然目前尚未見到主要市場有強大成長驅動力，但持續兩年的中美貿易戰在企業逐漸適應並擬出對策後，衝擊力道逐步減輕。即便車市短期內仍處逆風，但電動化和自動化的腳步卻不會停止。而多國在2020年後，將提高汽車的二氧化碳排放標準，這將促使各車廠更積極推出電動車款，預期各類電動車市場皆將呈現成長。

然而，能採用純電行駛的各類電動車發展，仍受到價格高昂等因素限制，因此，同樣能降低碳排放的Mild HEV（輕混合動力車）就更受到各界注目，預計2020年將有大幅成長。而自動化的發展上，將有更多的ADAS次系統成為新車標配並帶動感測器市場成長。此外，儘管預期Level 3的量產車款有限，但2020年將有機會看到更多Level 4等級的商用車市場化案例。

而牽動電動車發展腳步的關鍵要素，當然是先進的半導體技術。觀察7奈米製程的良率逐漸提升，因此放眼2020年，7奈米製程晶片是否有機會進入車用晶片市場，將是極為重要的觀察指標。整體來看，為了延續摩爾定律，相關業者正努力加快先進製程的開發速度，時程規劃也逐漸清晰，預期將持續帶動產業發展並刺激需求。

車聯網的實現

至於2020年，隨著5G陸續商轉後，資料中心的應用可望更為多元，將帶動微型伺服器（Micro Server Node）與邊際運算（Edge Computing）的成長，並將成為2020年後的發展主軸，將可實現物聯網與車聯網等應用場景。

另外，Gartner也預測，2023年全球配備自動駕駛相關硬體的車輛淨增長數將達745,705輛，相較於2018年的137,129輛與2019年的332,932輛大幅成長。Gartner表示，自動駕駛就緒車的成長驅動力來自率先導入自駕技術相關法規的北美、大中華區和西歐國家。

圖二 : 透過無線軟體更新，車輛能執行更高等級的自動駕駛功能。 分享 facebook

Gartner首席研究分析師Jonathan Davenport說，目前在全球各地道路上行駛的自駕車，都還處於研發階段，而那些具有限自動駕駛功能的汽車也仍須仰賴真人監督。不過許多車輛已擁有支援全自動駕駛功能的硬體，包括攝影機、雷達，有些甚至裝了光達感測器。透過無線軟體更新，車輛開始能執行更高等級的自動駕駛功能；這正是Gartner認為自動駕駛技術已經就緒的原因。